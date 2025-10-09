Newsblog zum Krieg in Nahost Hamas besteht auf Freilassung mehrerer Palästinenseranführer

Marwan Barghouti (M, Archivbild): Er sitzt seit mehr als 20 Jahren im Gefängnis.

Der US-Vizepräsident hat sich zur Rückkehr der Geiseln geäußert und widersprüchliche Angaben zum Einsatz von US-Soldaten gemacht. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 12. Oktober

Hamas besteht auf Freilassung mehrerer Palästinenseranführer

Kurz vor der geplanten Übergabe der Hamas-Geiseln an Israel hat die Islamisten-Organisation ihre Forderung nach der Freilassung mehrerer Palästinenseranführer bekräftigt. Die Hamas bestehe darauf, dass die Liste der im Austausch für die Geiseln freizulassenden Palästinenser auch "sieben hochrangige Anführer enthält, insbesondere Marwan Barghuti, Ahmed Saadat, Ibrahim Hamed und Abbas al-Sajjed", erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag aus Hamas-Verhandlungskreisen.

Barghuti war wegen seiner Beteiligung an tödlichen Attentaten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er war einer der Anführer der zweiten Intifada, des palästinensischen Aufstands in den von Israel besetzten Palästinensergebieten von 2000 bis 2005. Die israelische Regierung hatte am Donnerstag ausgeschlossen, dass Barghuti im Zuge der nun vereinbarten Freilassung von Geiseln und palästinensischen Häftlingen aus der Haft entlassen wird.

Im Zuge des Friedensplans sollen knapp 2000 palästinensische Häftlinge freikommen, darunter rund 1700 Bewohner des Gazastreifens, die während des Kriegs von der israelischen Armee festgenommen worden waren.

Geiselrückkehr: Netanjahu spricht von historischem Ereignis

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat vor der erwarteten Übergabe der Geiseln aus dem Gazastreifen von einem "historischen Ereignis" gesprochen. "Morgen ist der Beginn eines neuen Weges. Ein Weg des Aufbaus, ein Weg der Heilung", sagte Netanjahu in einer Videoansprache. Der Tag werde neben der Freude über die Rückkehr der entführten Geiseln aber auch von Trauer über "die Freilassung der Mörder" geprägt sein, fügte er in offensichtlicher Anspielung auf die palästinensischen Gefangenen hinzu, die Israel im Gegenzug für die Geiseln freilassen will.

Israel habe mit vereinten Kräften enorme Siege errungen, betonte Netanjahu. Doch der Kampf sei noch nicht vorbei. "Es liegen noch große Sicherheitsherausforderungen vor uns." Einige Feinde versuchten, sich zu erholen, um erneut anzugreifen, so der Regierungschef.

Präsident Izchak Herzog hatte kurz zuvor auf dem sogenannten Geiselplatz in Tel Aviv gesagt, viele der Feinde und Kritiker Israels neigten dazu, dem Land zu unterstellen, den konstanten Kampf gegen die Gegner zu suchen. Das sei nicht wahr. "Sobald die Geiseln zurück sind, wird Israel keinen Krieg führen. Israel ist verpflichtet, dieses Abkommen einzuhalten, und will nach Frieden mit seinen Nachbarn streben und endlich eine Wende in der Zukunft der Region herbeiführen", sagte er.

Bundesentwicklungsministerin kündigt Wiederaufbaukonferenz an