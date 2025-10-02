Erschreckendes Ergebnis Chinesische Forscher testen Mehrfachschläge mit Atomwaffen

Chinesische Interkontinentalraketen mit nuklearer Trägerkapazität (Archivbild): Forscher testeten die Zerstörung durch Atomschläge in kurzer Abfolge. (Quelle: IMAGO)

Was ist effektiver: Ein Atomschlag oder mehrere aufeinanderfolgende Angriffe? Chinesische Forscher haben die Antwort gefunden.

Chinesische Militärwissenschaftler haben in einer Studie gezeigt, dass mehrere aufeinanderfolgende Atomschläge auf ein Ziel größeren Schaden anrichten können als eine einzelne Explosion mit einer stärkeren Sprengkraft.

Nach Angaben der Fachzeitschrift "UPI" untersuchten Forscher um Xu Xiaohui von der Militäruniversität in Nanjing, wie sich drei kurz hintereinander ausgelöste Kernexplosionen auf ein Ziel auswirken. Das Ergebnis: Die Zerstörungswirkung vervielfachte sich.

Die Forscher berichten, dass eine einzelne Explosion eine Fläche von etwa 6.600 Quadratmetern beschädigte. Drei kurz aufeinanderfolgende Detonationen hätten die Zerstörung jedoch auf fast 80.000 Quadratmeter ausgeweitet – also mehr als das Zwölffache. Auch der Krater sei in den Simulationen deutlich größer gewesen.

Forscher simulierten Explosionen nur

Für die Untersuchung wurden keine Atomwaffen eingesetzt, sondern Laborsimulationen. Mit einem Hochdruck-Gasgewehr schossen die Wissenschaftler winzige Partikel auf Glaskugeln, die ein explosionsähnliches Gas enthielten. So sollte eine Abfolge von Kernschlägen nachempfunden werden.

Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass präzisionsgesteuerte Bomben mit mehreren kleineren Sprengköpfen gegen besonders geschützte Ziele wie unterirdische Bunker oder Atomanlagen wirksamer sein könnten als ein einzelner Großsprengkopf.

Studie knüpft an US-Experiment an

Die chinesische Untersuchung knüpft laut dem Fachportal "NextGenDefense" an ein US-Experiment aus dem Jahr 1965 an. Damals hatte das amerikanische Militär im Rahmen des sogenannten Palanquin-Tests eine unterirdische Nukleardetonation durchgeführt, um die Wirkung auf gehärtete Anlagen zu prüfen.