Polizei ermittelt zu "Hassverbrechen" Unbekannte zünden Moschee in England an

Von Tobias Schibilla 05.10.2025 - 11:22 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Brennende Moschee in Peacehaven: Die Polizei wertet die Brandstiftung als Hassverbrechen. (Quelle: Polizei Sussex)

Zwei Männer mit Sturmhauben zünden eine Moschee in der englischen Grafschaft East Sussex an. Beinahe kommt es zu einem folgenschweren Unglück.

Am Samstagabend haben zwei bislang unbekannte Personen Feuer in einer Moschee in der südenglischen Stadt Peacehaven in der Grafschaft East Sussex gelegt. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Hassverbrechens, wie aus einer Stellungnahme hervorgeht.

Laut Berichten von BBC und "The Telegraph" sollen zwei Verdächtige versucht haben, durch den Haupteingang der Moschee einzudringen. Als dies misslang, hätten sie eine brennbare Flüssigkeit an der Tür und in der Nähe eines geparkten Autos ausgegossen und in Brand gesetzt. Zwei Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude aufhielten, konnten sich laut Augenzeugen in letzter Minute in Sicherheit bringen.

Die Polizei Sussex erklärte in einer Mitteilung, dass der Eingangsbereich des Gebäudes sowie ein davor abgestelltes Fahrzeug beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Die Behörde stuft den Brandanschlag als Hassverbrechen ein, erklärte die Ermittlungsleiterin Karrie Bohanna auf einer Pressekonferenz: "Wir wissen um die Sorgen, die dieser Vorfall in der Gemeinde ausgelöst hat – insbesondere bei muslimischen Mitbürgern." Die Ermittlungen dauerten an. Hinweise aus der Bevölkerung, etwa durch Überwachungskameras oder Mobiltelefone, würden dringend erbeten.

Muslimischer Funktionär: "Erschütternder Angriff"

Muslimische Verbände äußerten sich besorgt. Der Vorsitzende des Brighton and Hove Muslim Forum, Tariq Jung, sprach von einem "erschütternden Angriff" und rief zu Zusammenhalt unter den Religionsgemeinschaften auf. "Unabhängig davon, ob jemand jüdischen, christlichen oder muslimischen Glaubens ist – niemand sollte fürchten müssen, beim Besuch eines Gotteshauses angegriffen zu werden", sagte er der BBC.

Die betroffene Moschee ist Teil eines Gemeindezentrums, das auch als sozialer Treffpunkt für die kleine muslimische Gemeinde in Peacehaven und die umliegenden Orte dient. Angeboten werden dort unter anderem Nachhilfeunterricht, Elternberatung sowie Veranstaltungen zum interreligiösen Austausch. Ein Freiwilliger teilte der Lokalzeitung "The Argus" mit, dass die muslimische Gemeinde in jüngster Zeit eine Zunahme rassistischer Anfeindungen erlebt habe.

Brandanschlag nur zwei Tage nach Attacke auf Synagoge

Um weitere Angriffe zu verhindern, ruft die Polizei zur Wachsamkeit auf und betont die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den Gemeinden. "Wenn Sie sich unsicher fühlen oder Zeuge eines verdächtigen Vorfalls werden, wenden Sie sich bitte an uns", so Superintendentin Bohanna. Die Moschee bleibt bis auf Weiteres geschlossen.