Newsblog zum Krieg in Nahost Hamas will Geiseln an drei Orten freilassen
Auf diesen Moment hat die ganze Welt gewartet: In den kommenden Stunden werden die letzten lebenden Geiseln freigelassen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
Montag 13. Oktober
Geisel sollen in den nächsten Stunden an drei Orten freikommen
In den kommenden Stunden soll im Gazastreifen unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Übergabe der letzten noch lebenden Geiseln durch die islamistische Hamas beginnen. Laut einem Bericht der "Jerusalem Post" sollen sie gegen 9 Uhr (Ortszeit) an drei Orten in Gaza an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben werden: in der Gaza-Stadt, zentral Gaza und Khan Yunis im Süden von Gaza. Nach israelischen Angaben handelt es sich um 20 Verschleppte. Im Gegenzug muss Israel gemäß dem Waffenruhe-Abkommen knapp 2.000 palästinensische Häftlinge aus seinen Gefängnissen freilassen. Darunter sind bis zu 250, die zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt wurden.
Israels Militär geht nach Angaben eines Vertreters nicht davon aus, dass die Hamas auch alle 28 toten Geiseln heute – und damit innerhalb der im Rahmen der Waffenruhe vereinbarten 72-Stunden-Frist – übergeben kann. Es besteht in Israel die Sorge, dass die Hamas in dem weitgehend zerstörten Gazastreifen nicht alle Leichen finden kann oder dies behauptet. Neben der Hamas hatten sich auch andere islamistische Terrorgruppen an dem Überfall in Israel am 7. Oktober 2023 beteiligt. Rund 1.200 Menschen wurden dabei getötet und mehr als 250 als Geiseln nach Gaza verschleppt. Es war der Auslöser des Kriegs.
Sonntag, 12. Oktober
Hamas besteht auf Freilassung mehrerer Palästinenseranführer
Kurz vor der geplanten Übergabe der Hamas-Geiseln an Israel hat die Islamisten-Organisation ihre Forderung nach der Freilassung mehrerer Palästinenseranführer bekräftigt. Die Hamas bestehe darauf, dass die Liste der im Austausch für die Geiseln freizulassenden Palästinenser auch "sieben hochrangige Anführer enthält, insbesondere Marwan Barghuti, Ahmed Saadat, Ibrahim Hamed und Abbas al-Sajjed", erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag aus Hamas-Verhandlungskreisen.
Barghuti war wegen seiner Beteiligung an tödlichen Attentaten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er war einer der Anführer der zweiten Intifada, des palästinensischen Aufstands in den von Israel besetzten Palästinensergebieten von 2000 bis 2005. Die israelische Regierung hatte am Donnerstag ausgeschlossen, dass Barghuti im Zuge der nun vereinbarten Freilassung von Geiseln und palästinensischen Häftlingen aus der Haft entlassen wird.
Im Zuge des Friedensplans sollen knapp 2000 palästinensische Häftlinge freikommen, darunter rund 1700 Bewohner des Gazastreifens, die während des Kriegs von der israelischen Armee festgenommen worden waren.
Geiselrückkehr: Netanjahu spricht von historischem Ereignis
Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat vor der erwarteten Übergabe der Geiseln aus dem Gazastreifen von einem "historischen Ereignis" gesprochen. "Morgen ist der Beginn eines neuen Weges. Ein Weg des Aufbaus, ein Weg der Heilung", sagte Netanjahu in einer Videoansprache. Der Tag werde neben der Freude über die Rückkehr der entführten Geiseln aber auch von Trauer über "die Freilassung der Mörder" geprägt sein, fügte er in offensichtlicher Anspielung auf die palästinensischen Gefangenen hinzu, die Israel im Gegenzug für die Geiseln freilassen will.
Israel habe mit vereinten Kräften enorme Siege errungen, betonte Netanjahu. Doch der Kampf sei noch nicht vorbei. "Es liegen noch große Sicherheitsherausforderungen vor uns." Einige Feinde versuchten, sich zu erholen, um erneut anzugreifen, so der Regierungschef.
