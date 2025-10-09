Newsblog zur Lage in Nahost Israel startet neue Angriffe in Gaza – USA reagieren
Die Waffenruhe in Gaza droht zu scheitern. Israel attackiert erneut Ziele in Gaza. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Sonntag, 19. Oktober
Israel: Haben Angriff im Gazastreifen gestartet
Israel hat erneut mit einer Angriffswelle auf Ziele der Hamas im Gazastreifen begonnen. Das teilte das Militär am Sonntag mit. Zuvor hatte Israel die Hamas beschuldigt, die vereinbarte Waffenruhe gebrochen zu haben.
Nach Angaben israelischer Medien soll es eine Reihe von Luftangriffen der israelischen Armee im Süden Gazas gegeben haben. Die Attacken sollen Tunnelsystemen der Hamas gegolten haben. Fotos palästinensischer Medien zeigen mehrere Rauchsäulen über der Stadt Chan Junis.
Das US-Medium Axios berichtet, dass die Trump-Regierung aktuell versuche, den fragilen Waffenstillstand aufrechtzuerhalten. Demnach sind Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und der Sondergesandte Steve Witkoff in Kontakt der Netanjahu-Regierung.
Hinrichtung im Iran unter Vorwurf der Spionage für Israel
Im Iran ist nach amtlichen Angaben eine Person unter dem Vorwurf der Spionage für Israel hingerichtet worden. Die Exekution habe bereits am Samstag stattgefunden, meldet die von den Justizbehörden kontrollierte Nachrichtenagentur Misan unter Berufung auf einen Staatsanwalt. Der Hingerichtete sei überführt worden, Verbindungen zum israelischen Geheimdienst Mossad unterhalten und geheime Informationen weitergegeben zu haben. Der Iran hat in der Vergangenheit wiederholt Menschen hingerichtet, denen Spionage für das von der Staatsführung als Erzfeind angesehene Israel vorgeworfen wurde.
Israel bestätigt auch Identität der zweiten toten Geisel
Nach der Rückgabe von zwei weiteren toten Geiseln aus dem Gazastreifen durch die radikalislamische Hamas am Samstag haben israelische Behörden nun auch die Identität des zweiten Toten bestätigt. Das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu erklärte am Sonntag, es handele sich um den thailändischen Landarbeiter Sonthaya Oakkharasri, der bei dem brutalen Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 getötet und dessen Leiche in den Gazastreifen verschleppt worden war.
Sein Tod war bereits am 17. Mai 2024 bekannt gegeben worden - dem Tag, an dem er seinen 31. Geburtstag gefeiert hätte. Sonthaya Oakkharasri war als Landarbeiter im Kibbuz Beeri im Süden Israels im Einsatz. Zuvor war die andere am Samstag von der Hamas übergebene Leiche als Ronen Engel identifiziert worden. Der 54-jährige Engel war im Kibbuz Nir Oz getötet und in den Gazastreifen verschleppt worden. Im Dezember 2023 gab die israelische Armee seinen Tod bekannt.
Israel wirft Hamas Bruch der Waffenruhe vor – und greift an
Das israelische Militär hat israelischen Medienberichten zufolge am Sonntag trotz der mit der Hamas vereinbarten Waffenruhe einen Angriff im Gazastreifen gestartet. Dazu nahm das Militär zunächst nicht Stellung, erklärte aber, israelische Streitkräfte seien ihrerseits mehrfach außerhalb der Pufferzone in dem Palästinensergebiet von der Hamas angegriffen worden. Die Attacken, unter anderem mit einer Panzerfaust und durch Scharfschützenfeuer, seien ein eklatanter Verstoß gegen die Waffenruhe. Der militärische Arm der Hamas erklärte, man sei für den Angriff nicht verantwortlich.
Der öffentliche israelische Rundfunk Kan meldete, die Luftwaffe greife Rafah im Süden des Gazastreifens an. Auch andere Medien berichteten von Luftangriffen. Das israelische Militär hatte am Freitag mitgeteilt, "mehrere Terroristen" hätten in der Gegend von Rafah das Feuer auf Soldaten eröffnet. Verletzt worden sei dabei niemand. Später habe das Militär am selben Tag eine weitere Gruppe von Terroristen angegriffen, die sich Truppen in Chan Junis genähert habe. Das Militär sei weiterhin im Einsatz, um Bedrohungen zu beseitigen, hieß es weiter.
Huthis dringen auf UN-Gelände in Sanaa ein
Mitglieder der Huthi-Miliz im Jemen sind UN-Angaben zufolge auf das Gelände der Vereinten Nationen in der Hauptstadt Sanaa eingedrungen. 15 UN-Mitarbeiter seien dort derzeit untergebracht, hieß es in der Nacht weiter. Diese seien neuesten Informationen nach in Sicherheit und hätten Kontakt zu ihren Familien aufgenommen. Die Lage dauere an. Die UN ergriffen alle erforderlichen Maßnahmen und stünden in Kontakt mit den zuständigen Behörden, um die Sicherheit der Mitarbeiter und des Eigentums zu gewährleisten, hieß es in der Mitteilung.
Israel: Übergang Rafah bleibt weiterhin geschlossen
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten bleibt nach Angaben des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bis auf Weiteres geschlossen. Die Wiedereröffnung hänge davon ab, dass die islamistische Hamas die Leichen verstorbener Geiseln übergebe, sagte Netanjahu am Samstag. Seine Äußerung widerspricht einer Ankündigung der palästinensischen Botschaft in Ägypten, wonach der für die Zivilbevölkerung wichtige Übergang am Montag wieder geöffnet werden sollte.
USA rechnen mit baldigem Hamas-Angriff
Das US-Außenministerium warnt vor einem "unmittelbar bevorstehenden" geplanten Angriff der islamistischen Hamas auf palästinensische Zivilisten. Die USA hätten die Garantiemächte des Gaza-Friedensplans über "glaubwürdige Berichte" informiert, die auf eine Verletzung der bestehenden Waffenruhe hindeuteten, teilte das Ministerium mit. Ein solcher Angriff würde "einen direkten und schwerwiegenden Verstoß gegen die Waffenruhevereinbarung darstellen" und die Fortschritte im Friedensprozess untergraben.
Die Garantiemächte fordern die Hamas laut der Mitteilung auf, "ihren Verpflichtungen aus dem Waffenstillstandsabkommen nachzukommen". Weiter heißt es daran: "Sollte die Hamas diesen Angriff durchführen, werden Maßnahmen ergriffen, um die Bevölkerung von Gaza zu schützen und den Bestand der Waffenruhe zu wahren."
Die USA und die übrigen Garantiemächte seien weiterhin entschlossen, sich für die Sicherheit der Zivilbevölkerung, die Aufrechterhaltung der Ruhe vor Ort und die Förderung von Frieden und Wohlstand für die Menschen im Gazastreifen und die gesamte Region einzusetzen.
Samstag, 18. Oktober
Hamas übergibt weitere Leichen von Geiseln
Die islamistische Hamas hat die mutmaßlichen Leichen von zwei weiteren getöteten Geiseln übergeben. Die israelische Armee teilte mit, die zwei Särge seien Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ausgehändigt worden. Diese seien auf dem Weg zur Übergabe an das Militär. Anschließend soll das Forensische Institut in Tel Aviv die Identität der Getöteten feststellen.
