Ukraine: China ist Putins Notanker – Xi profitiert von Russlands Krieg

Krieg in der Ukraine
Wann greift China ein?

Eine Analyse von Patrick Diekmann
Aktualisiert am 03.10.2025 - 09:35 UhrLesedauer: 4 Min.
Wladimir Putin wird von Xi Jinping begrüßt: China ist bei der Unterstützung Russlands im Ukraine-Krieg sehr vorsichtig.Vergrößern des Bildes
Wladimir Putin (l.) wird von Xi Jinping begrüßt: China ist bei der Unterstützung Russlands im Ukraine-Krieg sehr vorsichtig. (Quelle: IMAGO/Sergei Bobylev)
China möchte, dass Wladimir Putin den Krieg in der Ukraine nicht verliert. Trotzdem gehört Peking zu den größten Gewinnern der gegenwärtigen Krise und der Schwäche Russlands.

Es ist in den vergangenen Monaten noch ruhiger geworden um China und seine Vermittlungsversuche im Ukraine-Krieg. Von den chinesischen Friedensplänen aus den Jahren 2023 und 2024 ist nicht viel übrig geblieben. Nichts deutet auf weitere chinesische Initiativen hin, um auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin einzuwirken. Im Gegenteil: Der chinesische Präsident Xi Jinping steht an der politischen Seitenlinie, er wartet ab, gibt sich neutral in dem Konflikt. Und er überlässt US-Präsident Donald Trump die große diplomatische Bühne.

Nur die Informationen, die in chinesischen sozialen Netzwerken wie Haokan verbreitet und von den chinesischen Behörden zugelassen wurden, sind ein Fingerzeig dafür, auf welcher Seite Xi steht. Nachdem zuletzt mutmaßlich Russland Drohnen nach Polen geschickt hatte, sprachen chinesische Online-Kanäle und einige Medien davon, dass Polen als erstes Nato-Land Soldaten in die Ukraine schicken würde.

Als Beleg dafür führten sie an, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Polen seine Unterstützung bei der Drohnenabwehr zugesichert habe und dass die polnische Armee Soldaten an die Grenze zu Belarus schickte. Tatsächlich handelte es sich dabei um eine Sicherheitsvorkehrung mit Blick auf das Manöver "Sapad 2025".

Wladimir Putin, Xi Jinping und Kim Jong Un: Die neuen Despoten gewinnen an Macht und Einfluss.Vergrößern des Bildes
Wladimir Putin, Xi Jinping und Kim Jong Un (v. l. n. r.): Die drei Staatenlenker gewinnen an Macht und Einfluss. (Quelle: IMAGO/Sergey Bobylev)

Die chinesische Desinformationsstrategie erscheint klar. "Das allgemeine Ziel besteht darin, Informationschaos zu schaffen, sodass es schwierig wird, zu unterscheiden, was wahr ist und was nicht", erklärte Marcin Przychodniak, China-Analyst beim Polnischen Institut für Internationale Angelegenheiten (PISM), der Deutschen Welle. Laut Przychodniak teilen Russland und China "einige Narrative und ahmen manchmal Denkweisen in Bezug auf die Nato und die Europäische Union nach."

Die chinesische Führung möchte im Kampf um eine geopolitische Führungsrolle bei der eigenen Bevölkerung weiter ihre Feindbilder nähren – die des Westens, der Nato und der USA. Gleichzeitig geht es für Xi aber auch darum, sich aus der Verantwortung zu nehmen und Putins Sichtweise auf den Krieg zu verbreiten, die vor allem die Expansion der Nato als Grund für den Konflikt sieht. Zwar ist Russland der Aggressor und Putin lehnt Verhandlungen weiterhin ab, doch Xi konnte mit dieser Informationsstrategie innen- und außenpolitischen Druck von sich nehmen, sich mehr in diesem Konflikt zu engagieren.

Denn für China könnte der Krieg nicht lange genug gehen, solange Putin nicht zu verlieren droht. Xi ist längst zum Hauptprofiteur dieses Krieges in Europa geworden. Doch die Volksrepublik profitiert nicht nur geopolitisch, sondern auch wirtschaftlich, was die aktuellen ukrainischen Angriffe auf die Ölindustrie in Russland noch einmal veranschaulichen. Xi bleibt zudem Putins Rettungsanker für den Notfall.

Brand an Ölreservoirs in RusslandVergrößern des Bildes
Löscharbeiten in Russland: Die Ukraine greift verstärkt Raffinerien und Treibstofflager in Russland an. (Quelle: Uncredited/Russian Emergency Ministry Press Service/AP/dpa/dpa-bilder)

Xi nutzt russische Abhängigkeit

Seit mehreren Wochen gelingt es der ukrainischen Armee, erfolgreich die Öl- und Gasproduktion in Russland mit Raketen und Drohnen zu attackieren. Dadurch verschärft sich die angespannte Lage der russischen Wirtschaft. Der Wohlstandsfonds, mit dem Putin seine Vollinvasion seit 2022 maßgeblich finanzierte, ist bereits aufgebraucht. Der Kreml kündigte bereits Steuererhöhungen an, während sich im Land lange Schlangen an den Tankstellen bilden.

