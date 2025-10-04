t-online - Nachrichten für Deutschland
Japan: Sanae Takaichi zur Chefin der Regierungspartei gewählt

Nationalistische Hardlinerin
Sanae Takaichi: Sie wird die erste Frau an der Spitze Japans

Von afp, tos
04.10.2025 - 08:51 UhrLesedauer: 2 Min.
Sanae Takaichi: Erstmals wird eine Frau die Geschicke Japans lenken.Vergrößern des Bildes
Sanae Takaichi: Erstmals wird eine Frau die Geschicke Japans lenken. (Quelle: Yohei Fukai)
Die Liberaldemokratische Partei Japans hat mit Sanae Takaichi erstmals eine Frau zur Vorsitzenden gewählt. Bald wird sie auch Regierungschefin.

In Japan ist Sanae Takaichi zur neuen Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) gewählt worden. In einer Stichwahl setzte sich die 64-Jährige am Samstag in Tokio gegen ihren innerparteilichen Konkurrenten Shinjiro Koizumi durch. Damit übernimmt erstmals eine Frau die Führung der konservativen Partei – ein historischer Schritt in der japanischen Politik.

Takaichi sagte nach ihrer Wahl, sie wolle gemeinsam mit den Parteimitgliedern "eine neue Ära für die LDP einläuten". Die Abstimmung fand unter Abgeordneten und registrierten Mitgliedern der LDP statt.

Die Wahl hat weitreichende Konsequenzen: In Japan stellt traditionell der Parteivorsitzende der Regierungspartei auch den Ministerpräsidenten. Nach dem Rücktritt von Shigeru Ishiba Anfang September ist Takaichi damit auch die designierte Regierungschefin. Eine formelle Wahl durch das Parlament – die sogenannte Diet – wird für Mitte Oktober erwartet.

Neue Parteichefin gilt als nationalistische Hardlinerin

Takaichi gilt als erfahrene Politikerin, die in der Vergangenheit mehrfach Ministerämter bekleidete. Kritiker ordnen sie dem nationalkonservativen Flügel der Partei zu und bezeichnen sie als nationalistische Hardlinerin.

Die LDP bleibt trotz interner Führungskrise stärkste Kraft im Parlament, ist aber auf Koalitionspartner angewiesen. Beobachter gehen davon aus, dass Takaichi auch als Regierungschefin bestätigt wird, da die Opposition bislang keine geschlossene Alternative aufstellen konnte.

Die programmatischen Unterschiede zwischen den Parteikandidaten waren in diesem Jahr weniger ausgeprägt als bei früheren Wahlen. Viele Themen wurden im Vorfeld bewusst ausgeklammert, um die parteiinterne Zustimmung nicht zu gefährden.

