Hamas: Wir verpflichten uns der Waffenruhe und den Zeitplänen

Nach der Freilassung der ersten von den im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln hat sich die islamistische Hamas zur Waffenruhe mit Israel verpflichtet. "Wir bekräftigen unsere Verpflichtung zur erreichten Vereinbarung und den damit verbundenen Zeitplänen, solange sich die Besatzung (Israel, Anm. d. Red.) daran hält", teilte der militärische Arm der Hamas, die Kassam-Brigaden, mit. Die Einigung bezeichnete sie als Ergebnis der Standhaftigkeit des palästinensischen Volks im Widerstand gegen Israel.

Israelisches Außenministerium: "Willkommen zu Hause"

Das israelische Außenministerium hat am Montagvormittag die Rückkehr der ersten über zwei Jahre lang im Gazastreifen von Islamisten festgehaltenen Geiseln nach Israel bestätigt und die sieben Männer willkommen geheißen. "Wir haben 738 Tage darauf gewartet, dies zu sagen: Willkommen zu Hause", schrieb das israelische Außenministerium auf der Plattform X und nannte die Namen der Freigelassenen: Guy Gilboa Dalal, Eitan Mor, Matan Angrest, Alon Ohel, Gali und Ziv Berman sowie Omri Miran.

Wadephul: Palästinenser müssen sich jetzt von der Hamas befreien

Bundesaußenminister Johann Wadephul äußerte die Hoffnung, dass Israel und die Palästinenser im Nahost-Konflikt der Gewalt abschwören. "Ich hoffe, dass das palästinensische Volk jetzt einen Weg findet, sich auch von Hamas zu befreien", sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Es liege "im ureigenen Interesse" der Palästinenserinnen und Palästinenser, dass sie friedlich zu ihrem legitimen Ziel kommen, in einem eigenen Staat zusammenzuleben.

"Ich glaube im Übrigen, dass die wichtigste Motivation für die Palästinenser, sich abzukehren von Hamas, ist, dass sie eine realistische Chance auf eine eigene Staatlichkeit haben", sagte Wadephul. Zugleich müsse Israel verstehen, dass die Zahl derjenigen Kämpfer, die sich zur Hamas bekennen, nach zwei Jahren Krieg kaum geringer geworden sei. Dennoch gebe es nun einen guten Ausgangspunkt für weitere Verhandlungen und Gespräche. "Aber die müssen jetzt eben auch geführt werden."

Tausende Israelis feiern Freilassung erster Geiseln

In Tel Aviv sind am Montagmorgen Tausende Menschen in Jubel ausgebrochen, um die Freilassung der ersten sieben von insgesamt 20 verbliebenen lebenden Geiseln aus den Händen der Hamas zu feiern. Als erste Medienberichte über die Freilassung veröffentlicht wurden, brachten die auf dem sogenannten Platz der Geiseln versammelten Menschen ihre Freude zum Ausdruck, viele von ihnen fielen sich in die Arme.