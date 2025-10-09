Newsblog zum Krieg in Nahost Rotes Kreuz übergibt erste Geiseln an Israels Armee
Auf diesen Moment hat die ganze Welt gewartet: Die Hamas hat begonnen, die im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln freizulassen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Erste Geiseln an israelische Armee übergeben
- Übergabe beginnt: Hamas lässt erste Geiseln frei
- Geiseln sollen in den nächsten Stunden an drei Orten freikommen
- Hamas besteht auf Freilassung mehrerer Palästinenseranführer
- Geiselrückkehr: Netanjahu spricht von historischem Ereignis
- Vance: Geiseln könnten "jeden Moment" freigelassen werden
Montag, 13. Oktober
Erste Geiseln an israelische Armee übergeben
Die ersten sieben von der islamistischen Hamas freigelassenen Geiseln sind in den Händen der israelischen Armee. Dies teilte das Militär nach der Übermittlung durch Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) mit.
Geiseln konnten wohl selbstständig in Autos steigen
Die ersten sieben Geiseln, die von der Hamas an Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben wurden, sind laut einem Medienbericht in gutem Zustand. Der TV-Sender N12 berichtete, alle sieben befänden sich in Fahrzeugen des Roten Kreuzes im Gazastreifen. Sie sollten bald der israelischen Armee übergeben werden. Alle hätten sich aus eigener Kraft in die Autos bewegen können.
Trump verfolgt Geisel-Freilassung aus dem Flugzeug
Während die ersten Geiseln dem Roten Kreuz übergeben wurden, befand sich US-Präsident Donald Trump im Flugzeug auf dem Weg nach Israel. Dabei zeigt er sich fröhlich gestimmt. Offenbar wurde Trump von Journalisten gefragt, ob er nun in den Himmel komme. Er sagte: "Ich bin vielleicht gerade im Himmel, während wir mit der Air Force One fliegen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es überhaupt in den Himmel schaffe. Aber ich habe das Leben vieler Menschen verbessert."
IKRK: Werden weder Bilder noch Videos veröffentlichen
Die komplizierte Operation zur Übergabe der im Gazastreifen verbliebenen Geiseln aus Israel hat begonnen. Das teilte nun auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) mit. "Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat eine mehrphasige Operation gestartet, um die Freilassung und Überstellung von Geiseln und Häftlingen im Rahmen eines Waffenruheabkommens zwischen Israel und der Hamas zu erleichtern", teilt die Organisation mit. "Das IKRK wird auch die Überführung der sterblichen Überreste der Verstorbenen erleichtern, damit die Familien ihre Angehörigen in Würde beerdigen können."
Das IKRK betonte seine Rolle als neutraler Vermittler, der an den Verhandlungen über die Freilassung nicht beteiligt war. Es sei die Aufgabe der Parteien, für Sicherheit und Würde zu sorgen. Das IKRK werde aus Respekt vor den Betroffenen weder Bilder von den Freigelassenen noch Videos von der Übergabe veröffentlichen, teilte es mit.
Übergabe beginnt: Hamas lässt erste Geiseln frei
Nach mehr als zwei Jahren Gefangenschaft hat die Freilassung der ersten von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln begonnen. Mehrere israelische Medien berichteten am Morgen, dass sieben der aus Israel entführten Menschen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben worden seien.
Dem israelischen Medium "The Jerusalem Post" zufolge handelt es sich bei den freigelassenen Geiseln unter anderem um drei der vier Deutsch-Israelis: Alon Ohel sowie Ziv und Gali Berman. Außerdem seien die Geiseln Matan Engerst, Eitan Mor, Omri Miran und Guy Gilboa-Dalal übergeben worden. Der verbleibende Deutsch-Israeli Rom Braslavski wurde offenbar noch nicht freigelassen.