China profitiert allerdings von dieser Entwicklung. Da die ukrainischen Angriffe es Russland erschweren, Erdölprodukte herzustellen und zu verkaufen, müssen russische Unternehmen Rohöl zu vergleichsweise niedrigen Preisen anbieten. Es profitieren Länder wie China oder Indien, die das russische Rohöl dann etwa zu Benzin, Diesel oder Kerosin weiterverarbeiten.

Ein ukrainischer Soldat auf einem Flugabwehrgeschütz: Bald könnte der Ukraine die Munition ausgehen.Vergrößern des Bildes
Ein ukrainischer Soldat auf einem Flugabwehrgeschütz. (Quelle: IMAGO/Jose Colon)

Peking nutzt Russlands zunehmende Abhängigkeit von China. Chinesische Unternehmen strömen auf den russischen Markt und füllen die Lücken, die westliche Unternehmen hinterlassen haben. Auch als Trump Ende August die US-Strafzölle gegen Indien verdoppelte, war Xi umgehend zur Stelle, um seine Beziehungen zu Indien zu verbessern. Das zeigt, wie China tickt: Die Führung ist vorsichtig, wartet auf Schwächen, vor allem der USA.

China will Putin nicht verlieren lassen

Doch ein Ukraine-Krieg, der noch lange andauert, hilft Peking nicht nur wirtschaftlich. Auch weitere politische Motive sprechen aus Xis Sicht für eine Fortsetzung:

  • Wenn der Ukraine-Krieg endet, richtet sich die Aufmerksamkeit des kollektiven Westens China zu. Momentan zehrt die Unterstützung der ukrainischen Armee viele Nato-Ressourcen auf, während China weiter aufrüsten kann.
  • Der Krieg bindet Russland an China. Xi braucht die chinesisch-russische Achse im Ringen um Einfluss in einer multipolaren Weltordnung. Moskau und Peking sind nicht nur zwei ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrates, sondern auch dominierende Mächte im Bund der Brics-Staaten, jenem informellen Bündnis großer Schwellenländer wie Brasilien, Indien, Südafrika und anderen.
  • Peking strebt weiter nach einer Wiedervereinigung mit Taiwan, zur Not auch unter Einsatz von Gewalt. Je kriegsmüder der Westen wird, je mehr Ressourcen der Ukraine-Krieg frisst, desto weniger werden die westlichen Verbündeten in der Lage sein, Taiwan zu verteidigen.
Xi Jinping und Wladimir Putin bei einem Treffen in Moskau 2018: Russland ist durch seinen Ukraine-Krieg vom Westen isoliert worden und von China abhängig.Vergrößern des Bildes
Xi Jinping (l.) und Wladimir Putin bei einem Treffen in Moskau 2018: Russland ist durch seinen Ukraine-Krieg vom Westen isoliert worden und von China abhängig. (Quelle: Kremlin Pool/imago-images-bilder)

Alle diese Gründe erklären Xis aktuelle Zurückhaltung. Letztlich liefert China Russland wichtige Dual-Use-Güter, also Produkte, die sowohl zivil als auch militärisch verwendet werden können. Xi lässt Nordkorea Putin unterstützen, und er kauft auch weiterhin große Mengen russischen Erdöls. Er schafft damit die Grundbedingungen, dass Putin seinen Krieg weiterführen kann. Gleichzeitig kann er auch weiter mit westlichen Ländern Handel treiben, da er sie nicht etwa mit Waffenlieferungen an Russland vor den Kopf stößt.

Aber unter welchen Umständen würde China aktiver in den Krieg eingreifen?

Der chinesische Außenminister Wang Yi war bei einem Besuch in Brüssel Anfang Juli vergleichsweise transparent. Wie EU-Diplomaten hinter vorgehaltener Hand bestätigten, sagte der Außenminister, dass China die Niederlage Russlands nicht wolle – denn sie würde dazu führen, dass sich die USA noch stärker als bisher Asien zuwenden. Außerdem fürchtet die Volksrepublik Chaos in dem Nachbarland, sollte Putin entmachtet werden.

Somit hat der Kreml noch einen Rettungsanker, einen Joker für den Notfall. Denn dass es gerade sehr ruhig um Chinas Rolle im Ukraine-Krieg ist, heißt nicht, dass Xi Jinping in dem Konflikt keine eigenen Interessen verfolgt.

Verwendete Quellen

Themen
Belarus (Weißrussland)ChinaDonald TrumpIndienKim Jong-unNatoPekingRusslandTrump und Putin treffen sich in AlaskaUSAUkraineWladimir PutinWolodymyr SelenskyjXi Jinping
