Merz: "Wir leben nicht mehr im Frieden"

Erste Frau auf FBI-Terrorliste Assata Shakur stirbt im kubanischen Exil

Von dpa , t-online 26.09.2025 - 20:59 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Assata Shakur, mit Bürgerlichtem Namen Joanne Deborah Chesimard, 1977 vor einem US-Gerichtsgebäude: Ihr Patenkind war der Rapper Tupac Shakur. (Quelle: Anonymous)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Assata Shakur war eine militante Kämpferin für die Rechte der Schwarzen in den USA. Ihr Patenkind war einer der größten Rap-Stars aller Zeiten.

Die militante Aktivistin und verurteilte Polizistenmörderin Assata Shakur ist im Asyl in Kuba gestorben. Die US-Bürgerin, die mit bürgerlichem Namen Joanne Deborah Chesimard hieß, sei in der Hauptstadt Havanna einer Krankheit erlegen, teilte das kubanische Außenministerium mit. Sie lebte seit 1984 in Kuba, wo ihr der Revolutionsführer Fidel Castro Asyl gewährte. Sie wurde nach unterschiedlichen Angaben 78 oder 73 Jahre alt.

Loading...

Shakur war Mitglied der Black Panther Party, die sich auch mit militanten Methoden für die Rechte von Schwarzen in den USA einsetzte. Bei einer Polizeikontrolle im Bundesstaat New Jersey soll sie 1973 einen Beamten erschossen haben. Sie stritt stets ab, den tödlichen Schuss abgefeuert zu haben. Sie wurde wegen Mordes und anderer Straftaten zu lebenslanger Haft verurteilt, später aber von einem bewaffneten Kommando aus dem Gefängnis befreit, und floh in das mit den USA verfeindete Kuba.

Trump forderte Shakurs Auslieferung von Kuba

Sie war die erste Frau, die die US-Bundespolizei FBI auf die Liste der meistgesuchten Terroristen setzte. Für Informationen, die zu ihrer Festnahme führen, wurde eine Belohnung von bis zu einer Million Dollar ausgesetzt. US-Politiker forderten immer wieder die Auslieferung von Shakur. Sie war auch die Patentante des US-Rapstars Tupac Shakur, der 1996 bei einem Mordanschlag in Las Vegas getötet wurde.

Assata Shakurs Fall war seit langem ein heikles Thema in den angespannten Beziehungen zwischen den USA und Kuba. Die US-Behörden forderten jahrzehntelang ihre Rückführung aus dem kommunistischen Land, darunter auch Präsident Donald Trump während seiner ersten Amtszeit.

"Black Lives Matter"-Aktivisten würdigen Assata Shakur

Das Asyl für Assat Shakur war eines der bekanntesten Beispiele dafür, wie Kuba sich mit "revolutionären Kräften" in den USA verbündete, die gegen das vermeintlich unterdrückerische kapitalistische Imperium im Norden kämpften. Ähnlich wie Kuba antikoloniale und linke Kräfte in Afrika, Mittel- und Südamerika unterstützte, sah die kubanische Regierung die bewaffnete schwarze Befreiungsbewegung in den USA als Teil eines globalen revolutionären Kampfes.

Shakurs Schriften wurden in den vergangenen Jahren auch von der antirassistischen "Black Lives Matter"-Bewegung in den USA aufgegriffen. "Es ist unsere Pflicht, für unsere Freiheit zu kämpfen. Es ist unsere Pflicht, zu gewinnen", schrieb Shakur in "Assata: Eine Autobiographie", die 1988 veröffentlicht wurde. "Wir müssen einander lieben und uns gegenseitig unterstützen. Wir haben nichts zu verlieren außer unseren Ketten." Aktivisten von "Black Lives Matter" würdigten Shakur am Freitag.