Insgesamt sollen heute 20 lebende Geiseln freikommen. Israels Militär geht nicht davon aus, dass die Hamas auch alle 28 toten Geiseln heute – und damit innerhalb der im Rahmen der Waffenruhe vereinbarten 72-Stunden-Frist – übergeben kann. Nach der Übergabe der Geiseln an das IKRK sollen die Entführten innerhalb des Küstenstreifens an das israelische Militär übergeben werden. Im Militärlager Reim am Rande des Gazastreifens soll es ein erstes Wiedersehen mit Angehörigen, eine medizinische Untersuchung und die Möglichkeit zum Duschen und einem Kleiderwechsel geben. Danach sollen die Menschen in Krankenhäuser zur weiteren Behandlung geflogen werden.
Geisel-Familien begeben sich wohl zu Aufnahmezentrum
Vor Beginn der Freilassung der ersten Geiseln im Gazastreifen haben sich einige ihrer Angehörigen Medienberichten zufolge auf den Weg zum israelischen Militärlager Reim am Rande des Küstenstreifens begeben. Dorthin sollen die Geiseln gebracht werden, nachdem sie zuvor von der islamistischen Hamas an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben wurden. Die Freilassung beginnt den Berichten nach um 8 Uhr Ortszeit (7 Uhr MESZ) und erfolgt in zwei Gruppen.
Rotes Kreuz bereitet sich auf Geisel-Übergabe vor
Konvois des Roten Kreuzes fahren zu den Positionen im Gazastreifen, an denen die Hamas die freizulassenden israelischen Geiseln an die Hilfsorganisation übergeben will. Dies teilte ein Einsatzbeteiligter mit. Zugleich bestiegen palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen Busse, um wie vereinbart gegen die Geiseln ausgetauscht zu werden.
Hamas veröffentlicht Namen von 20 Geiseln
Die islamistische Terrororganisation Hamas hat vor der erwarteten Freilassung eine Namensliste von 20 lebenden Geiseln veröffentlicht. Der militärische Arm der Hamas, die Kassam-Brigaden, habe "beschlossen, die folgenden lebenden zionistischen Gefangenen freizulassen", lautete die Überschrift der auf dem Messengerdienst Telegram übermittelten Liste. Die Namen der Freizulassenden entsprechen den bisher bekannten.
Auf der Liste sind auch die Namen der 28 Jahre alten Zwillinge Gali und Ziv Berman, Alon Ohel (24) und Rom Braslavski (21), die neben der israelischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben.
Die vor zwei Jahren während des Hamas-Massakers in Israel entführten Geiseln sollen in Kürze im Gazastreifen an Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben werden. Danach treffen sie ihre Angehörigen, die in einem Militärlager am Rande des Küstengebiets warten.
Geiseln sollen in den nächsten Stunden an drei Orten freikommen
In den kommenden Stunden soll im Gazastreifen unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Übergabe der letzten noch lebenden Geiseln durch die islamistische Hamas beginnen. Laut einem Bericht der "Jerusalem Post" sollen sie gegen 8 Uhr (Ortszeit) an drei Orten in Gaza an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben werden, die noch bestimmt werden sollen. Nach israelischen Angaben handelt es sich um 20 Verschleppte. Im Gegenzug muss Israel gemäß dem Waffenruhe-Abkommen knapp 2.000 palästinensische Häftlinge aus seinen Gefängnissen freilassen. Darunter sind bis zu 250, die zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt wurden.
Israels Militär geht nach Angaben eines Vertreters nicht davon aus, dass die Hamas auch alle 28 toten Geiseln heute – und damit innerhalb der im Rahmen der Waffenruhe vereinbarten 72-Stunden-Frist – übergeben kann. Es besteht in Israel die Sorge, dass die Hamas in dem weitgehend zerstörten Gazastreifen nicht alle Leichen finden kann oder dies behaupten wird. Neben der Hamas hatten sich auch andere islamistische Terrorgruppen an dem Überfall in Israel am 7. Oktober 2023 beteiligt. Rund 1.200 Menschen wurden dabei getötet und mehr als 250 als Geiseln nach Gaza verschleppt. Es war der Auslöser des Kriegs.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherchen