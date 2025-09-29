Für "Drohnenwall" Großbritannien will Drohnen-Produktion hochfahren

Von t-online , KON Aktualisiert am 29.09.2025 - 10:21 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Eine Shahed-Drohne im Flug (Archivbild): Die britischen Drohnen wurden gegen dieses Modell bereits eingesetzt. (Quelle: IMAGO/Anonymous/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Erst am Freitag kündigten EU-Staaten einen "Drohnenwall" an. Jetzt hat sich Großbritannien bereit erklärt, wichtige Bestandteile dafür bereitzustellen.

Die Drohnenvorfälle in Europa reißen nicht ab: Am Sonntag hat nun auch Norwegen Verletzungen seines Luftraums gemeldet. Es soll über Flughäfen zu mutmaßlichen Drohnensichtungen gekommen sein. Wie verschiedene Medien berichten, mussten in der Folge zahlreiche Flüge umgeleitet werden.

Loading...

Als Reaktion darauf verhandelten am Freitag neun EU-Staaten über die Errichtung eines sogenannten "Drohnenwalls". Dieser soll Europa gegen Verletzungen des Luftraums durch unbemannte Flugobjekte schützen. Wie Verteidigungsminister John Healey jetzt in einem Interview mit der britischen Zeitung "The Telegraph" erklärt, will Großbritannien dafür Abfangdrohnen zur Verfügung stellen.

Erprobt gegen Shahed-Drohnen

Die Drohnen sollen aus dem von Großbritannien und der Ukraine gemeinsam geführten Drohnenprogramm "Project Octopus" stammen. Laut Healey sind die Modelle deutlich billiger als die Drohnen der Gegenseite – sie sollen weniger als ein Zehntel davon kosten. Die Drohnen hätten sich bereits als sehr effektiv gegen die von Russland genutzten Shahed-Modelle aus dem Iran erwiesen.

Wie der "Telegraph" in einer Übersicht erklärt, wird der "Drohnenwall" insgesamt aus einer Kombination verschiedener Maßnahmen bestehen: Neben Abfangdrohnen sollen auch Kampfjets Teil des Walls sein, zudem Radar- und Abwehrsysteme.

"Drohnenwall" schon seit Monaten in der Planung

Wie EU-Verteidigungsindustriekommissar Andrius Kubilius am Freitag mitteilte, wurde bei einer Videokonferenz mit Verteidigungsministern vereinbart, mit der Umsetzung des Konzepts zu beginnen. Demnach soll vorrangig ein "Drohnenwall" errichtet werden, der mit fortschrittlichen Fähigkeiten das Erkennen, Verfolgen und Abfangen von unbemannten Flugkörpern ermöglicht.