Präsident Izchak Herzog hatte kurz zuvor auf dem sogenannten Geiselplatz in Tel Aviv gesagt, viele der Feinde und Kritiker Israels neigten dazu, dem Land zu unterstellen, den konstanten Kampf gegen die Gegner zu suchen. Das sei nicht wahr. "Sobald die Geiseln zurück sind, wird Israel keinen Krieg führen. Israel ist verpflichtet, dieses Abkommen einzuhalten, und will nach Frieden mit seinen Nachbarn streben und endlich eine Wende in der Zukunft der Region herbeiführen", sagte er.
Bundesentwicklungsministerin kündigt Wiederaufbaukonferenz an
Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan sagt in der ARD, sie werde zusammen mit dem Auswärtigen Amt sowie Ägypten zu einer Wiederaufbaukonferenz für den Gazastreifen einladen. "Die wird in den nächsten Wochen stattfinden." Die SPD-Politikerin spricht von einer hohen Summe, die nötig sei, um den zerstörten Küstenstreifen wieder aufzubauen. Eine genaue Summe nennt Alabali Radovan nicht. Deutschland könne auf jeden Fall einen dreistelligen Millionenbeitrag leisten – aus Geldern, die nach Anschlägen der radikal-islamischen Hamas-Miliz bisher eingefroren gewesen seien.
Im März hatte Ägypten einen Wiederaufbau-Plan für den Gazastreifen präsentiert, der ein Volumen von 53 Milliarden Dollar hatte. Israel hatte seine Offensive in dem Küstenstreifen, die neben sehr vielen Toten auch zu massiven Schäden an Gebäuden und Infrastruktur geführt hat, allerdings auch danach fortgesetzt.
Vance: Geiseln könnten "jeden Moment" freigelassen werden
US-Vizepräsident JD Vance hat erklärt, dass die in Gaza festgehaltenen israelischen Geiseln "jeden Moment" freigelassen werden könnten. "Es sollte wirklich jeden Moment so weit sein", sagte Vance am Sonntag in der NBC-Sendung "Meet the Press". Der Präsident der Vereinigten Staaten werde am Montagmorgen (Ortszeit Naher Osten) in die Region reisen, um die Geiseln zu begrüßen, fügte Vance hinzu.
Nach israelischen Angaben soll die Freilassung am frühen Montagmorgen erfolgen. Regierungssprecherin Shosh Bedrosian bestätigte, dass alle 20 lebenden Geiseln gleichzeitig freikommen werden. Sie sollen zunächst an das Rote Kreuz übergeben werden, bevor sie die Grenze nach Israel überqueren. "Israel ist bereit, die Geiseln in Empfang zu nehmen", sagte Bedrosian. Die Übergabe der Geiseln soll ohne öffentliche Bilder erfolgen, um Hamas-Propaganda zu verhindern, wie Bedrosian betonte. Sechs bis acht Fahrzeuge stünden bereit, um die freigelassenen Geiseln aus dem Gazastreifen herauszubringen. Anschließend sollen sie zu israelischen Streitkräften in den von Israel kontrollierten Teilen des Gazastreifens gebracht werden.
Dort werden die Geiseln medizinisch untersucht und im Süden Israels mit ihren Familien zusammengeführt. Bedrosian erklärte, Israel sei vorbereitet, falls eine der freigelassenen Personen dringend medizinische Hilfe benötige. Auch die sterblichen Überreste der in Gefangenschaft Verstorbenen sollen übergeben werden. Diese würden in mit israelischen Flaggen bedeckten Särgen in Israel ankommen.
Vance macht widersprüchliche Angaben zu US-Soldaten in Nahost
US-Vizepräsident JD Vance hat betont, dass die Vereinigten Staaten keine Soldaten in Gaza oder Israel einsetzen werden. "Wir haben nicht vor, Truppen in der Region zu stationieren", sagte Vance am Sonntag in der NBC-Sendung "Meet the Press".
