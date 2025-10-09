Nach der Einigung Israels Militär bereitet sich "auf jedes Szenario" vor

Von afp 09.10.2025 - 05:53 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Israelische Soldaten arbeiten an ihrem Panzer in einem Bereitstellungsraum an der Grenze zum Gazastreifen (Archivbild). (Quelle: Ariel Schalit/AP/dpa)

Nach der Einigung zwischen Israel und den Hamas-Terroristen auf einen Friedensplan laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Vor allem für die noch lebenden Geiseln.

Das israelische Militär bereitet sich eigenen Angaben zufolge nach der Einigung zwischen Israel und der islamistischen Hamas auf die Umsetzung einer ersten Phase des US-Friedensplans vor. Während einer nächtlichen Beurteilung der Lage habe der Generalstabschef alle Streitkräfte angewiesen, "starke Verteidigungsmaßnahmen vorzubereiten", teilte das Militär mit. Der Einsatz der Streitkräfte erfolge gemäß den Anweisungen der politischen Führungsebene und den Phasen des Abkommens.

Der Generalstabschef habe angeordnet, die Ausführung der Operation zur Rückkehr der Geiseln vorzubereiten, aber auch "auf alle Szenarien vorbereitet zu sein", erklärte die israelische Armee am Donnerstag im Onlinedienst X. Die Armee erklärte außerdem, sie begrüße die Vereinbarung über die Freilassung der Geiseln.

Trump: "Wir sind sehr zuversichtlich"

Zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs hatten sich Israel und die islamistische Hamas in der Nacht auf die Umsetzung der ersten Phase eines US-Friedensplans geeinigt, wie US-Präsident Donald Trump auf Truth Social mitteilte. Demnach sollen alle Geiseln bald freigelassen werden, und Israel werde seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen. Von den verbliebenen 48 Geiseln in Händen der Terroristen sollen noch 20 am Leben sein.

Der Krieg hatte mit dem Angriff der Hamas am Morgen des 7. Oktober 2023 begonnen, bei dem nach israelischen Angaben 1200 Menschen getötet und 251 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden. Bei der anschließenden israelischen Militäroffensive sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden bislang mehr als 67.000 Palästinenser getötet worden.

Das israelische Militär werde "weiterhin daran arbeiten, die Ziele des Krieges zu erreichen und die Bürger des Staates Israel an allen Fronten zu verteidigen", hieß es in der Mitteilung weiter.

Behörden warnen vor israelischen Verstößen

Die Hamas forderte Trump und die Garantiemächte auf, sicherzustellen, dass Israel eine Waffenruhe vollständig umsetze, hieß es in der Erklärung weiter. Die Behörden im Gazastreifen forderten die Bewohner indessen auf, vorsichtig zu bleiben und Bewegungen zu vermeiden, bis eine offizielle palästinensische Ankündigung eine Waffenruhe bestätige. Sie warnten vor möglichen israelischen Verstößen. Laut einem Vertreter der Hamas sollen die lebenden Geiseln innerhalb von 72 Stunden nach der Billigung der Einigung durch die israelische Regierung übergeben werden.

Ungeachtet der Verhandlungen hatte Israel seine Offensive im Gazastreifen am Mittwoch fortgesetzt, auch wenn Angriffe auf Gaza-Stadt auf Drängen Trumps zuletzt zurückgefahren worden sind. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums in Gaza wurden in den vergangenen 24 Stunden mindestens acht Menschen durch israelischen Beschuss getötet.