Newsblog zum Krieg in Nahost Israel gibt Details zu Geiselübergabe bekannt
Der US-Vizepräsident hat sich zur Rückkehr der Geiseln geäußert und widersprüchliche Angaben zum Einsatz von US-Soldaten gemacht. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Vance: Geiseln könnten "jeden Moment" freigelassen werden
- Vance macht widersprüchliche Angaben zu US-Soldaten in Nahost
- Hamas: Haben Kontrolle über Gazastreifen abgegeben
- Netanjahu: Israel vorbereitet auf "sofortige" Rückkehr der Geiseln
- Hamas nennt Zeitpunkt für Freilassung der Geiseln
- Trump trifft sich mit Familien der Geiseln
- Trumps Tochter Ivanka übermittelt Botschaft an Geisel-Familien
Sonntag, 12. Oktober
Vance: Geiseln könnten "jeden Moment" freigelassen werden
US-Vizepräsident JD Vance hat erklärt, dass die in Gaza festgehaltenen israelischen Geiseln "jeden Moment" freigelassen werden könnten. "Es sollte wirklich jeden Moment so weit sein", sagte Vance am Sonntag in der NBC-Sendung "Meet the Press". Der Präsident der Vereinigten Staaten werde am Montagmorgen (Ortszeit Naher Osten) in die Region reisen, um die Geiseln zu begrüßen, fügte Vance hinzu.
Nach israelischen Angaben soll die Freilassung am frühen Montagmorgen erfolgen. Regierungssprecherin Shosh Bedrosian bestätigte, dass alle 20 lebenden Geiseln gleichzeitig freikommen werden. Sie sollen zunächst an das Rote Kreuz übergeben werden, bevor sie die Grenze nach Israel überqueren. "Israel ist bereit, die Geiseln in Empfang zu nehmen", sagte Bedrosian. Die Übergabe der Geiseln soll ohne öffentliche Bilder erfolgen, um Hamas-Propaganda zu verhindern, wie Bedrosian betonte. Sechs bis acht Fahrzeuge stünden bereit, um die freigelassenen Geiseln aus dem Gazastreifen herauszubringen. Anschließend sollen sie zu israelischen Streitkräften in den von Israel kontrollierten Teilen des Gazastreifens gebracht werden.
Dort werden die Geiseln medizinisch untersucht und im Süden Israels mit ihren Familien zusammengeführt. Bedrosian erklärte, Israel sei vorbereitet, falls eine der freigelassenen Personen dringend medizinische Hilfe benötige. Auch die sterblichen Überreste der in Gefangenschaft Verstorbenen sollen übergeben werden. Diese würden in mit israelischen Flaggen bedeckten Särgen in Israel ankommen.
Vance macht widersprüchliche Angaben zu US-Soldaten in Nahost
US-Vizepräsident JD Vance hat betont, dass die Vereinigten Staaten keine Soldaten in Gaza oder Israel einsetzen werden. "Wir haben nicht vor, Truppen in der Region zu stationieren", sagte Vance am Sonntag in der NBC-Sendung "Meet the Press".
Nach Informationen der "Jerusalem Post" sind allerdings bereits rund 200 US-Soldaten auf dem Weg nach Israel – wenn auch nicht für Kampfeinsätze. Wie die Zeitung unter Berufung auf einen US-Beamten berichtete, sollen die Soldaten in den kommenden Tagen eintreffen, um ein Koordinierungszentrum aufzubauen. Dieses soll die internationalen Bemühungen in Gaza nach dem Rückzug der israelischen Armee unterstützen und die humanitäre Hilfe sowie die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Staaten und Organisationen koordinieren.
Das Zentrum werde in Israel eingerichtet und solle die Kommunikation zwischen internationalen Partnern verbessern, zitierte die Zeitung den Beamten weiter. Ziel sei es, "Chaos zu vermeiden und sicherzustellen, dass alle effektiv kommunizieren können". Die US-Regierung wolle so die Lage in Gaza stabilisieren, bis eine neue lokale Verwaltung arbeite. Gleichzeitig machte der US-Beamte deutlich, dass keine amerikanischen Truppen im Gazastreifen operieren werden. "Es wird keine US-Soldaten vor Ort geben", sagte er.
