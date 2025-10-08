Das ändert sich bei der Girocard

Von afp , jse 08.10.2025 - 22:17 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein Soldat wird auf der Offutt Aur Base eingeschworen (Symbolbild): Hier soll der Mann tätig gewesen sein. (Quelle: IMAGO/imago)

Ein ehemaliger Militärangestellter muss in den USA für knapp sechs Jahre ins Gefängnis, nachdem er geheime Informationen preisgab. Der 64-Jährige teilte sensible militärische Daten über eine Dating-Plattform mit einer angeblich ukrainischen Frau.

In den USA ist ein ehemaliger ziviler Angestellter einer US-Militärbasis wegen der Weitergabe von als geheim eingestuften Informationen auf einer ausländischen Dating-Plattform zu fast sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Bundesgericht im Bundesstaat Nebraska verurteilte den 64-Jährigen am Mittwoch zu 70 Monaten Haft und einer Geldstrafe von 25.000 Dollar (rund 21.500 Euro). Der auf der Offutt-Basis, dem Hauptquartier des strategischen Kommandos (Stratcom), stationierte Ex-Oberstleutnant hatte sich im Juli schuldig bekannt.

Ihm wird laut Gerichtsunterlagen vorgeworfen, zwischen Februar und April 2022 geheime Informationen "über den Messenger-Dienst einer ausländischen Dating-Website an seine Komplizin weitergegeben zu haben, die behauptete, eine in der Ukraine lebende Frau zu sein". Dies betrifft demnach insbesondere "militärische Ziele und die militärischen Fähigkeiten Russlands im Zusammenhang mit der Invasion der Ukraine".