Zeitenwende in der Sicherheitspolitik Tabubruch könnte Wettrüsten auslösen

Meinung Ein Gastbeitrag von Andreas Umland 27.09.2025 - 11:11 Uhr Lesedauer: 6 Min.

Wladimir Putin inspiziert die russisch-belarussische Militärübung "Sapad 2025" (Archivbild): Russlands Überfall auf die Ukraine hat zu einer Zeitenwende in der globalen Sicherheitspolitik geführt. (Quelle: IMAGO/Mikhail Metzel/imago)

Russlands Angriff auf die Ukraine verändert die Weltsicherheitspolitik nachhaltig. Es bestehe die Gefahr einer Verbreitung von Massenvernichtungswaffen rund um den Globus, schreibt der Analyst Andreas Umland.

Das 1945 geschaffene internationale System befindet sich im Niedergang. Die bisherige "liberale" oder "regelbasierte Ordnung" begann, sich mit der Schaffung der Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg zu entwickeln. Sie festigte sich unter anderem durch die Einrichtung mehrerer UN-Unterorganisationen und angegliederter Institutionen sowie durch das Entstehen regionaler kollektiver Sicherheitssysteme wie der Konferenz (später: Organisation) für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.

Unter anderem sind der Nukleare Nichtverbreitungsvertrag (NVV) von 1968, das Biowaffenübereinkommen von 1972 und die Chemiewaffenkonvention von 1993 zu Bausteinen heutiger internationaler Ordnung geworden.

Entgegen solchen Bezeichnungen wie "liberal" und "regelbasiert" war die Weltordnung nach 1945 weder besonders geordnet noch sonderlich liberal noch gut reguliert. Außerhalb Europas gab es weiterhin militärische Konflikte und Erpressungen, Völkermorde sowie Bürgerkriege – manchmal mit globalen Folgen. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieben einige Regionen der Welt von Hegemonialmächten dominiert. Bis 1989 litt etwa Ostmitteleuropa unter dem berüchtigten Jalta-System, also der politischen, wirtschaftlichen und militärischen Vorherrschaft Moskaus.

(Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder) Zum Autor Andreas Umland (* 1967) ist ein deutscher Politikwissenschaftler und Publizist. Er arbeitet von Kiew aus als Analyst beim Stockholmer Zentrum für Osteuropastudien des Schwedischen Instituts für Internationale Angelegenheiten. Umland gründete die Buchreihe "Soviet and Post-Soviet Politics and Society" ("Sowjetische und postsowjetische Politik und Gesellschaft").

Die neue Weltordnung stellte eine Errungenschaft dar

Dennoch unterschied sich das nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene internationale System von demjenigen vor 1945. Letzteres war geprägt von unverhohlener imperialistischer Herrschaft, rücksichtsloser kolonialer Ausbeutung, Welt- und Regionalkriegen, faschistischen und parafaschistischen Regimes, Konzentrations- und Vernichtungslagern sowie häufigen gewaltsamen Gebietserweiterungen von Staaten.

So unvollkommen die nach 1945 entstandene Ordnung war, stellte sie im Vergleich zu ihrer unmittelbaren Vorgängerin und im Kontext der Weltgeschichte eine Errungenschaft dar. Auch nach 1945 wurden Kriege geführt. Doch die Erweiterung des offiziellen Staatsgebiets eines Landes durch Invasion eines benachbarten anerkannten Staates sowie zwischenstaatlicher Völkermord – bis Ende des Zweiten Weltkriegs noch an der Tagesordnung – wurden zu seltenen Ereignissen.

Heute geht diese Ordnung anscheinend ihrem Ende entgegen. Sie wird durch ein System ersetzt, das sich offen als nicht- oder sogar antiliberal präsentiert. Sollte das neue Weltsystem weiterhin regelbasiert bleiben, werden sich die neuen Regeln offensichtlich von denjenigen unterscheiden, die nach 1945 galten. Sie könnten eher Ausdruck aktueller Launen mächtiger Herrscher sein, als eine neue Liste verbindlicher Verhaltensrichtlinien bedeuten.

Noch bleiben China und die USA bei Säbelrasseln