US-Präsident Donald Trump kämpft um Frieden in Gaza und eine langfristige Lösung des Nahostkonflikts. Dabei geht es ihm auch um knallharte US-Interessen.

Wird er tatsächlich das schaffen, woran viele führende Staats- und Regierungschefs vor ihm gescheitert sind? Diese Frage stellen sich aktuell viele Menschen weltweit, nachdem US-Präsident Donald Trump am Montagnachmittag (Ortszeit) in Washington einen Plan zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen vorgestellt hat. An seiner Seite: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der noch am Freitagmorgen in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung verkündete, den Krieg gegen die Terrororganisation Hamas unbeirrt weiterführen zu wollen.

Ob Trumps Plan so umgesetzt werden kann, ist fraglich. Die Hamas soll komplett entwaffnet werden, ihre Mitglieder können eine Amnestie erhalten, sollten sie sich zu einer friedlichen Koexistenz mit Israel bereit erklären. Zudem sollen die von den Terroristen verschleppten Geiseln freigelassen werden, ebenso die palästinensischen Häftlinge aus Israels Gefängnissen. Gaza soll vorerst unter die Kontrolle einer Übergangsregierung gestellt werden. Mehr zum 20-Punkte-Plan lesen Sie hier.

Nun liegt der Ball bei der Hamas. Ob die Terroristen ihrer Selbstentmachtung zustimmen, ist unklar, zumal nichts dazu bekannt ist, wohin die entwaffneten Kämpfer gehen sollen. Außerdem forderte die Hamas bislang Sicherheitsgarantien, sonst könnte die israelische Regierung den Krieg später einfach weiterführen.

Es gibt also noch viele offene Fragen. Vielleicht ließen Trump und Netanjahu auch deshalb keine Fragen von Journalisten zu. Trotzdem spricht der US-Präsident schon jetzt von einem historischen Tag. Alle beteiligten Parteien hätten dem Plan zugestimmt, sagte der Republikaner – außer der Hamas. "Ich habe das Gefühl, dass wir eine positive Antwort bekommen werden."

Doch eine Deeskalation in Gaza ist nicht das einzige Ziel der Amerikaner. Trump zieht mit Blick auf die israelische Kriegsführung die Notbremse, weil der US-Einfluss im Nahen und Mittleren Osten in ernsthafter Gefahr ist. In den vergangenen Wochen hat Trump den Kriegskurs von Netanjahu bedingungslos zugelassen – und das hat die USA viel Vertrauen in der Region gekostet.

Wirtschaftsdeals und Geostrategie