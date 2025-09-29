Zuerst berichtete die britische BBC über die neue Entwicklung. Der Strafverfolgungsdienst der Krone in London bestätigte t-online auf Anfrage, dass Gill sich in acht Fällen schuldig bekannt habe, von Voloshin Geld angenommen zu haben. Das sei auch durch sichergestellte WhatsApp-Nachrichten belegt. Im Gegenzug habe sich Gill für Medwedtschuks pro-russische Fernsehsender in der Ukraine eingesetzt, habe ihnen Interviews gegeben und außerdem Anfragen an die EU-Kommission gestellt – und eine öffentliche Veranstaltung mit Medwedtschuk organisiert.

Für diese Konferenz floss Geld

Neben Gills und Krahs identischer Lobbyarbeit mit Voloshin lässt besonders dieser letzte Punkt aufhorchen: Die Bestechungsgelder an Gill soll Voloshin zwischen dem 6. Dezember 2018 und dem 18. Juli 2019 gezahlt haben. Nur einen Tag vor Ende dieses Zeitraums, am 17. Juli 2019, trat Gill im Europäischen Parlament in Straßburg als Gastgeber einer Konferenz mit Medwedtschuk auf. Ebenfalls auf dem Podium: Maximilian Krah, der soeben das Mandat für die AfD errungen hatte. Die Staatsanwaltschaft in London bestätigte t-online, dass genau diese Konferenz Teil von Gills Geständnis sei. Auf einem Foto der Veranstaltung, das t-online vorliegt, sitzt Krah direkt neben Voloshin. Wenige Wochen später traf er ihn und seine Frau beim Opernball in Sankt Petersburg.

Im Anschluss organisierte Krahs damaliger Assistent Guillaume Pradoura mit Voloshin eine Veranstaltung für Medwedtschuk im französischen Parlament. Auf Einladung des damaligen Bundestags- und heutigen Europa-Abgeordneten Petr Bystron fand wenige Tage später dann eine ähnliche Veranstaltung im Bundestag statt. Mit dabei, wie t-online exklusiv berichtete: Medwedtschuk, Krah, Pradoura und der mutmaßliche Spion Niedźwiecki, der mittlerweile in Polen angeklagt ist. Krah bestätigte t-online, dass auch er im Zuge dieser Ermittlungen von der Polizei befragt worden sei. Später reisten Bystron und Krah gemeinsam in die Ukraine, um Medwedtschuk und Voloshin dort zu treffen.