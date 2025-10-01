t-online - Nachrichten für Deutschland
Trumps Drogen-Krieg: Venezuelas Maduro versetzt Armee in Alarmbereitschaft

Reaktion auf Trumps Vorgehen
Maduro versetzt Armee in höchste Alarmbereitschaft

Von afp, t-online
01.10.2025 - 16:18 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0832317541Vergrößern des Bildes
Die US-Armee bombardiert ein mutmaßliches Drogen-Schiff vor Venezuelas Küste. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/President Donald J. trump/X via Bestimage/imago)
Die Lage zwischen USA und Venezuela spitzt sich zu. Venezuelas Staatschef Maduro hat den Ausnahmezustand ausgerufen – die Armee soll sich kriegsbereit machen.

Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro hat im Konflikt mit den USA den Ausnahmezustand ausgerufen und das Militär in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Es gehe darum "unser Volk, unseren Frieden und unsere Stabilität zu schützen, falls Venezuela vom amerikanischen Imperium militärisch angegriffen werden sollte", sagte Maduro am Dienstag in Caracas (Ortszeit).

Maduro, der seit einer verlorenen Parlamentswahl 2015 unrechtmäßig regiert, gab der Armee das Recht, im ganzen Land Truppen zu stationieren, zivile Gebäude zu übernehmen und wies die Truppen zu Lande, zu Wasser und zur See an, sich gefechtsbereit zu machen. Das berichtet das Fachportal "Army Recognition".

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump mutmaßliche Drogenschiffe vor Venezuelas Küste vom US-Militär bombardieren lassen. Trump hatte den Anti-Drogen-Einsatz in der Karibik vor rund einem Monat ausgeweitet und internationale Kriegsschiffe in internationale Gewässer vor der Küste Venezuelas entsandt. Bei wiederholten Angriffen auf mutmaßliche Drogenboote durch das US-Militär wurden bislang 14 Menschen getötet. Maduro hatte das Vorgehen der USA heftig gerügt.

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro: Das Land veranstaltet Militärübungen für Zivilisten.Vergrößern des Bildes
Venezuelas Präsident Nicolás Maduro gibt sich entschlossen. (Archivbild) (Quelle: Ariana Cubillos/AP/dpa)

Trump wirft Venezuelas linksnationalistischem Staatschef Maduro vor, ein Drogenkartell anzuführen und die USA mit Rauschmitteln zu fluten. Maduro bezeichnete seinerseits den US-Militäreinsatz als "die größte Bedrohung" für Lateinamerika seit hundert Jahren. Mit einem ähnlichen Argument hatten die USA 1989 Panamas Staatschef Manuel Noriega gestürzt. Er wurde 1992 in den USA wegen Drogenhandels verurteilt.

Vor Maduros Ansprache hatte Venezuelas Vizepräsidentin Delcy Rodríguez ausländischen Diplomaten gesagt, dass Maduro ein Dekret unterzeichnet habe, das ihm als Staatsoberhaupt "Sonderbefugnisse" in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen einräume, sollten die USA es "wagen, unser Heimatland anzugreifen". Aus Regierungskreisen hieß es jedoch gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass Maduro das Dokument noch nicht unterzeichnet habe.

Als Reaktion auf die zunehmenden Spannungen zwischen Caracas und Washington waren am Samstag in Venezuela Militärmanöver abgehalten worden.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
  • armyrecognition.com President Maduro puts Venezuela’s military on wartime footing amid U.S. tensions.
Themen
Donald TrumpDrogenMilitärTrump und Putin treffen sich in AlaskaUS-ArmeeUSAVenezuela
