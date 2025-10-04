Krieg im Gazastreifen Hamas will über Trumps Friedensplan verhandeln

04.10.2025

Terroristen der Hamas (Archiv): Die Islamisten sind wohl zu Verhandlungen auf Basis von Donald Trumps Friedensplan bereit. (Quelle: Abdel Kareem Hana/AP/dpa/dpa-bilder)

Wie kann es Frieden im Nahen Osten geben? Donald Trump hat einen ambitionierten Friedensplan vorgelegt. Die Hamas ist wohl zur Debatte darüber bereit.

Die Terrororganisation Hamas hat nach eigenen Angaben Gesprächen über den von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Friedensplan zugestimmt. Man sei bereit, "unverzüglich Verhandlungen aufzunehmen, um alle Fragen zu klären", sagte ein namentlich nicht genannter hochrangiger Hamas-Funktionär am Samstag der Nachrichtenagentur AFP.

Die Hamas habe den Vermittlern mitgeteilt, dass sie bereit sei, "sofort mit der Umsetzung des Austauschs" der Geiseln gegen palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen zu beginnen, "sobald eine Vereinbarung zur Vorbereitung der Bedingungen vor Ort getroffen" worden sei, so der Hamas-Funktionär weiter.

Israel will Trumps Plan "sofort" umsetzen

Die islamistische Terrorgruppe hatte sich zuvor zur Freilassung aller Geiseln im Gazastreifen im Rahmen des Trump-Plans bereit erklärt. Ihrer ebenfalls vorgesehenen Entwaffnung stimmte die Hamas bisher jedoch nicht ausdrücklich zu. Dennoch erklärte Trump danach, dass die Hamas offenbar "zu einem dauerhaften Frieden bereit" sei.

Israels Regierung erklärte daraufhin, dass sie bereits an der Umsetzung von Teilen des Trump-Plans zur Befreiung arbeite: "Nach der Reaktion der Hamas bereitet sich Israel auf die sofortige Umsetzung der ersten Phase des Trump-Plans zur Freilassung aller Geiseln vor", erklärte das Büro von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu am Samstag.

"Wir werden weiterhin eng mit dem Präsidenten und seinem Team zusammenarbeiten, um den Krieg im Einklang mit den von Israel festgelegten Grundsätzen zu beenden, die mit der Vision von Präsident Trump übereinstimmen", hieß es weiter.

Internationale Zustimmung zum Friedensplan

Auch die Terrorgruppe Islamischer Dschihad unterstützt die Hamas bei ihrer Reaktion auf den Plan von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen. "Die Reaktion der Hamas auf Trumps Plan stellt die Position der palästinensischen Widerstandsfraktionen dar und der Islamische Dschihad hat verantwortungsvoll an den Konsultationen teilgenommen, die zu dieser Entscheidung geführt haben", heißt es in einer Erklärung, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt.