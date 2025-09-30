t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandInternationale Politik

Mallorca: Größtes US-Kriegsschiff plant Aufenthalt mit 4.500 Soldaten

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextBaumarktkette schließt Dutzende Filialen
TextMerz: "Praktisch keinen Alkohol mehr"
Text19 Jahre Ehe: Hollywoodpaar wohl getrennt
VideoBaerbock sorgt für Aufsehen in New York
VideoKälteeinbruch: Herbstluft bringt Bodenfrost

Mehrere hundert Meter lang
US-Kriegsschiff steuert Mallorca an

Von t-online, KON
30.09.2025 - 08:01 UhrLesedauer: 2 Min.
Der amerikanische Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" vor Split, Kroatien (Archivbild).Vergrößern des Bildes
Der amerikanische Flugzeugträger USS Gerald R. Ford vor Split, Kroatien (Archivbild): Im Oktober liegt er vor Mallorca. (Quelle: IMAGO/Zvonimir Barisin/PIXSELL)
News folgen

Die USS Gerald R. Ford ist eines der größten Kriegsschiffe der USA – nun soll es auf Mallorca anlegen. Die Insel erhofft sich davon wirtschaftliche Vorteile.

Es gilt als größter und modernster Flugzeugträger des US-Militärs: Das Schiff USS Gerald R. Ford ist 337 Meter lang, die Kosten liegen schätzungsweise bei 17,5 Milliarden US-Dollar. Jetzt steuert das Riesenschiff die beliebte Urlaubsinsel Mallorca an. Wie die spanische Zeitung "Ultima Hora" berichtet, soll es vom 3. bis zum 8. Oktober in der Bucht von Palma liegen.

Loading...

Weiter heißt es, dass die spanischen Behörden über den geplanten Stopp informiert wurden – "Ultima Hora" führt dafür Sicherheitsgründe an. Wie die Zeitung schreibt, befinden sich an Bord des Schiffs 4.500 Marinesoldaten. Es seien bereits zahlreiche Busse bestellt worden, mit denen sie vom Hafen in Palma abgeholt werden sollen.

Letzter Aufenthalt in Oslo

Der Aufenthalt des Kriegsschiffs kann sich für die Insel auch wirtschaftlich lohnen: Laut Schätzungen, die der spanischen Zeitung vorliegen, werden die Soldaten während des Aufenthalts etwa 10 Millionen Euro auf Mallorca ausgeben.

Die USS Gerald R. Ford ist nach dem 38. Präsidenten der USA benannt. Das nukleargetriebene Schiff soll bis zu 90 Flugzeuge transportieren können. Laut offiziellen Meldungen lag es zuletzt vor Oslo.

In den vergangenen Jahren haben mehrfach Kriegsschiffe vor Mallorca Station gemacht. Wie die "Mallorca Zeitung" schreibt, lag zuletzt der US-Flugzeugträger USS Harry S. Truman vor der Insel – im Juli 2022. Zuvor war im November 2021 die britische HMS Queen Elizabeth für sechs Tage im Hafen zu Gast. 2019 hatte die "USS Abraham Lincoln" bereits die Insel für fünf Tage angelaufen.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
MallorcaMilitärUSA
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom