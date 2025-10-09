Newsblog zum Krieg in Nahost 13 weitere Geiseln übergeben – alle lebenden Hamas-Geiseln frei
Auf diesen Moment hat die ganze Welt gewartet: Die Hamas hat begonnen, die im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln freizulassen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Embed
Montag, 13. Oktober
Hamas lässt alle lebendigen Geiseln frei
Im Gazastreifen sind die restlichen von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln freigelassen worden. Mehrere israelische Medien berichteten, dass 13 der aus Israel entführten Menschen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben worden seien. Zuvor hatte die Hamas bereits sieben lebende Geiseln an das Rote Kreuz übergeben.
Armee: Rotes Kreuz auf Weg zu weiterer Geisel-Übergabe
Nach der Freilassung der ersten sieben Geiseln durch die islamistische Hamas steht im Gazastreifen die Übergabe von weiteren Entführten kurz bevor. Nach vorliegenden Informationen sei das Rote Kreuz auf dem Weg zu einem weiteren Treffpunkt im südlichen Teil des von Israel abgeriegelten Küstengebiets, teilte die israelische Armee am Morgen mit. Dort sollen mehrere Geiseln an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben werden, hieß es weiter.
Miersch: "Es ist vieles aufzubauen"
SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sieht für Deutschland eine Rolle beim Wiederaufbau im Gazastreifen. "Deutschland wird natürlich der Verantwortung auch gerecht werden, denn es ist vieles aufzubauen", sagte Miersch am Montag in der Sendung "Frühstart" bei RTL und n-tv. Ob auch deutsche Truppen im Gazastreifen bei der Absicherung des Friedens zum Einsatz kommen könnten, ließ er offen: "Solche Dinge kann ich nie ausschließen." Er wolle hier auch nicht spekulieren.
Im weiteren Friedensprozess in Nahost seien vor allem Katar und Ägypten in wichtigen Positionen, so Miersch weiter. Die Bundesregierung habe aber "signalisiert, dass wir dort auch eine Rolle spielen, wenn es um den Wiederaufbau geht."
Auch der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sieht eine Rolle Deutschlands und anderer europäischer Staaten beim Wiederaufbau des Gazastreifens. Die Europäer wollen "bei dem Neuaufbau – politisch, in den Strukturen, aber auch in den Lebensbedingungen – dabei sein", sagte Röttgen im "ZDF-Morgenmagazin". "Wir haben Empathie und wir haben Interesse."
Trump in Tel Aviv gelandet
US-Präsident Donald Trump ist in Tel Aviv gelandet, wie auf Live-Bildern des Fernsehens zu sehen ist. Er will am Vormittag (Ortszeit) in Israel zunächst Angehörige der Geiseln treffen und dann vor der Knesset – dem israelischen Parlament – eine Rede halten.
Hamas: Wir verpflichten uns der Waffenruhe und den Zeitplänen
Nach der Freilassung der ersten von den im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln hat sich die islamistische Hamas zur Waffenruhe mit Israel verpflichtet. "Wir bekräftigen unsere Verpflichtung zur erreichten Vereinbarung und den damit verbundenen Zeitplänen, solange sich die Besatzung (Israel, Anm. d. Red.) daran hält", teilte der militärische Arm der Hamas, die Kassam-Brigaden, mit. Die Einigung bezeichnete sie als Ergebnis der Standhaftigkeit des palästinensischen Volks im Widerstand gegen Israel.
Israelisches Außenministerium: "Willkommen zu Hause"
Das israelische Außenministerium hat am Montagvormittag die Rückkehr der ersten über zwei Jahre lang im Gazastreifen von Islamisten festgehaltenen Geiseln nach Israel bestätigt und die sieben Männer willkommen geheißen. "Wir haben 738 Tage darauf gewartet, dies zu sagen: Willkommen zu Hause", schrieb das israelische Außenministerium auf der Plattform X und nannte die Namen der Freigelassenen: Guy Gilboa Dalal, Eitan Mor, Matan Angrest, Alon Ohel, Gali und Ziv Berman sowie Omri Miran.
Wadephul: Palästinenser müssen sich jetzt von der Hamas befreien
Bundesaußenminister Johann Wadephul äußerte die Hoffnung, dass Israel und die Palästinenser im Nahost-Konflikt der Gewalt abschwören. "Ich hoffe, dass das palästinensische Volk jetzt einen Weg findet, sich auch von Hamas zu befreien", sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Es liege "im ureigenen Interesse" der Palästinenserinnen und Palästinenser, dass sie friedlich zu ihrem legitimen Ziel kommen, in einem eigenen Staat zusammenzuleben.
"Ich glaube im Übrigen, dass die wichtigste Motivation für die Palästinenser, sich abzukehren von Hamas, ist, dass sie eine realistische Chance auf eine eigene Staatlichkeit haben", sagte Wadephul. Zugleich müsse Israel verstehen, dass die Zahl derjenigen Kämpfer, die sich zur Hamas bekennen, nach zwei Jahren Krieg kaum geringer geworden sei. Dennoch gebe es nun einen guten Ausgangspunkt für weitere Verhandlungen und Gespräche. "Aber die müssen jetzt eben auch geführt werden."
Tausende Israelis feiern Freilassung erster Geiseln
In Tel Aviv sind am Montagmorgen Tausende Menschen in Jubel ausgebrochen, um die Freilassung der ersten sieben von insgesamt 20 verbliebenen lebenden Geiseln aus den Händen der Hamas zu feiern. Als erste Medienberichte über die Freilassung veröffentlicht wurden, brachten die auf dem sogenannten Platz der Geiseln versammelten Menschen ihre Freude zum Ausdruck, viele von ihnen fielen sich in die Arme.
Geisel spricht nach zwei Jahren mit Mutter
Der israelische Diplomat David Saranga hat emotionale Szenen auf der Plattform X geteilt. Ein Video soll zeigen, wie Einav Zangauker mit ihrem Sohn Matan telefoniert, der sich noch in der Gefangenschaft der Hamas befindet. "Ihr kommt alle nach Hause. Ich liebe euch. Mein Leben. Der Krieg ist vorbei", sagte die Mutter.
Matan Zangauker gehörte noch nicht zu jenen sieben Geiseln, die am Morgen aus der Hamas-Gefangenschaft freigelassen wurden. Medienberichten zufolge gaben die Terroristen der Hamas den Geiseln ihre Telefone, um ihnen Videoanrufe zu ermöglichen. Demnach führten auch Ariel und David Cunio sowie Nimrod Cohen am Montagmorgen Videotelefonate mit ihren Verwandten.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Erste Geiseln an israelische Armee übergeben
Die ersten sieben von der islamistischen Terrororganisation Hamas freigelassenen Geiseln sind in den Händen der israelischen Armee. Dies teilte das Militär nach der Übermittlung durch Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) mit.
Geiseln konnten wohl selbstständig in Autos steigen
Die ersten sieben Geiseln, die von der Hamas an Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben wurden, sind laut einem Medienbericht in gutem Zustand. Der TV-Sender N12 berichtete, alle sieben befänden sich in Fahrzeugen des Roten Kreuzes im Gazastreifen. Sie sollen bald der israelischen Armee übergeben werden. Alle hätten sich aus eigener Kraft in die Autos bewegen können.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherchen