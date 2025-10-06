Friedensgespräche in Ägypten Er soll Trump die begehrte Medaille beschaffen

Von Martin Küper 06.10.2025 - 13:42 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Jared Kushner ist Berater und Schwiegersohn von US-Präsident Trump und soll nun einen Frieden im Gazastreifen aushandeln. (Quelle: Alex Brandon/AP./dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In Ägypten wird ab Montag über einen Frieden in Gaza verhandelt. US-Präsident Donald Trump macht Druck – und das wohl nicht ohne Hintergedanken.

Es könnte die entscheidende Woche im Ringen um ein Ende des Krieges im Gazastreifen sein. Am Montag treffen sich Vertreter Israels, der Hamas und der USA in Ägypten, um über den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump zu verhandeln. Dabei geht es zunächst um die Freilassung der verbliebenen 48 israelischen Geiseln, von denen 20 noch am Leben sein sollen. Trump besteht darauf, dass die Geiseln noch in dieser Woche freikommen.

Loading...

Trumps Friedensplan zum Durchbruch verhelfen sollen sein Schwiegersohn Jared Kushner und sein Nahost-Sondergesandter Steve Witkoff, die bereits in Ägypten eingetroffen sind. Mit der Wahl der US-Unterhändler bleibt Trump seiner eher unkonventionellen Art der Außenpolitik treu. Weder Kushner noch Witkoff haben Erfahrungen in der klassischen Diplomatie, sondern entstammen beide der Geschäftswelt. Witkoff ist wie Trump selbst Immobilienentwickler und ein langjähriger Vertrauter des US-Präsidenten.

Witkoff und Kushner haben bereits Erfahrungen als Vermittler

Als US-Sondergesandter für Russland war Witkoff auch schon mehrfach in Moskau zu Gesprächen mit Kremlchef Putin. Greifbare Ergebnisse im Ukraine-Krieg haben Witkoffs Reisen bislang allerdings nicht hervorgebracht. Im Januar war Witkoff jedoch an der Aushandlung eines Waffenstillstands in Gaza beteiligt, in dessen Zuge die Hamas 33 israelische Geiseln freiließ. Auch Jared Kushner, der Ehemann von Trumps Tochter Ivanka, hat als Vermittler bereits Erfolge vorweisen können.

So war der 44-Jährige aus New Jersey in Trumps erster Amtszeit maßgeblich am Zustandekommen des Abraham-Abkommens im Herbst 2020 beteiligt, dessen Ziel die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den arabischen Ländern ist. Unterzeichnet und ratifiziert haben das Abkommen außer Israel bislang die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain. Darüber hinaus versucht die US-Regierung, auch Syrien, Libanon und Saudi-Arabien an Bord zu holen.

Trump-Familie investiert massiv im Mittleren Osten

Inoffiziell arbeitet Saudi-Arabien schon seit Jahren mit Israel zusammen, beispielsweise auf der Ebene der Geheimdienste. Der gemeinsame Feind Iran hat Jerusalem und Riad zusammengebracht. Und ohne den Krieg im Gazastreifen wäre Saudi-Arabien dem Abraham-Abkommen womöglich schon beigetreten.