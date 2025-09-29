"Herr Präsident, wir brauchen Sie" Emotionaler Brief an Donald Trump

Der Vater einer der israelischen Geiseln auf einer Kundgebung in New York (Archivbild): 20 Geiseln sollen noch am Leben sein. (Quelle: IMAGO/Yoav Ginsburg/imago-images-bilder)

Angehörige der nach Gaza verschleppten Geiseln erhöhen den Druck auf Donald Trump. Für den US-Präsidenten steht ein entscheidendes Treffen im Weißen Haus an.

Angehörige der Geiseln im Gazastreifen haben vor dem Treffen Donald Trumps mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu einen eindringlichen Brief an den US-Präsidenten geschickt. "Herr Präsident, wir brauchen Sie. 48 unserer Liebsten – unsere Väter, Geschwister, Kinder – brauchen Sie", hieß es nach Angaben des Forums der Geisel-Familien in dem Bittschreiben. Nach israelischen Informationen sind noch 20 Geiseln am Leben.

"Wir haben am Freitag von Ihnen erfahren, dass es die Möglichkeit eines Abkommens gibt, diesen Krieg endlich zu beenden. Wir beten, dass dieses Abkommen zustande kommt und diese Tortur bald ein Ende findet", hieß es in dem Brief mit Blick auf Berichte über einen 21-Punkte-Plan Trumps. Dieser zielt auf ein Ende des Gaza-Kriegs und eine Neuordnung des weitgehend zerstörten Küstenstreifens.

Der Plan sieht nach israelischen und US-amerikanischen Berichten eine sofortige Freilassung der verbliebenen, von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln vor sowie den Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen – im Gegenzug für die Freilassung von Hunderten palästinensische Gefangene. Die Terrororganisation Hamas soll bei der Verwaltung des Küstenstreifens keine Rolle mehr spielen, auch Israel soll das Gebiet nicht annektieren dürfen. Stattdessen soll der Gazastreifen von einer Übergangsregierung palästinensischer Technokraten unter Aufsicht eines internationalen Gremiums regiert werden.

Netanjahu: Werden sie gehen lassen

Teil des Plans sind den Berichten zufolge auch der Wiederaufbau und die wirtschaftliche Entwicklung des weitgehend zerstörten Küstengebiets. Die palästinensische Bevölkerung soll dazu ermutigt werden, im Gazastreifen zu bleiben und dort eine bessere Zukunft aufzubauen. Die Hamas soll entwaffnet werden. Eine internationale Sicherheitstruppe soll Ordnung gewährleisten, während eine palästinensische Polizeitruppe ausgebildet wird.

Netanjahu sagte dem US-Sender Fox News, man wolle den Hamas-Anführern unter Umständen freies Geleit ins Ausland gewähren. Wenn sie den Krieg beenden und alle Geiseln freilassen, werde man sie gehen lassen, sagte er. Bislang lehnt die Hamas eine Niederlegung der Waffen strikt ab.

Auch ein Weg zu einem künftigen palästinensischen Staat als Ergebnis von Friedensverhandlungen unter US-Vermittlung wird als Teil des Plans in Aussicht gestellt. Die im Westjordanland herrschende Palästinensische Autonomiebehörde soll demnach ein Reformprogramm umsetzen, um später auch im Gazastreifen die Kontrolle übernehmen zu können. Beide Punkte lehnt Netanjahu jedoch vehement ab.

