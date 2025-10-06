Interview in Ungarn Merkel offenbart fatale Fehleinschätzungen

Meinung Ein Gastbeitrag von Julius von Freytag-Loringhoven 06.10.2025 - 18:34 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Angela Merkel bei einer Lesung aus ihrer Autobiografie "Freiheit" in der Festhalle Ilmenau (Archivbild): Die Altkanzlerin hat sich erneut zu ihrer Russland-Politik geäußert. (Quelle: IMAGO/Michael Kremer/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Angela Merkel macht den Balten und Polen einen Vorwurf: Vor dem russischen Überfall auf die Ukraine hätten sie einen Dialog mit Putin verhindert. Ihre Aussagen offenbaren fatale Fehleinschätzungen. Ein Gastbeitrag.

Altkanzlerin Angela Merkel sorgt einmal mehr mit der Verteidigung ihrer Russland-Politik für Schlagzeilen. In einem aktuellen Interview mit dem ungarischen Medium "Partizán" erklärte Merkel, die Logik des Minsk-II-Abkommens hätte den Angriff Russlands auf die Ukraine verhindern können. Ein diplomatischer Vorstoß zu einem Dialog mit Russland ab 2021, so die Altkanzlerin weiter, sei zudem an der negativen Haltung Polens und der baltischen Staaten gescheitert.

Loading...

Diese nur scheinbar rationale Einschätzung offenbart eine Reihe von kognitiven und politischen Vorurteilen, die bis heute zur westlichen Blindheit gegenüber Russland beitragen.

Die neue Studie "Blinded by Bias" der Denkfabrik Hague Centre for Strategic Studies hat genau jene Vorurteile untersucht, die schon vor dem russischen Überfall 2022 zu fatalen Fehleinschätzungen geführt haben. Dazu werteten die Studienautoren 44 Interviews mit Beratern von Regierungschefs und anderen europäischen Spitzenbeamten aus und analysierten offizielle Dokumente und Berichte.

Merkels "Minsk-Glaube"

Merkels Argumentation, dass wirtschaftliche Anreize, Sanktionen und vor allem diplomatische Gespräche Russland dauerhaft von der Vollinvasion in die Ukraine hätten abhalten können, beruht auf der gefährlichen Grundannahme, dass die gleiche rationale Interessenabwägung einer Demokratie auch in autoritären Regimen gilt.

(Quelle: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit) Zur Person Julius von Freytag-Loringhoven (geb. 1981) leitet seit Oktober 2024 die Arbeit der Friedrich-Naumann-Stiftung in den baltischen Staaten am Standort Vilnius. Von 2012 bis 2020 leitete er das Moskauer Büro der FDP-nahen Stiftung. Von Freytag-Loringhoven studierte Politik, Philosophie und Volkswirtschaftslehre in Kent, Sankt Petersburg, München und Brüssel.

Doch genau diese Annahme identifiziert die HCSS-Studie als "Spiegelbild-Vorurteil". Die Autoren schreiben: "Die Politiker gingen davon aus, dass sich die russische Führung auf westliche Rationalitätskonzepte stützen würde … Sie schätzten Putins Absichten falsch ein und unterschätzten seine Risikobereitschaft."

Merkel wiederholt damit die Denkfehler, die Deutschland schon vor 2022 in die außenpolitische Sackgasse führten – die Überzeugung, "Wandel durch Handel" könne die imperialistische Aggression einer Diktatur zähmen.

Die Macht der Selbstberuhigung

Ein weiteres zentrales Muster aus "Blinded by Bias" ist die sogenannte kognitive Dissonanz: Politiker blendeten Warnsignale aus, weil sie nicht zu ihrem Weltbild passten. Merkels jüngstes Interview zeigt, dass dieser Mechanismus weiterwirkt. Die Vorstellung, Putin hätte durch Dialog gebremst werden können, vermeidet die schmerzliche Erkenntnis, dass Jahrzehnte deutscher Russland-Politik auf einem Trugschluss beruhten.

Das Minsk-II-Abkommen Das Minsk-II-Abkommen wurde im Februar 2015 zwischen der Ukraine, Russland, den Separatisten in der Ostukraine sowie der OSZE vermittelt. Es sollte den Krieg im Donbass beenden. Vereinbart wurden unter anderem ein Waffenstillstand, der Abzug schwerer Waffen und politische Reformen. Das Abkommen wurde jedoch nie vollständig umgesetzt. Der Vorgänger, Minsk I, war bereits kurz nach der Unterzeichnung im September 2014 gescheitert.