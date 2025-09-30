Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Deal für den Nahen Osten? Trump zieht die Notbremse
US-Präsident Donald Trump kämpft um Frieden in Gaza und eine langfristige Lösung des Nahostkonflikts. Dabei geht es ihm auch um knallharte US-Interessen.
Wird er tatsächlich das schaffen, woran viele führende Staats- und Regierungschefs vor ihm gescheitert sind? Diese Frage stellen sich aktuell viele Menschen weltweit, nachdem US-Präsident Donald Trump am Montagnachmittag (Ortszeit) in Washington einen Plan zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen vorgestellt hat. An seiner Seite: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der noch am Freitagmorgen in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung verkündete, den Krieg gegen die Terrororganisation Hamas unbeirrt weiterführen zu wollen.
Ob Trumps Plan so umgesetzt werden kann, ist fraglich. Die Hamas soll komplett entwaffnet werden, ihre Mitglieder können eine Amnestie erhalten, sollten sie sich zu einer friedlichen Koexistenz mit Israel bereit erklären. Zudem sollen die von den Terroristen verschleppten Geiseln freigelassen werden, ebenso die palästinensischen Häftlinge aus Israels Gefängnissen. Gaza soll vorerst unter die Kontrolle einer Übergangsregierung gestellt werden. Mehr zum 20-Punkte-Plan lesen Sie hier.
Nun liegt der Ball bei der Hamas. Ob die Terroristen ihrer Selbstentmachtung zustimmen, ist unklar, zumal nichts dazu bekannt ist, wohin die entwaffneten Kämpfer gehen sollen. Außerdem forderte die Hamas bislang Sicherheitsgarantien, sonst könnte die israelische Regierung den Krieg später einfach weiterführen.
Es gibt also noch viele offene Fragen. Vielleicht ließen Trump und Netanjahu auch deshalb keine Fragen von Journalisten zu. Trotzdem spricht der US-Präsident schon jetzt von einem historischen Tag. Alle beteiligten Parteien hätten dem Plan zugestimmt, sagte der Republikaner – außer der Hamas. "Ich habe das Gefühl, dass wir eine positive Antwort bekommen werden."
Doch eine Deeskalation in Gaza ist nicht das einzige Ziel der Amerikaner. Trump zieht mit Blick auf die israelische Kriegsführung die Notbremse, weil der US-Einfluss im Nahen und Mittleren Osten in ernsthafter Gefahr ist. In den vergangenen Wochen hat Trump den Kriegskurs von Netanjahu bedingungslos zugelassen – und das hat die USA viel Vertrauen in der Region gekostet.
Wirtschaftsdeals und Geostrategie
Trump hat in der internationalen Politik den Nimbus der Unberechenbarkeit und gleichzeitig den Ruf, kompromisslos US-Interessen im Blick zu haben. Misstrauen und Verunsicherung gegenüber dem Mann im Weißen Haus gibt es nicht nur bei den Rivalen der Amerikaner, sondern auch bei ihren Verbündeten. Wie sicher ist das eigene Land, wenn es im Ernstfall auf die Unterstützung durch Trump angewiesen ist? Diese Frage stellen sich aktuell nicht nur die Europäer, sondern auch die Staaten am Golf.
Die USA haben zahlreiche Basen mit Zehntausenden Soldaten in der Region: Saudi-Arabien, Katar, Kuwait, Bahrain, Jordanien, Irak. Dort, wo US-Soldaten in größerer Anzahl stationiert sind, konnten sich die jeweiligen Staatsführungen vergleichsweise sicher sein, dass diese Regionen nicht angegriffen werden. So verbesserten diese Länder ihre Beziehungen zu Washington und ermöglichten es den Amerikanern, als Ordnungsmacht in der Region aufzutreten.
Washington profitierte auch wirtschaftlich von seiner Präsenz in der Region. Einerseits machen die Amerikaner mit den Golfstaaten Milliardengeschäfte, verkaufen an Saudi-Arabien, Kuwait oder Katar Technologien oder Rüstungsgüter. Andererseits importieren die USA acht Prozent ihres Bedarfs an schwerem Rohöl aus Saudi-Arabien. Und zugleich können sie mit ihren Militärbasen die aktuell noch wichtigste Seehandelsstraße im Roten Meer schützen. Auch geostrategische Interessen sind Gründe für die US-Präsenz: Hier können die Amerikaner als Gegenwicht zum Iran auftreten und allgemein ihren Kampf gegen den internationalen Terrorismus führen. So dienten die Basen im Golf auch immer als Rückversicherung für die Einsätze der USA und ihrer Verbündeten in Afghanistan.
Milliardenschwere Wirtschaftsdeals und Geostrategie – auch deswegen unternahm Trump zu Beginn seiner zweiten Amtszeit seine erste Auslandsreise nach Riad, reiste danach nach Katar – ein Symbol dafür, wie wichtig die Region auch für den aktuellen US-Präsidenten ist.
USA bemühen sich um muslimisch geprägte Staaten
Vieles von dem, was in den vergangenen Wochen und Monaten geschah, ist vor diesem strategischen Hintergrund zu sehen. Die Hamas hat auch unter den Golfstaaten kaum Verbündete, und Länder wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain verurteilten die Terrorattacken vom 7. Oktober 2023, durch die mehr als 1.200 Menschen in Israel getötet wurden. Katar hat es dagegen zu seinem Geschäftsmodell gemacht, dem Westen als Brückenbauer zu islamistischen Gruppen zu dienen. Wenn westliche Staaten mit der Hamas oder mit den afghanischen Taliban verhandeln wollten, fragten sie beim Emirat an.
