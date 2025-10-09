Das IKRK betonte seine Rolle als neutraler Vermittler, der an den Verhandlungen über die Freilassung nicht beteiligt war. Es sei die Aufgabe der Parteien, für Sicherheit und Würde zu sorgen. Das IKRK werde aus Respekt vor den Betroffenen weder Bilder von den Freigelassenen noch Videos von der Übergabe veröffentlichen, teilte es mit.

Übergabe beginnt: Hamas lässt erste Geiseln frei

Nach mehr als zwei Jahren Gefangenschaft hat die Freilassung der ersten von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln begonnen. Mehrere israelische Medien berichteten am Morgen, dass sieben der aus Israel entführten Menschen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben worden seien.

Dem israelischen Medium "The Jerusalem Post" zufolge handelt es sich bei den freigelassenen Geiseln unter anderem um drei der vier Deutsch-Israelis: Alon Ohel sowie Ziv und Gali Berman. Außerdem seien die Geiseln Matan Engerst, Eitan Mor, Omri Miran und Guy Gilboa-Dalal übergeben worden. Der verbleibende Deutsch-Israeli Rom Braslavski wurde offenbar noch nicht freigelassen.

Insgesamt sollen heute 20 lebende Geiseln freikommen. Israels Militär geht nicht davon aus, dass die Hamas auch alle 28 toten Geiseln heute – und damit innerhalb der im Rahmen der Waffenruhe vereinbarten 72-Stunden-Frist – übergeben kann. Nach der Übergabe der Geiseln an das IKRK sollen die Entführten innerhalb des Küstenstreifens an das israelische Militär übergeben werden. Im Militärlager Reim am Rande des Gazastreifens soll es ein erstes Wiedersehen mit Angehörigen, eine medizinische Untersuchung und die Möglichkeit zum Duschen und einem Kleiderwechsel geben. Danach sollen die Menschen in Krankenhäuser zur weiteren Behandlung geflogen werden.

Geisel-Familien begeben sich wohl zu Aufnahmezentrum

Vor Beginn der Freilassung der ersten Geiseln im Gazastreifen haben sich einige ihrer Angehörigen Medienberichten zufolge auf den Weg zum israelischen Militärlager Reim am Rande des Küstenstreifens begeben. Dorthin sollen die Geiseln gebracht werden, nachdem sie zuvor von der islamistischen Hamas an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben wurden. Die Freilassung beginnt den Berichten nach um 8 Uhr Ortszeit (7 Uhr MESZ) und erfolgt in zwei Gruppen.