Mehr als 40 Boote Israel fordert Gaza-Flottille zur Umkehr auf – Aktivisten lehnen ab

Von dpa , t-online Aktualisiert am 01.10.2025 - 22:02 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Boote der Gaza-Flottille auf dem Mittelmeer: Die Aktivisten wollen gegen Israels Kriegsführung protestieren. (Quelle: Str)

Israels Marine hat begonnen, die Gaza-Flottille vor den eigenen Gewässern zu stoppen. Gewalt soll nicht zum Einsatz kommen.

Die israelische Marine hat die Gaza-Hilfsflotte mit pro-palästinensischen Aktivisten an Bord nach Angaben des israelischen Außenministeriums zur Umkehr aufgefordert. Die israelische Marine habe Kontakt zu der Flotte aufgenommen und sie aufgefordert, ihren Kurs zu ändern, teilte das Außenministerium am Mittwoch mit, als die Flotille sich der Küste immer weiter näherte. Israel habe die Flottille darüber informiert, "dass sie sich einer aktiven Kampfzone nähert und gegen eine rechtmäßige Seeblockade verstößt".

Unterdessen gaben die Aktivisten bekannt, dass israelische Marineschiffe mehrere ihrer rund 45 Boote eingekreist hätten, das Festsetzen der Hauptschiffe sei im Gange. Die französische Politikerin Marie Mesmeur und die französisch-palästinensische Europaabgeordnete Rima Hassan, beide von der Linksaußen-Partei LFI, berichteten ebenfalls, dass ihre Boote abgefangen worden seien.

Israels Abfangaktion fällt mit Jom Kippur zusammen

Das offizielle Ziel der Aktion ist es, Hilfsgüter vom Meer aus in den Gazastreifen zu bringen und damit die israelische Seeblockade zu durchbrechen. Ein Angebot Israels, die Hilfsgüter über den israelischen Hafen Aschdod in den Gazastreifen zu bringen, lehnten die Organisatoren der Flotte ab. Am Mittwoch lehnten die Aktivisten zudem die Aufforderung Italiens ab, anzuhalten und die Aktion zu beenden, bevor sie die israelische Sperrzone rund 280 Kilometer vor der Küste des Gazastreifens erreichten.

Die Abfangaktion der israelischen Streitkräfte fällt mit Jom Kippur zusammen, dem höchsten jüdischen Feiertag. Israelischen Medienberichten zufolge bereitete sich die israelische Armee aufgrund der hohen Anzahl der Boote auf eine komplexe Aktion vor. Nach dem Abfangen der Schiffe bereiteten sich die israelischen Behörden demnach darauf vor, die Aktivisten an Land zu bringen, um sie dort festzunehmen und abzuschieben.

Israel versichert: Keine Gewalt gegen Aktivisten

Italiens Außenminister Antonio Tajani sagte dem Sender RAI, sein israelischer Amtskollege Gideon Saar habe ihm versichert, dass Israel keine Gewalt gegen die Aktivisten anwenden werde. An Bord der Boote sind auch mehrere italienische Staatsbürger. Die italienische Marine hatte die Flotte bis kurz vor israelische Gewässern begleitet.