Warum ist das so?

Deutschland hat noch nicht mit einer echten Transformation des Landes begonnen. Es braucht einen neuen Sinn für Innovationen. Ein Beispiel: Berlin gründet ein Digitalministerium? Nach all diesen Jahren? Das klingt für mich wie ein Witz. Es gibt hier so viele kluge Menschen, viele Fähigkeiten, viel Engagement. Aber die Leute fangen an, Witze über Deutschland zu machen, über die deutsche Infrastruktur, die Deutsche Bahn. Ich glaube, Deutschland kann das besser.

Will die Bundesregierung in Europa führen? Ja. Hat sie damit schon begonnen? Ein klares Nein. Pavlo Klimkin

Denken Sie, dass die neue Bundesregierung in der Lage ist, Führung in Europa zu übernehmen?

Ich denke zumindest, dass diese Regierung ein Verständnis davon hat, was es in Europa braucht. Will die Bundesregierung also in Europa führen? Ja. Hat sie damit schon begonnen? Ein klares Nein.

Was fehlt uns?

Deutschland muss das menschliche Potenzial und technologische Innovationen in Europa vorantreiben. Mit der Kultur im Land ist das möglich. Ich meine damit etwa, die politische Kultur, auf die Bildung von Koalitionen angewiesen zu sein. Gleichzeitig hält aber diese Mentalität, immer wieder das Gleiche zu machen, Deutschland davon ab, wirklich durchzustarten. Auch in Fragen europäischer Führung. Außerdem ist man hierzulande noch immer zu schüchtern, was Führung angeht.

Das hat auch historische Gründe.

Genau. Aber man muss jetzt aus der Mentalität des 20. Jahrhunderts herauskommen. Deutschland sollte aktiv werden. Es sollte sagen, dass es Vertrauen gewinnen und führen will. Bisher gibt es dafür aber keine Vorschläge.

Führung ist auch wichtig, um die Ukraine zu unterstützen. Es scheint jedoch so, als werde das angesichts von Trump in den USA und Gegenkräften in Europa immer schwieriger. Was können die Ukraine und ihre Unterstützer derzeit tun, um Russland politisch und militärisch den größten Schaden zuzufügen?

Es gibt gleich drei Mittel. Erstens, die eingefrorenen russischen Vermögenswerte. Diese sollten gemeinsam mit europäischem Vermögen eingesetzt werden, um für heute und für morgen zu planen. Die Botschaft muss sein: "Was auch immer passiert, wir haben die Ressourcen, um Russland entgegenzutreten." Zweitens sollten wir Investitionen in die Ukraine als Investitionen in die Zukunft verstehen. Was jetzt in der Ukraine etwa an Waffen getestet wird, kann uns morgen helfen.

Und drittens?