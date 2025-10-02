Bedrohung für Taiwan China baut Raketenstützpunkte massiv aus

Test einer Interkontinentalrakete in China (Archivbild): Die Raketenstreitkaft gilt als "Kronjuwel" des chinesischen Militärs. (Quelle: IMAGO/imago)

Mit seiner Raketenmacht setzt China Konkurrenten unter erheblichen Druck. Satellitenbilder zeigen nun, wie fortgeschritten der Ausbau der Kapazitäten bereits ist. Nicht nur für Taiwan ist das ein immenses Problem – sondern auch für die USA.

China beschleunigt den Ausbau seiner Raketentruppen entlang der Ostküste – offenbar mit Blick auf einen möglichen Angriff auf Taiwan. Wie die "New York Times" berichtet, zeigen Satellitenaufnahmen einen massiven Ausbau der Basen der Brigade 611 in der Provinz Anhui und der Brigade 616 in der südlich gelegenen Provinz Jiangxi.

Demnach hat sich das Gelände der Brigade 611 in den vergangenen Jahren in seiner Größe verdoppelt. Die Aufnahmen zeigen dutzende neue Raketenabschussrampen, unterirdische Anlagen, Trainingsbereiche mit Attrappen sowie zusätzliche Lagerstätten und Wartungseinrichtungen für Raketen. Die Dichte der Startvorrichtungen sei dabei ungewöhnlich hoch, so Experten – ein Indiz für die zentrale Rolle dieser Basis im strategischen Konzept der Volksbefreiungsarmee.

Chinas Staatschef Xi Jinping hat die Brigade 611 im vergangenen Jahr persönlich besucht. Laut staatlichem Fernsehen beobachtete er dort eine Übung zum Start mobiler Raketen und forderte die Soldaten auf, ein "tiefes Gefühl der Gefahr und Krise" sowie "eine kämpferische Denkweise" zu entwickeln.

Eine Vereinigung der unabhängig regierten Inselrepublik Taiwan mit Festlandchina gehört zu Xis wichtigsten Zielen. Die Volksrepublik zählt Taiwan zu ihrem Territorium und drohte mehrfach die Anbindung auch durch das Militär zu erzwingen, sollte es auf friedlichem Wege nicht gelingen. Weil die USA aber der wichtigste Verbündete Taiwans sind, sorgt die sogenannte Taiwan-Frage immer wieder für Spannung zwischen Peking und Washington. Die USA liefern regelmäßig Waffen an den Inselstaat.

Zuerst würde China wohl zahlreiche Raketen nach Taiwan schicken

Die Raketenbrigaden sollen laut US-Verteidigungsministerium mit modernsten Waffensystemen ausgestattet werden – darunter die Dongfeng-17, eine Hyperschallrakete mit hoher Manövrierfähigkeit, sowie die Dongfeng-26. Letztere wird in chinesischen Kreisen als "Guam Express" bezeichnet – ein Hinweis auf ihre Reichweite bis zu US-Militärstützpunkten im Pazifik.