Anschlag in Manchester "Er hat eine Bombe, gehen Sie weg!"

Von t-online , cc Aktualisiert am 03.10.2025 - 10:14 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Vor einer Synagoge in Manchester spielen sich dramatische Szenen ab. Es gibt Tote. Die Polizei erschießt einen bewaffneten Mann. Dessen Identität ist nun wohl geklärt.

Der Angriff auf Menschen vor einer Synagoge in Manchester mit zwei Todesopfern am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur hat in Großbritannien großes Entsetzen ausgelöst. König Charles III. zeigte sich "zutiefst schockiert und betrübt" über die Tat. Premierminister Keir Starmer brach seine Teilnahme am Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Kopenhagen ab, um eine Krisensitzung in London zu leiten.

Der Vorfall ereignete sich an der Synagoge der Heaton Park Hebrew Congregation in Manchester. Laut Augenzeugen fuhr der Täter zunächst eher ziellos herum, bevor er mit seinem Fahrzeug an ein Tor der Synagoge prallte. "Nachdem er aus dem Auto stieg, begann er, auf jeden in seiner Nähe einzustechen", sagte ein Anwohner britischen Medien. Er habe einen Wachmann angegriffen und versucht, in die Synagoge einzudringen. Jemand habe aber die Tür verbarrikadiert. Auch trug der Mann offenbar eine Weste mit Sprengstoff.

"Er hat eine Bombe, gehen Sie weg!", habe ein bewaffneter Polizeibeamter Schaulustigen zugerufen. Sekunden später sei ein Schuss gefallen. Eine Augenzeugin, Angela Crawshaw, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, sie habe drei Polizisten gesehen, die auf einen Mann auf dem Parkplatz der Synagoge zielten und zu ihm riefen: "Bleib unten, beweg dich nicht, sonst schießen wir!" Dann sei geschossen worden und der Mann sei zusammengesackt. "Dann versuchte er wieder aufzustehen, und sie schossen wieder auf ihn. Und dann gab es nur noch Panik", so Crawshaw. "Nur noch Lärm und Panik."

Bombenentschärfungskommando rückt an

Ein auf Internet-Plattformen verbreitetes Video zeigt, wie die Polizei einen Mann erschießt, während ein anderer Mann mit offenbar traditioneller jüdischer Kopfbedeckung in einer Blutlache liegt. Nach dem Anschlag geleitete die Polizei eine große Gruppe mutmaßlich zumeist jüdischer älterer Männer aus der Synagoge. Einige trugen weiße Gewänder, andere Anzüge. Die Augenzeugin Crawshaw sagte, sie habe gesehen, wie etwa 30 Menschen herausgebracht worden seien, darunter drei kleine Kinder. Später traf am Tatort ein Bombenentschärfungskommando ein und es waren drei kleinere Explosionen zu hören.