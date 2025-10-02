t-online - Nachrichten für Deutschland
China baut Raketenmacht massiv aus – Satellitenbilder zeigen Stützpunkte

Bedrohung für Taiwan
China baut Raketenstützpunkte massiv aus

Von t-online, sic
02.10.2025 - 13:03 UhrLesedauer: 3 Min.
imago images 0767085398Vergrößern des Bildes
Test einer Interkontinentalrakete in China (Archivbild): Die Raketenstreitkaft gilt als "Kronjuwel" des chinesischen Militärs. (Quelle: IMAGO/imago)
Mit seiner Raketenmacht setzt China Konkurrenten unter erheblichen Druck. Satellitenbilder zeigen nun, wie fortgeschritten der Ausbau der Kapazitäten bereits ist. Nicht nur für Taiwan ist das ein immenses Problem – sondern auch für die USA.

China beschleunigt den Ausbau seiner Raketentruppen entlang der Ostküste – offenbar mit Blick auf einen möglichen Angriff auf Taiwan. Wie die "New York Times" berichtet, zeigen Satellitenaufnahmen einen massiven Ausbau der Basen der Brigade 611 in der Provinz Anhui und der Brigade 616 in der südlich gelegenen Provinz Jiangxi.

Demnach hat sich das Gelände der Brigade 611 in den vergangenen Jahren in seiner Größe verdoppelt. Die Aufnahmen zeigen dutzende neue Raketenabschussrampen, unterirdische Anlagen, Trainingsbereiche mit Attrappen sowie zusätzliche Lagerstätten und Wartungseinrichtungen für Raketen. Die Dichte der Startvorrichtungen sei dabei ungewöhnlich hoch, so Experten – ein Indiz für die zentrale Rolle dieser Basis im strategischen Konzept der Volksbefreiungsarmee.

Chinas Staatschef Xi Jinping hat die Brigade 611 im vergangenen Jahr persönlich besucht. Laut staatlichem Fernsehen beobachtete er dort eine Übung zum Start mobiler Raketen und forderte die Soldaten auf, ein "tiefes Gefühl der Gefahr und Krise" sowie "eine kämpferische Denkweise" zu entwickeln.

Eine Vereinigung der unabhängig regierten Inselrepublik Taiwan mit Festlandchina gehört zu Xis wichtigsten Zielen. Die Volksrepublik zählt Taiwan zu ihrem Territorium und drohte mehrfach die Anbindung auch durch das Militär zu erzwingen, sollte es auf friedlichem Wege nicht gelingen. Weil die USA aber der wichtigste Verbündete Taiwans sind, sorgt die sogenannte Taiwan-Frage immer wieder für Spannung zwischen Peking und Washington. Die USA liefern regelmäßig Waffen an den Inselstaat.

Vergrößern des Bildes

Zuerst würde China wohl zahlreiche Raketen nach Taiwan schicken

Die Raketenbrigaden sollen laut US-Verteidigungsministerium mit modernsten Waffensystemen ausgestattet werden – darunter die Dongfeng-17, eine Hyperschallrakete mit hoher Manövrierfähigkeit, sowie die Dongfeng-26. Letztere wird in chinesischen Kreisen als "Guam Express" bezeichnet – ein Hinweis auf ihre Reichweite bis zu US-Militärstützpunkten im Pazifik.

imago 65617239Vergrößern des Bildes
Raketen des Typs Dongfeng-26 missiles bei der Militärparade in Peking im September: Das Geschoss soll US-Militärbasen im Pazifik bedrohen. (Quelle: imago stock&people/imago)

"Die Raketen sind der Ausgangspunkt jeder Form von militärischem Zwang, den China gegenüber Taiwan anwenden würde", sagte Jennifer Kavanagh vom US-Thinktank Defense Priorities der "New York Times". Die hohe Zahl solle Taiwan entmutigen – und den USA signalisieren, dass ein Eingreifen aussichtslos sei.

Meistgelesen

Im Kriegsfall könnte China versuchen, mit Raketen frühzeitig die Verteidigungsanlagen Taiwans auszuschalten, US-Stützpunkte in Japan und Guam anzugreifen oder US-Schiffe im Pazifik zu bedrohen. Bereits jetzt nutzt China regelmäßig Raketentests, Militärübungen und Paraden, um Stärke zu demonstrieren und geopolitischen Druck auszuüben – zuletzt bei einer Parade in Peking im September, bei der neue Hyperschall- und Interkontinentalraketen vorgestellt wurden.

Symbolbild für eingebettete Inhalte

Embed

China stampft Raketenbasis in weniger als zwei Jahren aus dem Boden

Auch Brigade 616 in der Provinz Jiangxi wurde in kürzester Zeit aufgebaut. Bereits 18 Monate nach ersten Baumaßnahmen während der Pandemie war der neue Stützpunkt 2021 nahezu fertiggestellt. Experten vermuten, dass er für die stationäre und mobile Nutzung der Dongfeng-17 ausgelegt ist. Die Hyperschallrakete kann laut Analysten mit mindestens fünffacher Schallgeschwindigkeit fliegen und gegnerische Verteidigungssysteme umgehen.

imago images 0832465864Vergrößern des Bildes
Die ballistische Mittelstreckenrakete Dongfeng-17 auf der Militärparade in Peking: Es handelt sich um ein Geschoss, das schneller fliegen soll als der Schall. (Quelle: IMAGO/imago)

Insgesamt wird die Zahl der Raketen der chinesischen Raketenstreitkräfte vom US-Verteidigungsministerium auf etwa 3.500 geschätzt – ein Anstieg um fast 50 Prozent in nur vier Jahren. Die Verlegung mobiler Einheiten an die Küste, nahe gelegene Autobahnen sowie Trainingsanlagen in westlichen Wüstenregionen – etwa mit Modellen von US-Kriegsschiffen – deuten auf die zunehmende Bereitschaft, ein Angriffsszenario gegen Taiwan tatsächlich umzusetzen.

Trotz des technischen Fortschritts bleibt Chinas Raketentruppe, die als "Kronjuwel" des Militärs gilt, jedoch nicht frei von Problemen. Korruptionsskandale innerhalb der Teilstreitkraft und Unsicherheiten bei der Zielgenauigkeit im Ernstfall sorgen laut Pentagon für Zweifel an der operativen Zuverlässigkeit.

Doch selbst mit möglichen Schwächen ist das militärische Kalkül eindeutig: "Ich kann mir kaum vorstellen, dass unsere Verteidigungsanlagen einer solchen Masse standhalten", sagt der US-Analyst Thomas Shugart der "New York Times". China setze darauf, mit Mobilität und schierer Menge in einem Ernstfall die Oberhand zu gewinnen.

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche

ChinaMilitärPekingTaiwanUSAXi Jinping
