Friedensabkommen zwischen Israel und Hamas: Unterzeichnung terminiert

Newsblog zum Krieg in Nahost
Zeitpunkt für Unterzeichnung des Friedensabkommens steht fest

Von dpa, afp, reuters
Aktualisiert am 09.10.2025 - 09:39 UhrLesedauer: 2 Min.
Familien der israelischen Geiseln feiern das Friedensabkommen zwischen Israel und der Hamas: Am Donnerstag soll ein Abkommen unterschrieben werden.Vergrößern des Bildes
Familien der israelischen Geiseln feiern das Friedensabkommen zwischen Israel und der Hamas: Am Donnerstag soll ein Abkommen unterschrieben werden. (Quelle: Emilio Morenatti)
News folgen

Israel und die Hamas haben einen Zeitpunkt für die Unterzeichnung des Friedensabkommens festgelegt. Die UN fordert schnelle Hilfe für Gaza. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Donnerstag, 9. Oktober

Abbas hofft auf "Ende der israelischen Besatzung"

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat die Einigung auf eine Waffenruhe im Gazastreifen begrüßt. Die Vereinbarung mache ihm "Hoffnung, dass diese Bemühungen ein Auftakt zu einer dauerhaften politischen Lösung" in der Region sein werden, erklärte Abbas am Donnerstag in Onlinediensten. Eine solche Lösung müsse "ein Ende der israelischen Besatzung" beinhalten und zur "Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates" führen.

Mahmud Abbas (Archivbild)Vergrößern des Bildes
Mahmud Abbas, Chef der palästinensischen Autonomiebehörde. (Quelle: Wolfgang Kumm/dpa/dpa-bilder)

Wann Israel und Hamas das Abkommen unterzeichnen wollen

Am Donnerstag um 11 Uhr (12 Uhr israelischer Zeit) wird einem Insider zufolge die Unterzeichnung des Abkommens erwartet, das die erste Phase des Gaza-Plans von US-Präsident Donald Trump umfasst. Sobald die Vereinbarung unterzeichnet sei, solle im Gazastreifen eine Waffenruhe in Kraft treten, sagt die in den Vorgang eingeweihte Person der Nachrichtenagentur Reuters.

UN will schnell Hilfe in Gaza leisten

Nach dem Durchbruch bei den Verhandlungen zur Beendigung des Gaza-Kriegs hat UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher dazu aufgerufen, so bald wie möglich im Gazastreifen aktiv werden zu können. "Lasst uns die Geiseln herausbekommen und schnell Hilfe leisten", schrieb er auf der Plattform X.

Nahostkonflikt - Hilfsgüter für GazaVergrößern des Bildes
Laster mit Humanitärer Hilfe für den Gazastreifen. (Quelle: Ohad Zwigenberg/AP/dpa/dpa-bilder)

"Unsere Teams sind voll mobilisiert, um die Lastwagen in großem Umfang in Bewegung zu setzen und Leben zu retten", ergänzte er. Sie benötigten aber einen sicheren Zugang.

Israels Armee bereitet sich "auf jedes Szenario" vor

Die Einigung zwischen Israel und der islamistischen Hamas auf die Umsetzung einer ersten Phase von Trumps Friedensplan für den Gazastreifen betrifft auch das israelische Militär. Das bereitet wohl "starke Verteidigungsmaßnahmen" vor.

Reaktionen auf Friedensabkommen

Verschiedene Staats- und Regierungschefs haben das angekündigte Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas mit viel Hoffnung begrüßt. Israels Präsident Isaac Herzog will US-Präsident Donald Trump sogar den Friedensnobelpreis verleihen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
  • Eigene Recherchen
