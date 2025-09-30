Friedensplan für Gaza Russland reagiert auf Trumps Vorstoß

Von dpa , afp , reuters Aktualisiert am 30.09.2025 - 13:39 Uhr

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen kommen immer wieder Menschen zu Schaden. (Quelle: Hasan Alzaanin/TASS via ZUMA Press/dpa/dpa-bilder)

Die Zustimmung zu Donald Trumps Gaza-Plan ist groß. Der Kreml beklagt allerdings das Vorgehen der US-Regierung. Nur in Israel schert einer aus.

Russland hat zurückhaltend auf den Friedensplan von Donald Trump für den Gazastreifen reagiert. Man unterstütze Trumps Bemühungen. "Wir wünschen uns, dass dieser Plan umgesetzt wird, dass er hilft, die Entwicklung der Ereignisse im Nahen Osten in eine friedliche Bahn zu lenken", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass.

Doch rügte der Kreml das einseitige Vorpreschen der US-Regierung. "Es gab keinerlei Signale der Amerikaner", beklagte Peskow die fehlende Einbindung Russlands.

Am Montag hatten die USA und Israel gemeinsam Trumps Gaza-Plan vorgestellt. Die US-Regierung veröffentlichte die 20 Punkte des Vorhabens, nachdem Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Montag in Washington ein Dreiertelefonat mit Katars Regierungschef Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani geführt hatten. Was der Plan vorsieht: ein Ende der Kämpfe, die Freilassung der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln und den Wiederaufbau des abgeriegelten Küstenstreifens.

Merz kündigt Unterstützung an

Im Westen Europas stieß Trumps Vorschlag auf breite Zustimmung. Auch Deutschland will sich nach Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz an einer Umsetzung des Friedensplans beteiligen. "Gelingt eine Einigung, dann steht Deutschland bereit, sich bei der Umsetzung des Planes einzubringen", sagte Merz am Dienstag vor Beginn der Klausurtagung des Bundeskabinetts in der Berliner Villa Borsig.

"Das gilt politisch, das gilt humanitär und das gilt selbstverständlich auch beim Wiederaufbau der Region", fügte Merz hinzu. Man habe in diesen entscheidenden Tagen engen Kontakt zu den USA, zu Israel, zu den arabischen Staaten, zu den europäischen Nachbarn gehalten. "Wir betrachten das als Arbeit für einen Nahen Osten, in dem eines Tages Israelis und Palästinenser friedlich und sicher in zwei Staaten leben können."

Zuvor hatte Außenminister Johann Wadephul (CDU) von einer "einmaligen Chance" gesprochen. Nun sei die Hamas am Zug. Aus Kreisen der islamistischen Hamas hieß es zuvor, man habe den Vorschlag von den katarischen und ägyptischen Vermittlern erhalten. Demnach wollen die Islamisten den Plan "sorgfältig prüfen", ehe sie eine offizielle Antwort geben.

Netanjahu stellt Bedingungen

Netanjahu äußerte sich zwar grundsätzlich positiv. Er stellte aber am Dienstag klar, dass Israels Armee weiterhin präsent bleibe. "Wir werden alle unsere Geiseln lebend und wohlbehalten zurückholen, während die Armee in einem Großteil des Gazastreifens bleiben wird", sagte Netanjahu in einer Botschaft, die er im Onlinedienst Telegram veröffentlichte.