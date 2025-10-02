Andrej Babiš gewinnt in Tschechien Droht ein zweiter Orbán?

Andrej Babiš: Die Partei des Rechtspopulisten hat die Parlamentswahl in Tschechien gewonnen. (Quelle: David W Cerny/reuters)

Der Rechtspopulist Andrej Babiš hat die Parlamentswahl in Tschechien gewonnen und möchte erneut Ministerpräsident werden. Wie könnte sich das Land dann verändern?

Andrej Babiš wiist am Ziel: Nach seiner Abwahl vor vier Jahren und einer gescheiterten Kandidatur als Präsident hat der 71-Jährige mit seiner Partei ANO die Parlamentswahl in Tschechien klar gewonnen. Der 71 Jahre alte Unternehmer zeigte sich beim Eintreffen in seinem Wahlstab triumphierend mit hochgereckten Armen. "Heute werden wir feiern", sagte Babis und sprach von einem historischen Erfolg. Er tanzte und sang mit seinen Mitstreitern zu dem italienischen Popsong Sarà perché ti amo («Das ist, weil ich dich liebe»).

Babiš war bereits von 2017 bis 2021 Regierungschef. Damals präsentierte er sich als Gegner irregulärer Migration und kritisierte die europäische Klimapolitik, blieb jedoch ein verlässlicher Partner innerhalb der EU. Genau das könnte sich allerdings bei einem erneuten Wahlsieg des 71-Jährigen ändern: Während seines Wahlkampfs kündigte Babiš an, das tschechische Volk über die Mitgliedschaften in EU und Nato entscheiden zu lassen.

Einige Kommentatoren ziehen Parallelen zu Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán und dem slowakischen Regierungschef Robert Fico, die eine betont russlandfreundliche Linie vertreten.

Kritik wegen möglicher Interessenkonflikte

Zugleich gilt Babiš als politischer Sonderfall. Der 71-Jährige gründete 2012 die Partei ANO – ein Akronym für "Aktion unzufriedener Bürger", das zugleich "Ja" auf Tschechisch bedeutet. Er pflegt ein betont bürgernahes Auftreten und äußert sich regelmäßig kritisch zu Brüssel. Zugleich verweist er auf seine Regierungserfahrung und seine internationale Vernetzung.

Babiš wurde 1954 in Bratislava geboren, der heutigen Hauptstadt der Slowakei. In der kommunistischen Tschechoslowakei war er Mitglied der Staatspartei. Nach dem Ende des real existierenden Sozialismus stieg er als Unternehmer auf. Sein Konzern Agrofert ist heute einer der größten Arbeitgeber des Landes. Zeitweise gehörten ihm auch mehrere reichweitenstarke Medien, darunter die Tageszeitung "Dnes". Gegner werfen ihm deshalb Interessenkonflikte vor und behaupten, Babiš würde sich wie Donald Trump am Amt des Ministerpräsidenten und damit am tschechischen Volk bereichern.

Massenproteste prägen erste Amtszeit

Diese Kritik begleitet den 71-Jährigen schon seit Jahren. 2023 wurde er in einem viel beachteten Verfahren vom Vorwurf freigesprochen, unrechtmäßig EU-Fördermittel für ein Ferienresort erhalten zu haben. Aktuell ermittelt die französische Justiz wegen möglicher Geldwäsche und Steuerdelikten beim Kauf einer Immobilie an der Côte d’Azur.