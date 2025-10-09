Geiselrückkehr: Netanjahu spricht von historischem Ereignis

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat vor der erwarteten Übergabe der Geiseln aus dem Gazastreifen von einem "historischen Ereignis" gesprochen. "Morgen ist der Beginn eines neuen Weges. Ein Weg des Aufbaus, ein Weg der Heilung", sagte Netanjahu in einer Videoansprache. Der Tag werde neben der Freude über die Rückkehr der entführten Geiseln aber auch von Trauer über "die Freilassung der Mörder" geprägt sein, fügte er in offensichtlicher Anspielung auf die palästinensischen Gefangenen hinzu, die Israel im Gegenzug für die Geiseln freilassen will.

Israel habe mit vereinten Kräften enorme Siege errungen, betonte Netanjahu. Doch der Kampf sei noch nicht vorbei. "Es liegen noch große Sicherheitsherausforderungen vor uns." Einige Feinde versuchten, sich zu erholen, um erneut anzugreifen, so der Regierungschef.

Präsident Izchak Herzog hatte kurz zuvor auf dem sogenannten Geiselplatz in Tel Aviv gesagt, viele der Feinde und Kritiker Israels neigten dazu, dem Land zu unterstellen, den konstanten Kampf gegen die Gegner zu suchen. Das sei nicht wahr. "Sobald die Geiseln zurück sind, wird Israel keinen Krieg führen. Israel ist verpflichtet, dieses Abkommen einzuhalten, und will nach Frieden mit seinen Nachbarn streben und endlich eine Wende in der Zukunft der Region herbeiführen", sagte er.

Bundesentwicklungsministerin kündigt Wiederaufbaukonferenz an

Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan sagt in der ARD, sie werde zusammen mit dem Auswärtigen Amt sowie Ägypten zu einer Wiederaufbaukonferenz für den Gazastreifen einladen. "Die wird in den nächsten Wochen stattfinden." Die SPD-Politikerin spricht von einer hohen Summe, die nötig sei, um den zerstörten Küstenstreifen wieder aufzubauen. Eine genaue Summe nennt Alabali Radovan nicht. Deutschland könne auf jeden Fall einen dreistelligen Millionenbeitrag leisten – aus Geldern, die nach Anschlägen der radikal-islamischen Hamas-Miliz bisher eingefroren gewesen seien.

Im März hatte Ägypten einen Wiederaufbau-Plan für den Gazastreifen präsentiert, der ein Volumen von 53 Milliarden Dollar hatte. Israel hatte seine Offensive in dem Küstenstreifen, die neben sehr vielen Toten auch zu massiven Schäden an Gebäuden und Infrastruktur geführt hat, allerdings auch danach fortgesetzt.

Vance: Geiseln könnten "jeden Moment" freigelassen werden

US-Vizepräsident JD Vance hat erklärt, dass die in Gaza festgehaltenen israelischen Geiseln "jeden Moment" freigelassen werden könnten. "Es sollte wirklich jeden Moment so weit sein", sagte Vance am Sonntag in der NBC-Sendung "Meet the Press". Der Präsident der Vereinigten Staaten werde am Montagmorgen (Ortszeit Naher Osten) in die Region reisen, um die Geiseln zu begrüßen, fügte Vance hinzu.