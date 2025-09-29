Er bekam Geld aus dem Kreml Britischer Politiker gesteht Bestechung durch Russland

Von t-online 29.09.2025 - 08:35 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Kreml in Moskau (Symbolbild): Der britische Politiker Nathan Gill wurde von prorussischen Kräften bestochen. (Quelle: IMAGO/Kirill Kukhmar/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Seine Karriere hat Nathan Gill bis ins Europaparlament geführt. Jetzt gesteht der britische Politiker: Er stand unter dem Einfluss prorussischer Kräfte.

Schon länger wurde gegen den britischen Politiker Nathan Gill ermittelt – jetzt hat er die mehrfache Bestechung durch prorussische Kräfte gestanden. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, hat der Politiker so zwischen Ende 2018 und Sommer 2019 acht Mal Geld dafür bekommen, sich prorussisch zu äußern. Laut BBC teilte das Gericht mit, es sei sicher, dass er deswegen "zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird".

Loading...

Gill führte 2021 für einige Monate den Wales-Ableger der Reformpartei Nigel Farage. Außerdem saß er von 2014 bis 2020 im Europaparlament – erst für die UKIP, später für die Brexit-Party. Das Urteil gegen ihn wird voraussichtlich im November gefällt.

Wie BBC schreibt, hat Gill etwa Ende 2018 im Parlament prorussische Fernsehsender aus der Ukraine verteidigt, 2019 verteidigte er im ukrainischen Fernsehen zudem den Oligarchen Wiktor Medwedtschuk, gegen den damals ermittelt wurde.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Gill wurde bereits 2021 am Flughafen Manchester festgesetzt, technische Geräte von ihm wurden damals beschlagnahmt. Wie BBC schreibt, soll es mehrere WhatsApp-Nachrichten geben, die die Bestechung beweisen.

Parallele zum Fall Maximilian Krah

Die mutmaßliche Kontaktperson des Politikers ist in der deutschen Politik kein Unbekannter: Oleg Woloschyn, ein prorussischer Politiker aus der Ukraine, der auch in der Bestechungsaffäre um den AfD-Abgeordneten und ehemaligen Europa-Politiker Maximilian Krah eine große Rolle spielt.