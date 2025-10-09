Reaktionen auf Friedensabkommen in Nahost Israels Präsident: Trump verdient Friedensnobelpreis

Aktualisiert am 09.10.2025

US-Präsident Donald Trump: Der Republikaner vermittelte im Nahostkonflikt. (Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa/dpa-bilder)

Es ist der Durchbruch nach zwei Jahren Krieg zwischen Israel und Hamas. In der Nacht haben sich beide Seiten auf ein Friedensabkommen geeinigt. Die ersten Reaktionen.

Kurz nach dem zweiten Jahrestag des Massakers der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober, der Verschleppung von über 200 Geiseln in den Gazastreifen und dem Beginn des brutalen israelischen Krieges im Gazastreifen mit Zehntausenden Toten rückt der Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas in greifbare Nähe. In der Nacht einigten sich beide Parteien auf eine erste Phase des Waffenstillstands.

Zwei Jahre waren die Geiseln der Hamas Unterernährung, Drohungen und Misshandlungen ausgesetzt, zwei Jahre lang legte die israelische Armee den Gazastreifen in Schutt und Asche. Der Konflikt polarisierte nicht nur den Nahen Osten, sondern auch die Welt: Hunderttausende demonstrierten auf der ganzen Welt für das Ende der israelischen Militäroperation und forderten die Freilassung der Geiseln. Entsprechend hoffnungsvoll sind die ersten Reaktionen auf das Abkommen, das am Donnerstag um 11 Uhr deutscher Zeit in Ägypten unterzeichnet werden soll.

Wadephul "glücklich" über Einigung

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat sich erleichtert über die Einigung auf eine Waffenruhe im Gazastreifen geäußert. "Ich bin glücklich über den Durchbruch bei den Gaza-Verhandlungen", schrieb Wadephul am Donnerstag im Onlinedienst X.

"Die Einigung auf die erste Phase bedeutet, dass die Freilassung der Geiseln und ein Waffenstillstand endlich kurz bevorstehen. Deutschland stehe bereit, "die weiteren Schritte in Richtung Frieden zu unterstützen".

UN-Generalsekretär fordert Zweistaatenlösung

UN-Generalsekretär António Guterres rief beide Seiten dazu auf, sich an die Vereinbarung zu halten. "Alle Geiseln müssen in würdiger Weise freigelassen werden. Ein dauerhafter Waffenstillstand muss gesichert werden", betonte Guterres in einer Mitteilung. Die Kämpfe müssten ein für alle Mal beendet werden, und der sofortige und ungehinderte Zugang von humanitären Hilfsgütern in den Gazastreifen müsse gewährleistet werden. "Das Leiden muss ein Ende haben", forderte der UN-Generalsekretär.

Zugleich forderte Guterres alle Beteiligten auf, "diese einmalige Gelegenheit" für den Weg hin zu einer Zweistaatenlösung zu nutzen, die es Israelis und Palästinensern ermöglichen würde, in Frieden und Sicherheit zu leben. "Noch nie stand so viel auf dem Spiel", betonte er.

Deutscher Botschafter: "Danke an die Friedensstifter"