Newsblog zum Krieg in Nahost Israel gibt Details zu Geiselübergabe bekannt

JD Vance: Der US-Vizepräsident hat auch angekündigt, wann Donald Trump nach Israel reisen wird. (Quelle: Alex Wroblewski)

Der US-Vizepräsident hat sich zur Rückkehr der Geiseln geäußert und widersprüchliche Angaben zum Einsatz von US-Soldaten gemacht. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 12. Oktober

Vance: Geiseln könnten "jeden Moment" freigelassen werden

US-Vizepräsident JD Vance hat erklärt, dass die in Gaza festgehaltenen israelischen Geiseln "jeden Moment" freigelassen werden könnten. "Es sollte wirklich jeden Moment so weit sein", sagte Vance am Sonntag in der NBC-Sendung "Meet the Press". Der Präsident der Vereinigten Staaten werde am Montagmorgen (Ortszeit Naher Osten) in die Region reisen, um die Geiseln zu begrüßen, fügte Vance hinzu.

Nach israelischen Angaben soll die Freilassung am frühen Montagmorgen erfolgen. Regierungssprecherin Shosh Bedrosian bestätigte, dass alle 20 lebenden Geiseln gleichzeitig freikommen werden. Sie sollen zunächst an das Rote Kreuz übergeben werden, bevor sie die Grenze nach Israel überqueren. "Israel ist bereit, die Geiseln in Empfang zu nehmen", sagte Bedrosian. Die Übergabe der Geiseln soll ohne öffentliche Bilder erfolgen, um Hamas-Propaganda zu verhindern, wie Bedrosian betonte. Sechs bis acht Fahrzeuge stünden bereit, um die freigelassenen Geiseln aus dem Gazastreifen herauszubringen. Anschließend sollen sie zu israelischen Streitkräften in den von Israel kontrollierten Teilen des Gazastreifens gebracht werden.

Dort werden die Geiseln medizinisch untersucht und im Süden Israels mit ihren Familien zusammengeführt. Bedrosian erklärte, Israel sei vorbereitet, falls eine der freigelassenen Personen dringend medizinische Hilfe benötige. Auch die sterblichen Überreste der in Gefangenschaft Verstorbenen sollen übergeben werden. Diese würden in mit israelischen Flaggen bedeckten Särgen in Israel ankommen.

US-Vizepräsident JD Vance hat betont, dass die Vereinigten Staaten keine Soldaten in Gaza oder Israel einsetzen werden. "Wir haben nicht vor, Truppen in der Region zu stationieren", sagte Vance am Sonntag in der NBC-Sendung "Meet the Press".