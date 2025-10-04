Verzweiflung im Krieg Mit diesen neuen Mitteln will die Ukraine Drohnen abwehren

Von t-online, tos 04.10.2025

Eine Ukrainerin wird an der Waffe ausgebildet: Wegen hoher Kosten sucht das Land nach alternativen Möglichkeiten zur Drohnenabwehr. (Quelle: IMAGO/Eugen Kotenko)

Nacht für Nacht schickt Russland Hunderte Drohnen in die Ukraine. Die Kosten für deren Abwehr steigen – und die Ukraine sucht nach Alternativen.

Im Kampf gegen russische Drohnenangriffe setzt die Ukraine zunehmend auf günstige und unkonventionelle Verteidigungsmethoden. Ein neues Gesetz erlaubt es nun auch Zivilisten, aktiv Drohnen abzuwehren – bis zu 2.400 US-Dollar pro Monat sind dafür vorgesehen.

Laut einem Bericht des "Business Insider" soll eine jüngst verabschiedete Parlamentsvorlage Freiwilligen den Einsatz persönlicher Jagdgewehre und anderer Waffen gestatten. Ziel sei es, die Luftverteidigung zu stärken – und angesichts der Materialknappheit die Zahl der Verteidiger zu erhöhen. Zuerst berichtete der "Merkur" in Deutschland darüber.

Teils schickt Russland mehrere Hundert Drohnen pro Nacht in Richtung der ukrainischen Städte. Das zwingt das angegriffene Land, kosteneffiziente Lösungen zu finden. Klassische Abwehrsysteme – wie Raketen oder Flugabwehrpanzer – sind teuer und nicht immer effektiv. Neue Entwicklungen zielen deshalb auf niedrige Produktionskosten bei hoher Wirkung.

Günstige Drohnen sollen Wende im Krieg bringen

So stellte das ukrainische Unternehmen Wild Hornets die Einwegdrohne "Sting" vor. Laut "Financial Times" soll sie nur rund 2.100 US-Dollar kosten. In weniger als fünf Monaten sei sie für den Abschuss von 600 russischen Drohnen verantwortlich gewesen. Der Hersteller spricht von einer "asymmetrischen Lösung".

Auch das Modell "Shahed Hunter", entwickelt zur Abwehr der iranischen Shahed-Drohnen, setzt auf geringe Kosten. Laut "Defense Express" beträgt der Gesamtpreis eines Abfangsystems inklusive Bodenstation, Startkatapult und Software rund 35.000 US-Dollar – die eigentliche Drohne macht dabei nur rund 4.500 Dollar aus.

Störsender und neue Munition

Neben mechanischen Systemen kommt zunehmend elektronische Kriegsführung zum Einsatz. Wie ein ukrainischer Soldat dem "Guardian" sagte, liege die Erfolgsquote beim Stören russischer Drohnen bei etwa 70 Prozent. Die eingesetzten Frequenzblocker seien mobil oder im Gelände versteckt.