t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandInternationale Politik

"Drohnenwall": Großbritannien will Drohnenproduktion hochfahren

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSo reich ist Donald Trump wirklich
TextFrau verschwindet während Kreuzfahrt
TextStumph amüsiert mit intimem Bild
TextGina Schumacher zeigt neues Hochzeitsfoto
TextChaos im Nationalpark erzürnt Bewohner

Für "Drohnenwall"
Großbritannien will Drohnen-Produktion hochfahren

Von t-online, KON
Aktualisiert am 29.09.2025 - 10:21 UhrLesedauer: 2 Min.
Eine Shahed-Drohne im Flug (Archivbild).Vergrößern des Bildes
Eine Shahed-Drohne im Flug (Archivbild): Die britischen Drohnen wurden gegen dieses Modell bereits eingesetzt. (Quelle: IMAGO/Anonymous/imago-images-bilder)
News folgen

Erst am Freitag kündigten EU-Staaten einen "Drohnenwall" an. Jetzt hat sich Großbritannien bereit erklärt, wichtige Bestandteile dafür bereitzustellen.

Die Drohnenvorfälle in Europa reißen nicht ab: Am Sonntag hat nun auch Norwegen Verletzungen seines Luftraums gemeldet. Es soll über Flughäfen zu mutmaßlichen Drohnensichtungen gekommen sein. Wie verschiedene Medien berichten, mussten in der Folge zahlreiche Flüge umgeleitet werden.

Loading...

Der Vorfall reiht sich in ähnliche Fälle ein: Auch in Dänemark wurden mehrere Drohnensichtungen gemeldet – gesteuert von einem fähigen Akteur, wie es von dänischer Seite hieß. Zuvor kam es in Polen, Estland und Rumänien zu Verletzungen des Luftraums. Die Nato wertete dies als gezielte Provokationen Moskaus, der Kreml wies die Vorwürfe zurück.

Als Reaktion darauf verhandelten am Freitag neun EU-Staaten über die Errichtung eines sogenannten "Drohnenwalls". Dieser soll Europa gegen Verletzungen des Luftraums durch unbemannte Flugobjekte schützen. Wie Verteidigungsminister John Healey jetzt in einem Interview mit der britischen Zeitung "The Telegraph" erklärt, will Großbritannien dafür Abfangdrohnen zur Verfügung stellen.

Erprobt gegen Shahed-Drohnen

Die Drohnen sollen aus dem von Großbritannien und der Ukraine gemeinsam geführten Drohnenprogramm "Project Octopus" stammen. Laut Healey sind die Modelle deutlich billiger als die Drohnen der Gegenseite – sie sollen weniger als ein Zehntel davon kosten. Die Drohnen hätten sich bereits als sehr effektiv gegen die von Russland genutzten Shahed-Modelle aus dem Iran erwiesen.

Boris Pistorius und John HealeyVergrößern des Bildes
Der britische Verteidigungsminister John Healey (links) im Gespräch mit Boris Pistorius (Archivbild): Großbritannien will wichtige Teile des "Drohnenwalls" bereitstellen. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Wie der "Telegraph" in einer Übersicht erklärt, wird der "Drohnenwall" insgesamt aus einer Kombination verschiedener Maßnahmen bestehen: Neben Abfangdrohnen sollen auch Kampfjets Teil des Walls sein, zudem Radar- und Abwehrsysteme.

"Drohnenwall" schon seit Monaten in der Planung

Wie EU-Verteidigungsindustriekommissar Andrius Kubilius am Freitag mitteilte, wurde bei einer Videokonferenz mit Verteidigungsministern vereinbart, mit der Umsetzung des Konzepts zu beginnen. Demnach soll vorrangig ein "Drohnenwall" errichtet werden, der mit fortschrittlichen Fähigkeiten das Erkennen, Verfolgen und Abfangen von unbemannten Flugkörpern ermöglicht.

An dem Konzept für eine deutlich effektivere Drohnenabwehr an der EU-Ostflanke wird bereits seit Monaten gearbeitet. Wie notwendig es ist, zeigte aus Sicht der Planer zuletzt vor allem das massive Eindringen russischer Drohnen in den Luftraum Polens vor zweieinhalb Wochen. Als weiterer Beleg werden auch die Ereignisse in Dänemark gewertet.

Verwendete Quellen
  • telegraph.uk: "Britain to build drone wall to protect Europe from Russia" (Englisch)
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa und AFP
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Drohnenangriff auf PolenDänemarkEUEuropaGroßbritannienMoskauNatoNorwegenPolenRumänienUkraine
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom