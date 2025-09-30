Trumps Friedensplan für Gaza Wadephul: "Er bietet Hoffnung für Hunderttausende"

Johann Wadephul: Der Bundesaußenminister nennt Trumps Friedensplan für den Gazastreifen eine "einmalige Chance". (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Die Zustimmung zu Donald Trumps Gaza-Plan ist groß. Nicht nur europäische, sondern auch arabische Staaten loben die Bemühungen des US-Präsidenten.

Der Friedensplan des US-Präsidenten Donald Trump für Gaza stößt in Europa auf breite Zustimmung – verbunden mit der Aussage, nun liege der Ball bei der Hamas. Bundesaußenminister Johann Wadephul sprach von einer "einmaligen Chance", die nicht vertan werden dürfe. "Er bietet Hoffnung für Hunderttausende, die in Gaza leiden", so der CDU-Politiker. "Alle, die auf Hamas Einfluss nehmen können, fordere ich dringend auf, dies jetzt zu tun", sagte der CDU-Politiker.

Aus Kreisen der Terrororganisation hieß es zuvor, man habe den Vorschlag von den katarischen und ägyptischen Vermittlern erhalten. Demnach wollen die Islamisten den Plan "sorgfältig prüfen", ehe sie eine offizielle Antwort geben.

Am Montag hatten die USA und Israel gemeinsam Trumps Gaza-Plan vorgestellt. Die US-Regierung veröffentlichte die 20 Punkte des Vorhabens, nachdem Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Montag in Washington ein Dreiertelefonat mit Katars Regierungschef Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani geführt hatten. Was der Plan vorsieht: ein Ende der Kämpfe, die Freilassung der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln und den Wiederaufbau des abgeriegelten Küstenstreifens.

Blair: "Ein starkes Signal"

Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte auf X, die Hamas habe "keine andere Wahl, als alle Geiseln unverzüglich freizulassen und diesem Plan zu folgen". Der britische Premierminister Keir Starmer betonte, Großbritannien rufe alle Seiten auf, mit der US-Regierung zusammenzuarbeiten, um die Vereinbarung abzuschließen und umzusetzen.

Auch der ehemalige britische Premierminister Tony Blair würdigte den Plan als "mutig und intelligent". Sollte der Plan angenommen werden, könnte er "den Krieg beenden, Gaza sofortige Erleichterung verschaffen und seinen Menschen die Chance auf eine bessere Zukunft bieten", teilte Blair mit.

Trumps Bereitschaft, den Vorsitz eines geplanten "Friedensrats" zu übernehmen, der über eine Übergangsregierung im Gazastreifen wachen soll, sei "ein starkes Signal der Unterstützung und des Vertrauens in die Zukunft Gazas" und "in die Möglichkeit, dass Israelis und Palästinenser einen Weg zum Frieden finden" könnten. Dem geplanten "Friedensrat" soll nach dem Willen Trumps auch Blair angehören.