Doch fast alle mehrheitlich sunnitischen Staaten wie Ägypten, Katar oder Saudi-Arabien und vor allem auch ihre Bevölkerungen sehen sich als Schutzmächte der palästinensischen Zivilbevölkerung. In den vergangenen Jahren starben im Gazastreifen Zehntausende Zivilisten, darunter Tausende Kinder. Ein Großteil der Gebäude wurde zerstört und Israel ließ über längere Zeiträume keine Hilfsgüter ins Land. Mit dem Leid der Palästinenser stieg die Wut in der muslimischen Welt.
Trump fand sich plötzlich in einem Dilemma wieder. Einerseits wollte er Netanjahu bei seiner Kriegsführung freie Hand lassen, sprach öffentlich davon, eine "Riviera des Nahen Ostens" schaffen zu wollen und indirekt von einer Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen. Andererseits war ihm offenbar bewusst, dass er damit die Partnerschaft mit vielen muslimisch geprägten Staaten aufs Spiel setzte. Trump kam ihnen wohl auch deshalb in anderen politischen Fragen entgegen:
- Trump kündigte die Aufhebung der US-Sanktionen gegen Syrien an, was Saudi-Arabien gefordert hatte.
- Die USA stellten der Türkei in Aussicht, nun doch F-35-Kampfflugzeuge zu bekommen.
- Mit Marokko handelte Washington den Ausbau der strategischen Partnerschaft aus, Gespräche über ein US-Konsulat in Dakhla und gemeinsame Energie- und Infrastrukturprojekte.
- Ägypten stellten die Amerikaner ein Abkommen über die Beseitigung von "Handelsschranken" in Aussicht.
Die US-Regierung bemühte sich also um viele muslimische Staaten. Trotzdem ging diese Besänftigungsstrategie nicht auf, der Gegenwind für Trump wurde stärker. Das hing nicht nur mit der israelischen Kriegsführung im Gazastreifen zusammen, sondern vor allem mit einem Augenblick: Netanjahu entschied sich im September, die Hamas-Führung in Katar anzugreifen. Das brachte auch die USA in diplomatische Probleme. Ein großer Fehler, wie zahlreiche Diplomaten t-online bei der UN-Generalversammlung sagten.
Denn aus der Perspektive vieler Staaten in der Region hat Netanjahu mit diesem Angriff demonstriert, dass er nicht an einer diplomatischen Lösung interessiert ist. Außerdem mussten Staaten wie Katar und Saudi-Arabien daraus schließen, dass Washington immer hinter Israel stehen würde, auch wenn eine israelische Regierung die Souveränität ihrer Staatsgebiete verletzt. Diese Erkenntnis könnte dazu führen, dass sich die Machtarchitektur im Nahen und Mittleren Osten verändert.
Auch wenn die Hamas ablehnt, profitiert Trump
In den vergangenen Wochen verdichteten sich dann die Alarmzeichen für Trump. Saudi-Arabien übernahm mit Frankreich die Federführung einer UN-Initiative, die sich für eine Zweistaatenlösung aussprach. Überdies schloss das saudische Königshaus ein Abkommen über die Stärkung ihrer militärischen und sicherheitspolitischen Zusammenarbeit mit Pakistan.
Diesen Deal werten Experten als Streben der Saudis nach mehr sicherheitspolitischer Autonomie von den USA. Denn historisch gilt Pakistan als sicherheitspolitischer Joker für Saudi-Arabien. Die Saudis rekrutierten in den 1980ern bis zu 20.000 pakistanische Soldaten für die eigene Armee, und es gilt als wahrscheinlich, dass Islamabad die Saudis atomar bewaffnen würde, sollte der Iran Atommacht werden. Ägypten schlug im September sogar eine arabische Nato vor, was aber einige Golfstaaten ablehnten. Kairo verbesserte zuletzt seine Beziehungen zu seinem Erzrivalen Türkei und zum Iran, wobei Ägypten Anfang September überraschend einen Vermittlungserfolg zwischen Teheran und der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) verkündete.
Damit wollen all diese Staaten auch Trump signalisieren, dass sie Bündnisalternativen haben. Die Folge: Die Macht der Amerikaner am Golf wird zurückgedrängt und China, immerhin ein enger Verbündeter Pakistans, könnte seinen Einfluss ausdehnen. Das gilt es aus Sicht der Amerikaner zu verhindern.
Trump zog nun am Montag offenbar die Notbremse. Zumindest öffentlich brachte er Netanjahu dazu, seinen sogenannten "Friedensplan" zu unterstützen und sich bei Katar für den Angriff auf die Hamas-Führung zu entschuldigen. Doch dabei beließ es der US-Präsident nicht. Er lobte auf der Pressekonferenz seine Freundschaft zu den Golfstaaten, besonders für den saudischen König Salman fand er warme Worte.
Das zeigt, welches strategische Ziel Washington im Hintergrund wirklich verfolgt. Er habe seinen Plan mit allen muslimischen Staaten abgestimmt, so der US-Präsident. Gleichzeitig sprach er über eine Erweiterung der von ihm ausgehandelten Abraham-Abkommen, mit denen Staaten wie Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Marokko vor dem Gazakrieg ihre diplomatischen Beziehungen zu Israel normalisiert hatten. Laut Trump sei das sogar für den Iran denkbar.
All das klingt auf den ersten Blick optimistisch. Aber Trump gelingt damit selbst im schlechtesten Fall – falls die Hamas den Deal ablehnt – ein taktischer Clou: Denn nun stehen die Hamas und die arabischen Staaten, die jetzt laut Trump ihren Einfluss auf die Terrororganisation geltend machen sollen, in der politischen Schusslinie.
Es ist also an den Golfstaaten, Druck auf die Hamas auszuüben, um tatsächlich einen Frieden zu erreichen. Und das schmälert den internationalen Druck auf Benjamin Netanjahu, der auf eine Atempause hoffen darf.
