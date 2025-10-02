"Unsozialistisches Verhalten" Nordkorea geht gegen Brustvergrößerungen vor
Das nordkoreanische Innenministerium hat wohl eine landesweite Razzia angeordnet. Grund sind illegale Schönheitsoperationen.
In Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang sind offenbar vermehrt nicht genehmigte Brustvergrößerungen durchgeführt worden. Laut einem Bericht des südkoreanischen Nachrichtenportals "DailyNK" hat das nordkoreanische Innenministerium deshalb eine landesweite Razzia angeordnet.
Dem Bericht zufolge ist die Zahl der Komplikationen durch Schönheitsoperationen in den vergangenen Monaten gestiegen. Betroffen seien vor allem junge Frauen in zentralen Stadtbezirken, die sich privat von nicht zugelassenen Ärzten behandeln lassen. Offizielle medizinische Einrichtungen dürfen solche Eingriffe nicht durchführen – sie gelten als "unsozialistisches Verhalten", heißt es.
Solche Eingriffe seien Ausdruck "kapitalistischer Dekadenz", zitiert "DailyNK" das Innenministerium. Man habe lange kosmetische Eingriffe wie Lidstraffungen oder Tätowierungen toleriert, doch nun sei eine Grenze überschritten. Die staatliche Kontrolleinheit sei angewiesen, verstärkt gegen illegale Schönheitsoperationen vorzugehen.
Verdeckte Ermittlerinnen im Einsatz
Zu den Maßnahmen gehören laut Bericht auch verdeckte Ermittlungen. Dabei sollen sich Beamtinnen als Interessentinnen ausgeben, um illegale Anbieter zu enttarnen. Zudem werde in Wohnvierteln verstärkt kontrolliert – etwa durch medizinische Untersuchungen bei verdächtigen Fällen.
