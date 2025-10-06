Wer ist in diesem Jahr für den Friedensnobelpreis nominiert?

Laut dem norwegischen Nobelpreiskomitee gibt es 2025 insgesamt 338 Kandidaten für den Friedensnobelpreis. Davon seien 244 Einzelpersonen und 94 Organisationen. Im vergangenen Jahr gab es demnach 286 Nominierungen. 2016 wurde mit 376 Kandidaten die bisher höchste Zahl an Nominierungen eingereicht.

Wer genau in diesem Jahr nominiert ist, macht das Komitee jedoch nicht öffentlich. Dies lässt sich lediglich aus öffentlichen Verlautbarungen ablesen. Die Liste der Nominierten wird außerdem für 50 Jahre unter Verschluss gehalten. Das geben die Statuten der Nobelstiftung vor, die sich wiederum auf das Testament des schwedischen Wissenschaftlers Alfred Nobel beruft.

Wie wählt das norwegische Komitee den Nobelpreisträger aus?

Nach Ende der Frist setzt sich das Nobelkomitee zusammen. Die Mitglieder werden alle sechs Jahre vom norwegischen Parlament bestimmt. In der ersten Sitzung können die Komiteemitglieder letzte eigene Vorschläge machen. Dann schließt der Nominierungsprozess endgültig und eine erste Diskussion über die Nominierungen beginnt. In dieser Diskussion entsteht bis Ende März eine sogenannte Shortlist, also eine engere Auswahl aus 20 bis 30 Kandidaten für den Friedensnobelpreis.

Anschließend werden die Kandidaten in der engeren Auswahl eingehend geprüft. Daran nimmt nicht nur das Nobelkomitee teil, sondern auch seine permanenten Berater. Laut dem Gremium sind diese vor allem norwegische Universitätsprofessoren "mit umfassender Fachkompetenz in Themenbereichen, die für den Friedenspreis von Bedeutung sind". Sie prüfen die Nominierungen eingehend und über Monate hinweg.

Anschließend beginnt im Nobelkomitee erneut die Debatte: Welcher der engeren Kandidaten hat den Friedensnobelpreis am meisten verdient? Die endgültige Entscheidung trifft das Gremium jedoch traditionell erst in seiner letzten Sitzung des Preiszyklus Anfang Oktober. In der Regel fällt die Entscheidung einstimmig. Sollte dies nicht möglich sein, reicht laut dem Komitee jedoch auch eine einfache Mehrheit. Die Entscheidung kann nicht angefochten werden.

Welche Kriterien hat das Komitee für den Friedensnobelpreis?

Die Kriterien sind nur allgemein formuliert. Kristian Berg Harpviken, Sekretär des norwegischen Komitees, erklärte der Nachrichtenagentur Reuters, dass der Preis für diejenigen sei, "die sich am meisten für die Brüderlichkeit zwischen den Nationen, die Abrüstung oder Abschaffung stehender Heere oder die Abhaltung von Friedenskongressen eingesetzt haben". So habe es Alfred Nobel in seinem Testament festgelegt.