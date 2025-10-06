Die Kriterien für den Friedensnobelpreis Für ihn wird es wohl eng
Ende der Woche wird der Friedensnobelpreis vergeben. Geht es nach Donald Trump, müsste er selbst ihn zweifellos erhalten. Doch dem US-Präsidenten könnte eine wichtige Frist dazwischenkommen.
Wenn an diesem Freitag in Oslo der Friedensnobelpreis vergeben wird, schaut wohl besonders ein Mann interessiert auf die norwegische Hauptstadt: Donald Trump. In den vergangenen Monaten brachte sich der US-Präsident regelmäßig selbst als Preisträger ins Spiel. Binnen nur sieben Monaten habe er sieben Kriege beendet, die eigentlich nicht zu beenden gewesen seien, sagte Trump jüngst vor der UN-Vollversammlung in New York. "Jeder sagt, dass ich den Friedensnobelpreis für jede einzelne dieser Errungenschaften bekommen sollte", sagte Trump.
Damit spielte der Republikaner auf die angebliche Vermittlerrolle der USA in diversen Konfliktherden dieser Welt an. Zuletzt legte er auch im Gaza-Krieg einen Friedensplan vor, dem Chancen zugerechnet werden. Dennoch könnte es für Trump in diesem Jahr nicht zum Friedensnobelpreis reichen. Das liegt vor allem am Prozedere der Vergabe des Preises durch das norwegische Nobelkomitee. Doch wie kommt das Gremium überhaupt zu seiner Entscheidung? t-online gibt einen Überblick.
Wie kommen die Nominierungen für den Friedensnobelpreis zustande?
Nur eine begrenzte Zahl an Personen darf Nominierungen einreichen. Dazu zählen etwa Mitglieder nationaler Parlamente und Regierungen sowie Professoren aus allen Fachrichtungen der Geisteswissenschaften. Außerdem dürfen frühere Preisträger sowie ehemalige und aktuelle Mitglieder des norwegischen Komitees nominieren. Nicht zuletzt können auch Mitglieder und Direktoren von Organisationen wie Friedensforschungsinstituten, dem Institut für Internationales Recht oder der Women's International League for Peace and Freedom Nominierungen einreichen. Sich selbst zu nominieren, funktioniert hingegen nicht.
Der Friedensnobelpreis wird traditionell am Freitag der ersten vollen Oktoberwoche vergeben. Danach startet das Nobelkomitee ein Online-Formular, über das Nominierungen für die nächste Verleihung eingereicht werden können. Frist zur Einreichung ist stets der 31. Januar um Mitternacht mitteleuropäischer Zeit.
In der Frist liegt für Trump die Krux. Er hatte erst am 20. Januar 2025 seine zweite Amtszeit begonnen. Öffentlich bekannte Nominierungen, etwa von Israels Premier Benjamin Netanjahu sowie den Regierungen Pakistans und Kambodschas, fanden jedoch erst weit nach Fristende statt. Ob womöglich schon zuvor eine Nominierung Trumps eingereicht worden war, ist nicht bekannt. Trump war seit 2018 bereits mehrfach für den Friedensnobelpreis nominiert worden.
Wer ist in diesem Jahr für den Friedensnobelpreis nominiert?
Laut dem norwegischen Nobelpreiskomitee gibt es 2025 insgesamt 338 Kandidaten für den Friedensnobelpreis. Davon seien 244 Einzelpersonen und 94 Organisationen. Im vergangenen Jahr gab es demnach 286 Nominierungen. 2016 wurde mit 376 Kandidaten die bisher höchste Zahl an Nominierungen eingereicht.
Wer genau in diesem Jahr nominiert ist, macht das Komitee jedoch nicht öffentlich. Dies lässt sich lediglich aus öffentlichen Verlautbarungen ablesen. Die Liste der Nominierten wird außerdem für 50 Jahre unter Verschluss gehalten. Das geben die Statuten der Nobelstiftung vor, die sich wiederum auf das Testament des schwedischen Wissenschaftlers Alfred Nobel beruft.
Wie wählt das norwegische Komitee den Nobelpreisträger aus?
