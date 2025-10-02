Parlamentswahlen im Nachbarland Andrej Babiš: Der tschechische Trump greift erneut nach der Macht

02.10.2025

Andrej Babiš: Der zweitreichste Tscheche möchte die Geschicke des Landes erneut lenken. (Quelle: IMAGO/Lukas Kabon)

Tschechien steht vor einer Schicksalswahl. Der Rechtspopulist Andrej Babiš möchte erneut Ministerpräsident werden – und könnte eine ungewöhnliche Allianz schmieden.

Andrej Babiš will zurück ins Amt: Der frühere tschechische Ministerpräsident könnte bei der Parlamentswahl am Freitag und Samstag ein politisches Comeback feiern. Seine Partei Ano liegt in Umfragen vorn – und Beobachter diskutieren bereits, welchen außenpolitischen Kurs das EU- und Nato-Mitgliedsland künftig einschlagen könnte.

Babiš war bereits von 2017 bis 2021 Regierungschef. Damals präsentierte er sich als Gegner irregulärer Migration und kritisierte die europäische Klimapolitik, blieb jedoch ein verlässlicher Partner innerhalb der EU. Genau das könnte sich allerdings bei einem erneuten Wahlsieg des 71-Jährigen ändern: Während seines populistischen Wahlkampfs kündigte Babiš an, das tschechische Volk über die Mitgliedschaften in EU und Nato entscheiden zu lassen.

Einige Kommentatoren ziehen Parallelen zu Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán und dem slowakischen Regierungschef Robert Fico, die eine betont russlandfreundliche Linie vertreten.

Kritik wegen möglicher Interessenkonflikte

Zugleich gilt Babiš als politischer Sonderfall. Der 71-Jährige gründete 2012 die Partei Ano – ein Akronym für "Aktion unzufriedener Bürger", das zugleich "Ja" auf Tschechisch bedeutet. Er pflegt ein betont bürgernahes Auftreten und äußert sich regelmäßig kritisch zu Brüssel. Zugleich verweist er auf seine Regierungserfahrung und seine internationale Vernetzung.

Babiš wurde 1954 in Bratislava geboren, der heutigen Hauptstadt der Slowakei. In der kommunistischen Tschechoslowakei war er Mitglied der Staatspartei. Nach dem Ende des real existierenden Sozialismus stieg er als Unternehmer auf. Sein Konzern Agrofert ist heute einer der größten Arbeitgeber des Landes. Zeitweise gehörten ihm auch mehrere reichweitenstarke Medien, darunter die Tageszeitung "Dnes". Gegner werfen ihm deshalb Interessenkonflikte vor und behaupten, Babiš würde sich wie Donald Trump am Amt des Ministerpräsidenten und damit am tschechischen Volk bereichern.

Andrej Babiš: Massenproteste prägen seine erste Amtszeit

Diese Kritik begleitet den 71-Jährigen schon seit Jahren. 2023 wurde er in einem viel beachteten Verfahren vom Vorwurf freigesprochen, unrechtmäßig EU-Fördermittel für ein Ferienresort erhalten zu haben. Aktuell ermittelt die französische Justiz wegen möglicher Geldwäsche und Steuerdelikten beim Kauf einer Immobilie an der Côte d’Azur.

Während seiner Amtszeit kam es zu Massenprotesten – etwa 2019, als rund 250.000 Menschen in Prag gegen ihn demonstrierten. Dennoch bleibt seine Unterstützung stabil. Viele Wähler schätzen seine direkte Sprache, seine wirtschaftliche Kompetenz und seine kritische Haltung zur Migrationspolitik.

Droht ein Ende der tschechischen Ukraine-Hilfen?