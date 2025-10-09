Newsblog zur Lage in Nahost Israel wirft Hamas Bruch der Waffenruhe vor – und greift an
Die Waffenruhe in Gaza droht zu scheitern. Die USA haben Hinweise auf einen bevorstehenden Angriff der Hamas. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Sonntag, 19. Oktober
Israel bestätigt auch Identität der zweiten toten Geisel
Nach der Rückgabe von zwei weiteren toten Geiseln aus dem Gazastreifen durch die radikalislamische Hamas am Samstag haben israelische Behörden nun auch die Identität des zweiten Toten bestätigt. Das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu erklärte am Sonntag, es handele sich um den thailändischen Landarbeiter Sonthaya Oakkharasri, der bei dem brutalen Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 getötet und dessen Leiche in den Gazastreifen verschleppt worden war.
Sein Tod war bereits am 17. Mai 2024 bekannt gegeben worden - dem Tag, an dem er seinen 31. Geburtstag gefeiert hätte. Sonthaya Oakkharasri war als Landarbeiter im Kibbuz Beeri im Süden Israels im Einsatz. Zuvor war die andere am Samstag von der Hamas übergebene Leiche als Ronen Engel identifiziert worden. Der 54-jährige Engel war im Kibbuz Nir Oz getötet und in den Gazastreifen verschleppt worden. Im Dezember 2023 gab die israelische Armee seinen Tod bekannt.
Israel wirft Hamas Bruch der Waffenruhe vor – und greift an
Das israelische Militär hat israelischen Medienberichten zufolge am Sonntag trotz der mit der Hamas vereinbarten Waffenruhe einen Angriff im Gazastreifen gestartet. Dazu nahm das Militär zunächst nicht Stellung, erklärte aber, israelische Streitkräfte seien ihrerseits mehrfach außerhalb der Pufferzone in dem Palästinensergebiet von der Hamas angegriffen worden. Die Attacken, unter anderem mit einer Panzerfaust und durch Scharfschützenfeuer, seien ein eklatanter Verstoß gegen die Waffenruhe. Eine Stellungnahme der Hamas lag zunächst nicht vor.
Der öffentliche israelische Rundfunk Kan meldete, die Luftwaffe greife Rafah im Süden des Gazastreifens an. Auch andere Medien berichteten von Luftangriffen. Das israelische Militär hatte am Freitag mitgeteilt, "mehrere Terroristen" hätten in der Gegend von Rafah das Feuer auf Soldaten eröffnet. Verletzt worden sei dabei niemand. Später habe das Militär am selben Tag eine weitere Gruppe von Terroristen angegriffen, die sich Truppen in Chan Junis genähert habe. Das Militär sei weiterhin im Einsatz, um Bedrohungen zu beseitigen, hieß es weiter.
Ein zentraler Streitpunkt zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas bei der Umsetzung der von den USA vermittelten Waffenruhe ist die Übergabe der Leichen von Geiseln. Israel fordert die Herausgabe der sterblichen Überreste aller 28 getöteten Geiseln. Die Hamas hat alle 20 lebenden Geiseln und die Leichen von zwölf weiteren übergeben.
Huthis dringen auf UN-Gelände in Sanaa ein
Mitglieder der Huthi-Miliz im Jemen sind UN-Angaben zufolge auf das Gelände der Vereinten Nationen in der Hauptstadt Sanaa eingedrungen. 15 UN-Mitarbeiter seien dort derzeit untergebracht, hieß es in der Nacht weiter. Diese seien neuesten Informationen nach in Sicherheit und hätten Kontakt zu ihren Familien aufgenommen. Die Lage dauere an. Die UN ergriffen alle erforderlichen Maßnahmen und stünden in Kontakt mit den zuständigen Behörden, um die Sicherheit der Mitarbeiter und des Eigentums zu gewährleisten, hieß es in der Mitteilung.
Israel: Übergang Rafah bleibt weiterhin geschlossen
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten bleibt nach Angaben des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bis auf Weiteres geschlossen. Die Wiedereröffnung hänge davon ab, dass die islamistische Hamas die Leichen verstorbener Geiseln übergebe, sagte Netanjahu am Samstag. Seine Äußerung widerspricht einer Ankündigung der palästinensischen Botschaft in Ägypten, wonach der für die Zivilbevölkerung wichtige Übergang am Montag wieder geöffnet werden sollte.
USA rechnen mit baldigem Hamas-Angriff
Das US-Außenministerium warnt vor einem "unmittelbar bevorstehenden" geplanten Angriff der islamistischen Hamas auf palästinensische Zivilisten. Die USA hätten die Garantiemächte des Gaza-Friedensplans über "glaubwürdige Berichte" informiert, die auf eine Verletzung der bestehenden Waffenruhe hindeuteten, teilte das Ministerium mit. Ein solcher Angriff würde "einen direkten und schwerwiegenden Verstoß gegen die Waffenruhevereinbarung darstellen" und die Fortschritte im Friedensprozess untergraben.
Die Garantiemächte fordern die Hamas laut der Mitteilung auf, "ihren Verpflichtungen aus dem Waffenstillstandsabkommen nachzukommen". Weiter heißt es daran: "Sollte die Hamas diesen Angriff durchführen, werden Maßnahmen ergriffen, um die Bevölkerung von Gaza zu schützen und den Bestand der Waffenruhe zu wahren."
Die USA und die übrigen Garantiemächte seien weiterhin entschlossen, sich für die Sicherheit der Zivilbevölkerung, die Aufrechterhaltung der Ruhe vor Ort und die Förderung von Frieden und Wohlstand für die Menschen im Gazastreifen und die gesamte Region einzusetzen.
Samstag, 18. Oktober
Hamas übergibt weitere Leichen von Geiseln
Die islamistische Hamas hat die mutmaßlichen Leichen von zwei weiteren getöteten Geiseln übergeben. Die israelische Armee teilte mit, die zwei Särge seien Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ausgehändigt worden. Diese seien auf dem Weg zur Übergabe an das Militär. Anschließend soll das Forensische Institut in Tel Aviv die Identität der Getöteten feststellen.
Laut der Waffenruhe-Vereinbarung muss die Hamas insgesamt 28 Leichen übergeben. Sollte Israel die Identität der nunmehr überstellten Leiche bestätigen, würden noch 16 tote Geiseln im Gazastreifen verbleiben. Die Hamas beruft sich darauf, dass es für sie schwierig sei, die Leichen zu finden, weil sie unter den Trümmern bombardierter Gebäude und Tunnel verschüttet seien.
Netanjahu: Werde 2026 wieder antreten
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will im kommenden Jahr erneut für das Amt des Regierungschefs kandidieren. Auf eine entsprechende Frage zu den Wahlen 2026 antwortete er am Samstag in einem Interview des Senders Channel 14 mit einem knappen "Ja". Netanjahu übt das Amt des Ministerpräsidenten mit Unterbrechungen bereits seit mehr als 18 Jahren aus.
Palästinenser: Grenzübergang Rafah öffnet am Montag
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten wird nach palästinensischen Angaben am Montag wieder geöffnet. Die palästinensische Vertretung in Ägypten teilt mit, in Ägypten lebende Palästinenser können dann in den Gazastreifen zurückkehren. Der Übergang ist seit Mai 2024 fast durchgehend geschlossen.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherchen