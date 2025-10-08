Das ändert sich bei der Girocard

Trump verkündet Deal Israel und Hamas erzielen Friedensabkommen

Trump erfährt durch eine Notiz, dass eine Einigung im Gazakonflikt unmittelbar bevorsteht. (Quelle: Evelyn Hockstein/Reuters)

Nach zwei Jahren Krieg erzielen Israel und die Terrororganisation Hamas ein Friedensabkommen. Es sieht auch die Freilassung der Geiseln vor.

US-Präsident Donald hat auf seinem sozialen Netzwerk die erste Phase eines Friedensabkommens zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas verkündet. Alle Geiseln sollen "sehr bald" freigelassen, schrieb Trump bei Truth Social. Israel soll seine Truppen bis zu einer vereinbarten Linie zurückziehen.

Die Hamas bestätigte die Einigung mit Israel über eine Beilegung des Kriegs im Gazastreifen wenig später. Auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bestätigte die Vereinbarung und zeigte sich erleichtert ob der angekündigten Freilassung Hamas-Geiseln. "Mit Gottes Hilfe werden wir sie alle nach Hause bringen", schrieb der Regierungschef auf der Plattform X.

US-Präsident Trump sagte, dies sei der erste Schritt hin zu einem "starken, belastbaren und dauerhaften Frieden". Er versprach, dass alle Parteien "fair behandelt" würden. "Das ist ein großartiger Tag für die arabische und muslimische Welt, Israel, alle angrenzenden Staaten und für die Vereinigten Staaten von Amerika", so Trump weiter.

Offenbar nur noch 20 Geiseln am Leben

Er dankte allen Unterstützern und Vermittlern, die bei Zustandekommen des Abkommens beteiligt waren. Den Friedensschluss nannte Trump "historisch". Damit ist zwei Jahren nach dem Beginn des Gazakriegs ein Durchbruch gelungen.

Trumps Friedensplan sieht vor, dass alle israelischen und ausländischen Geiseln in der Gewalt der Hamas und anderer Terrororganisationen freikommen. Im Gegenzug dafür soll Israel rund 250 zu lebenslanger Haft verurteilte palästinensische Häftlinge freilassen sowie etwa 1.700 nach dem 7. Oktober 2023 Inhaftierte. Im Gazastreifen befinden sich noch 48 Geiseln, von denen nach israelischen Informationen noch 20 am Leben sind.

Trumps 20-Punkte-Plan soll Gazakrieg beenden

Die Menschen werden unter grausamen Bedingungen festgehalten. Zuvor freigelassene Geiseln haben von Folter und schweren Misshandlungen berichtet. In von Terrororganisationen veröffentlichten Videos waren Geiseln zuletzt auch stark abgemagert zu sehen.

Die indirekten Verhandlungen hatten am Montag begonnen, mit dem Ziel, den seit zwei Jahren laufenden Gazakrieg schrittweise zu einem Ende zu führen. Unter anderem der US-Sondergesandte Steve Witkoff, Israels Minister Ron Dermer und Chalil al-Haja, der höchste Vertreter der Hamas im Ausland, reisten dafür nach Scharm El-Scheich. Versuche, den Gazakrieg zu beenden, waren in der Vergangenheit mehrfach gescheitert.