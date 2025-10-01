Israel stoppt Gaza-Flottille Video zeigt Festnahme von Greta Thunberg

Israels Armee stoppt eine pro-palästinensische Hilfsflottille auf dem Weg nach Gaza. Bei der Festnahme wird auch die bekannte Aktivistin Greta Thunberg gefilmt.

Greta Thunberg ist gemeinsam mit anderen pro-palästinensischen Aktivisten von israelischen Streitkräften in Gewahrsam genommen worden. Sie befand sich an Bord einer Gaza-Hilfsflotte. In einem Beitrag auf X veröffentlichte das israelische Außenministerium ein Video von der Festnahme der schwedischen Aktivistin. Es zeigt Thunberg auf dem Boden sitzend. Neben ihr hockt ein israelischer Soldat, der zunächst ihre Sachen inspiziert und dann darauf wartet, dass sie ihre Jacke anzieht und ihren Hut aufsetzt.

Kurz vorher hatte Thunberg noch eine Videobotschaft aufgenommen, die in den sozialen Medien verbreitet wurde. Darin sagte 22-Jährige: "Mein Name ist Greta Thunberg. Ich bin an Bord des Schiffes Alma. Wir werden gleich von Israel abgefangen."

Das israelische Militär übernahm nach eigenen Angaben am Mittwochabend die Kontrolle über "mehrere" Schiffe der Hilfsflotte. Die Passagiere der Schiffe würden in einen israelischen Hafen gebracht, erklärte das israelische Außenministerium am Mittwochabend. "Greta und ihre Freunde sind sicher und gesund", hieß es weiter mit Bezug auf die schwedische Klimaaktivistin Thunberg.

Der britische Guardian berichtete, dass mindestens zwei der Aktivistenboote etwa 75 Meilen (ca. 121 km) vor der Küste Gazas von israelischen Streitkräften geentert worden seien. Die Schiffe fuhren demnach am Mittwochnachmittag in internationalen Gewässern nördlich von Ägypten und waren in eine sogenannte "Hochrisikozone" eingedrungen. Obwohl es sich dabei noch immer um internationale Gewässer handelt, geht es um ein Gebiet, in dem die israelische Marine in der Vergangenheit andere Boote auf dem Weg nach Gaza gestoppt hatte.

Von den Aktivisten der sogenannten Global Sumud Flotilla hieß es, dass mehrere Schiffe "von israelischen Besatzungskräften in internationalen Gewässern illegal abgefangen und geentert" worden seien. Gegen 19.25 Uhr näherten sich dem Bericht zufolge rund 20 israelische Kriegsschiffe der Flottille und forderten die Boote auf, ihre Motoren abzustellen, berichteten Aktivisten in den sozialen Medien. Live-Aufnahmen der Flottille zeigten Passagiere, die in einem Halbkreis saßen und mit Schwimmwesten warteten. Die Livestreams und die Kommunikation mit mehreren anderen Schiffen brach demnach kurz darauf ab.