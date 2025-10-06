Amtsenthebungsverfahren in Frankreich So kann es für Macron eng werden

Von Tobias Schibilla 06.10.2025 - 11:26 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron: Nach dem Rücktritt von Premierminister Lecornu ist seine politische Karriere in Gefahr. (Quelle: IMAGO/Christian Liewig / Bestimage)

Frankreich steckt tief in der politischen Krise. Nun fordern viele Politiker die Amtsenthebung Emmanuel Macrons. Das Verfahren dazu ist kompliziert.

Nur wenige Stunden nach der Ernennung einer neuen Regierung ist Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu zurückgetreten. Zuvor hatten mehrere Oppositionsparteien erneut mit einem Regierungssturz gedroht, weil sie unzufrieden mit der unveränderten Regierungsmannschaft von Lecornu waren.

Frankreich steckt damit tief in der politischen Krise – denn eine politische Mehrheit für das Mitte-Rechts-Bündnis des amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron gibt es nicht. Linke und rechte Politiker forderten in Reaktion auf Lecornus Rücktritt die Auflösung der Nationalversammlung und Neuwahlen. Diesen Schritt lehnte Macron bisher konsequent ab.

Doch nun könnte es auch eng für den Staatschef selbst werden. Seit Monaten kritisiert die Opposition seinen Kurs und wirft ihm vor, sein Land im Stillstand zu verwalten. So ist es wenig überraschend, dass prominente Politiker den Rücktritt Macrons oder gar ein Amtsenthebungsverfahren fordern. David Lisnard, Mitglied der französischen Republikaner und Bürgermeister von Cannes schrieb auf X, Macron solle "seinen Rücktritt planen". Auch die rechte Partei Rassemblement National postete, der französische Präsident solle die Nationalversammlung auflösen oder selbst den Hut nehmen.

Aus der politischen Linken kommt ein noch radikalerer Vorschlag: der Chef der Linkspartei La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon will ein Amtsenthebungsverfahren gegen den französischen Präsidenten anstrengen.

Amtsenthebungsverfahren in Frankreich: So funktioniert es

Grundlage dafür ist Artikel 68 der Verfassung. Demnach kann die Nationalversammlung eine sogenannte Amtsenthebung einleiten, wenn der Präsident "in einer Weise gegen seine Pflichten verstößt, die mit der Ausübung seines Mandats unvereinbar ist". Das Verfahren ist allerdings kompliziert.

Zunächst muss mindestens ein Zehntel der Mitglieder einer der beiden Parlamentskammern – Nationalversammlung oder Senat – eine begründete Resolution einreichen. Wird diese als zulässig anerkannt, entscheidet die Rechtskommission der jeweiligen Kammer, ob sie die Resolution aufnimmt oder ablehnt. Lehnt die Kommission den Antrag ab, endet das Verfahren.