"Gezielter Angriff" Russischer Angriff tötet 13.000 Schweine
Russland hat in der Nacht einen landwirtschaftlichen Betrieb nahe Charkiw attackiert. Dabei kamen Tausende Schweine ums Leben.
Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen landwirtschaftlichen Betrieb in der ostukrainischen Region Charkiw sind nach offiziellen Angaben etwa 13.000 Schweine ums Leben gekommen. Wie der ukrainische Katastrophenschutz am Freitag mitteilte, habe die Attacke in der Nacht einen Großbrand auf dem Gelände einer Agrarfirma in der Gemeinde Nowowodolaha ausgelöst. Acht Stallgebäude mit einer Fläche von rund 13.000 Quadratmetern seien komplett niedergebrannt. Ein Mitarbeiter des Betriebs wurde verletzt.
Die ukrainische Luftwaffe berichtete von einem großangelegten Angriff mit insgesamt 381 Drohnen und 25 Raketen, die neben landwirtschaftlichen Einrichtungen auch Gasförder- und Verarbeitungsanlagen in den Regionen Charkiw und Poltawa zum Ziel hatten. Teile der Energieinfrastruktur seien demnach schwer beschädigt worden.
Russland greift gezielt zivile Infrastruktur an
Der Chef des staatlichen Energieunternehmens Naftogaz, Serhii Korezkyi, warf Russland gezielte Angriffe auf zivile Versorgungseinrichtungen vor. Es handele sich um "Terror gegen zivile Infrastruktur", erklärte er in einem Post auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Ziel sei es, die Gas- und Nahrungsversorgung zu stören und die Heizsaison in der Ukraine zu sabotieren.
Das russische Verteidigungsministerium wies diese Darstellung zurück. Man habe mit Drohnen und Präzisionswaffen militärische Ziele angegriffen, darunter Einrichtungen des ukrainischen Verteidigungssektors und dessen Energieversorgung. Alle anvisierten Ziele seien getroffen worden, hieß es in einer Stellungnahme.
Seit Beginn des russischen Angriffskrieges sind wiederholt auch Tiere Opfer der Angriffe geworden. Bereits im September wurden bei einem Raketenangriff auf einen Reitstall nahe Kiew sieben Pferde getötet, im Juni kam ein Schafbock bei einem Einschlag im Zoo von Odessa ums Leben.