Nach Ende der Frist setzt sich das Nobelkomitee zusammen. Die Mitglieder werden alle sechs Jahre vom norwegischen Parlament bestimmt. In der ersten Sitzung können die Komiteemitglieder letzte eigene Vorschläge machen. Dann schließt der Nominierungsprozess endgültig und eine erste Diskussion über die Nominierungen beginnt. In dieser Diskussion entsteht bis Ende März eine sogenannte Shortlist, also eine engere Auswahl aus 20 bis 30 Kandidaten für den Friedensnobelpreis.
Anschließend werden die Kandidaten in der engeren Auswahl eingehend geprüft. Daran nimmt nicht nur das Nobelkomitee teil, sondern auch seine permanenten Berater. Laut dem Gremium sind diese vor allem norwegische Universitätsprofessoren "mit umfassender Fachkompetenz in Themenbereichen, die für den Friedenspreis von Bedeutung sind". Sie prüfen die Nominierungen eingehend und über Monate hinweg.
Anschließend beginnt im Nobelkomitee erneut die Debatte: Welcher der engeren Kandidaten hat den Friedensnobelpreis am meisten verdient? Die endgültige Entscheidung trifft das Gremium jedoch traditionell erst in seiner letzten Sitzung des Preiszyklus Anfang Oktober. In der Regel fällt die Entscheidung einstimmig. Sollte dies nicht möglich sein, reicht laut dem Komitee jedoch auch eine einfache Mehrheit. Die Entscheidung kann nicht angefochten werden.
Welche Kriterien hat das Komitee für den Friedensnobelpreis?
Die Kriterien sind nur allgemein formuliert. Kristian Berg Harpviken, Sekretär des norwegischen Komitees, erklärte der Nachrichtenagentur Reuters, dass der Preis für diejenigen sei, "die sich am meisten für die Brüderlichkeit zwischen den Nationen, die Abrüstung oder Abschaffung stehender Heere oder die Abhaltung von Friedenskongressen eingesetzt haben". So habe es Alfred Nobel in seinem Testament festgelegt.
In den vergangenen Jahren zeigte sich zudem, dass das Gremium vor allem nachhaltige Friedensprojekte prämierte. Trump, der selbst ernannte "President of Peace" (Präsident des Friedens), führt an, sieben Kriege beendet zu haben, etwa die Konflikte zwischen Pakistan und Indien, Israel und dem Iran oder zwischen Armenien und Aserbaidschan.
Karim Haggag, der neue Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri, sagte der Nachrichtenagentur AFP dazu, dass Trump zweifelsohne bei einer ganzen Reihe von Konflikten ein hohes Maß an diplomatischer Intervention an den Tag gelegt habe, sei es direkt oder indirekt.
Es gibt jedoch ein großes Problem: Beim genaueren Blick auf diese sieben Konflikte zeige sich, dass Trump keinen davon wirklich gelöst habe, sagt Haggag. "Bei all diesen sehr komplexen Konflikten sind sicherlich Versuche zu erkennen, eine gewisse Übereinkunft oder Verständigung zu erzielen, aber das ist noch lange kein Frieden oder ein Abkommen, das eine langfristige Beilegung des Konflikts herbeiführt", sagt Haggag. Er kommt zu dem Schluss: Ein Nobelpreis für Trump ließe sich auf dieser Basis nur schwer rechtfertigen.
Der Historiker Theo Zenou erklärte der Nachrichtenagentur AP außerdem, dass Trump sich mit seinen Ansichten zum Klimawandel selbst ins Abseits stellen könnte. Der Klimawandel werde vom norwegischen Komitee als größtes langfristiges Hindernis für den Weltfrieden angesehen. "Ich glaube nicht, dass sie jemandem den prestigeträchtigsten Preis der Welt verleihen, der nicht an den Klimawandel glaubt."
Nina Græger, Direktorin des norwegischen Friedensforschungsinstituts Prio, erklärte, dass Trump sich mit seinen ständigen Forderungen nach dem Preis selbst disqualifizieren könnte. Das Komitee wolle wohl nicht als ein Gremium angesehen werden, das sich politischem Druck beugt. Außerdem sei seine Rhetorik insgesamt nicht friedlich. Sie hält Trumps Aussichten auf den Preis für "sehr gering".
