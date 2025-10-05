Schreckensnacht in der Ukraine Russland greift mit 700 Drohnen und 50 Raketen an

Von dpa , afp , tos 05.10.2025 - 09:07 Uhr

Ein Auto brennt nach einem russischen Drohnenangriff in Saporischschja: In der Nacht attackierte Russland die Ukraine wieder aus der Luft. (Quelle: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE)

In der Nacht zum Sonntag hat Russland die Ukraine mit Raketen, Drohnen und Kampfflugzeugen angegriffen. Auch Polen ist in Alarmbereitschaft.

Mit einem der größten Angriffe auf die Westukraine hat Russland in der Nacht zu Samstag für Terror im Nachbarland gesorgt. Wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte, kam es landesweit zu Luftalarm. Demnach wurden unter anderem Drohnenschwärme, Marschflugkörper und Hyperschallraketen eingesetzt. Insbesondere die Grenzregion zu Polen war Ziel der russischen Angriffe.

Doch auch die Ost- und Südukraine wurden zum Ziel der russischen Attacken. Laut Angaben der Luftwaffe seien 73 Drohnen beim Anflug auf den Osten und Süden des Landes abgeschossen worden. Erste Einschläge wurden aus der Stadt Saporischschja gemeldet. Der regionale Militärverwalter Iwan Fedorow erklärte auf Telegram, dort seien mindestens zehn Drohnen und gelenkte Bomben eingeschlagen.

Insgesamt habe Russland die Ukraine in der Nacht mit 700 Kamikazedrohnen, 50 Raketen und zwei "Kinschal"-Überschallraketen angegriffen, berichtet die ukrainische Luftwaffe. Erste Berichte sprechen von zwei Toten.

In der Region Saporischschja kam laut Fedorow eine Frau ums Leben. Bei dem "kombinierten Angriff" der russischen Armee seien überdies sechs Menschen verletzt worden, darunter ein 16-jähriges Mädchen. Er veröffentlichte offenbar vom Angriffsort stammende Fotos, die einen zerstörten mehrstöckigen Häuserblock und ein ausgebranntes Auto zeigten. Wegen des nächtlichen russischen Angriffs in Saporischschja seien mehr als 73.000 Haushalte ohne Strom, fügte er an.

Russland nimmt die Westukraine ins Visier

Am frühen Morgen meldete das ukrainische Militär auch Angriffe mit Marschflugkörpern. Diese seien von russischen Bombern des Typs Tupolew Tu-95 aus gestartet worden, die zuvor in Murmansk abgehoben hätten. Die Raketen seien über dem Schwarzen Meer abgefeuert worden. Parallel dazu setzten russische MiG-31-Kampfjets Hyperschallraketen vom Typ "Kinschal" ein.

Der Bürgermeister von Lwiw in der Westukraine teilte mit, dass ein Teil der Stadt ohne Strom sei. Zudem sei der öffentliche Nahverkehr aufgrund eines "massiven feindlichen Angriffs" eingestellt worden. Der öffentliche Nahverkehr in Iwano-Frankiwsk, einer weiteren Stadt im Westen der Ukraine, werde seinen Betrieb wegen des russischen Angriffs "später als gewöhnlich" aufnehmen, fügte er hinzu.