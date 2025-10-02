Wegen ukrainischer Angriffe Plötzlich muss Russland Treibstoff importieren

Von t-online , sic 02.10.2025 - 13:49 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Ein Tankstellenmitarbeiter auf der Krim (Archivbild): In Russland ist Kraftstoff derzeit Mangelware. (Quelle: IMAGO/Sergei Malgavko/imago)

Die Ölindustrie ist das Herzstück der russischen Wirtschaft. Ukrainische Angriffe dezimierten zuletzt jedoch Kapazitäten. Selbst Treibstoff wird knapp. Nun sollen wohl Importe aushelfen.

Russland will Treibstoff aus China und anderen asiatischen Länder importieren. Das berichtet das kremlnahe Medium "Kommersant". Demnach hat der für Energiefragen in Russland zuständige Vizepremierminister Alexander Nowak in einem Schreiben an Regierungschef Michail Mischustin vorgeschlagen, die Einfuhrzölle für Benzin aus China, Südkorea und Singapur abzuschaffen. Der Kreml plant offenbar, damit auf die Kraftstoffknappheit in mehreren russischen Regionen zu reagieren.

Die Regelung soll vorerst nur über bestimmte Grenzübergänge im russischen Fernen Osten gelten. Vom Import sollen ausschließlich ausgewählte, staatlich verbundene Unternehmen profitieren: Rosneft, die Nationale Erdölgesellschaft (NNK) sowie das staatliche Außenhandelsunternehmen Promsyreimport. Eine Einführung des sogenannten Dämpfers – einer Ausgleichszahlung aus dem Staatshaushalt – soll zudem sicherstellen, dass das importierte Benzin im Inland günstiger verkauft werden kann, als es im Ausland gekostet hat.

Das Ziel: Bis zu 350.000 Tonnen Benzin und 100.000 Tonnen Dieselkraftstoff sollen monatlich zusätzlich auf den russischen Markt gebracht werden. Diese Mengen sollen dazu beitragen, den geschätzten Benzinengpass von derzeit etwa 400.000 Tonnen monatlich zu verringern.

Ukraine griff bereits 16 der 38 russischen Raffinerien an

Hintergrund des Treibstoffmangels in Russland sind anhaltende ukrainische Angriffe auf Raffinerien in mehreren Landesteilen. Damit soll einerseits die Treibstoffversorgung des russischen Militärs unterbrochen, andererseits Moskau die Finanzierung des Kriegs erschwert werden. Laut der "Financial Times" wurden bereits 16 der insgesamt 38 russischen Raffinerien Ziele von Angriffen. Das Ausmaß der ukrainischen Attacken steht in keinem Verhältnis zu den Zerstörungen, die Russland mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine anrichtet.

Neben dem asiatischen Import will Russland auch die Lieferungen aus Belarus stark ausweiten: Von derzeit 45.000 Tonnen im September könnten die Importe auf bis zu 300.000 Tonnen im Oktober steigen – sofern das Pipeline-System Transneft stabil funktioniert und zusätzliche Raffineriekapazitäten freigegeben werden.

Ein weiteres Element ist die temporäre Wiedereinführung des Zusatzstoffs Monomethylanilin (MMA), der das Oktanzahl-Niveau von Benzin erhöht. MMA war seit 2016 wegen Umweltvorgaben verboten. Durch die Zugabe in minderwertigeres Benzin könnten laut Regierung monatlich weitere 50.000 Tonnen hochwertigen Treibstoffs entstehen. Zudem sollen neue Steueranreize für die Verwendung von Ethanol die Produktion ankurbeln – mit einem möglichen Plus von weiteren 100.000 Tonnen Benzin im Monat.