Mehr als 20 Staats- und Regierungschefs bei Gaza-Friedensfeier
Die ägyptische Regierung erwartet bei dem Friedensgipfel zur Waffenruhe nach zwei Jahren Gaza-Krieg am Montag Staats- und Regierungschefs aus mehr als 20 Staaten. Das von US-Präsident Donald Trump und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi organisierte Treffen soll nachmittags im Badeort Scharm el-Scheich stattfinden, wie das Präsidialamt in Kairo mitteilte. In einer Zeremonie soll dann der Friedensplan unterzeichnet werden, dem Israel und die islamistische Hamas Ende der Woche zugestimmt haben.
Ihre Teilnahme bereits bestätigt haben UN-Generalsekretär António Guterres, EU-Ratspräsident António Costa, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sowie Kanzler Friedrich Merz (CDU). Großbritanniens Premierminister Keir Starmer wird an dem Treffen ebenfalls teilnehmen, wie die britische Nachrichtenagentur PA aus Regierungskreisen meldete.
Das regierungsnahe ägyptische Medium "Al-Qahera News" nannte zudem als Gäste den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez, Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, den jordanischen König Abdullah II. sowie den pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif.
Hamas: Haben Kontrolle über Gazastreifen abgegeben
Die Hamas will nach Angaben aus Verhandlerkreisen auf eine führende Rolle bei der künftigen Verwaltung des Gazastreifens verzichten. Das "Regieren im Gazastreifen" stehe für die islamistische Palästinenserorganisation "nicht mehr zur Debatte", hieß es gegenüber der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag aus Hamas-Verhandlerkreisen. Die Hamas werde sich "gar nicht an der Übergangsphase beteiligen", sagte ein namentlich nicht genannter Hamas-Vertreter. Dies bedeutet nach seinen Worten, dass die Hamas "die Kontrolle über den Gazastreifen abgegeben hat". "Aber sie bleibt ein grundlegender Bestandteil der palästinensischen Struktur", fügte er hinzu.
Beide Seiten hatten zuvor der ersten Phase eines von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Friedensplans zugestimmt. Der Plan sieht in der ersten Phase die Freilassung der verbliebenen Geiseln aus der Gewalt der Hamas vor – der noch lebenden wie der toten. Im Gegenzug sollen 2.000 inhaftierte Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen werden, darunter 250 zu lebenslanger Haft Verurteilte.
Ein zentraler Punkt in Trumps Friedensplan betrifft die Entwaffnung und Entmachtung der Hamas. Die Hamas lehnt jedoch ihre Entwaffnung ab. Ein namentlich nicht genannter Hamas-Vertreter sagte der AFP, dass eine Entwaffnung der Hamas "ausgeschlossen" sei. Am Sonntag erklärte der hochrangige Vertreter Hossam Badran gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, die zweite Phase des US-Plans sei "mit vielen Komplexitäten und Schwierigkeiten verbunden".
Netanjahu: Israel vorbereitet auf "sofortige" Rückkehr der Geiseln
Israel ist nach den Worten von Regierungschef Benjamin Netanjahu vorbereitet auf eine "sofortige" Rückkehr der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln. "Israel ist vorbereitet und bereit, alle unsere Geiseln sofort zu empfangen", erklärte Netanjahu am Sonntag. Der am Freitag in Kraft getretene Friedensplan von US-Präsident Donald Trump sieht in einer ersten Phase die Freilassung aller noch im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln vor, im Gegenzug sollen fast 2.000 inhaftierte Palästinenser aus israelischen Gefängnissen freikommen.
Auch EU-Ratspräsident Costa und Erdoğan in Ägypten erwartet
Auch der Präsident des Europäischen Rates, Antonio Costa, kündigt seine Teilnahme an dem Nahost-Gipfel am Montag in Ägypten an. Das sagt ein EU-Vertreter. Der türkische Präsident Tayyip Erdoğan wird laut einem Bericht des Senders NTV ebenfalls nach Ägypten reisen. Zahlreiche weitere Staats- und Regierungschefs haben bereits ihre Teilnahme zugesagt. Auf dem Gipfel geht es um den Plan von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Kriegs im Gazastreifen.
Hamas nennt Zeitpunkt für Freilassung der Geiseln
Die Freilassung der noch im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln soll nach Angaben eines hochrangigen Hamas-Vertreters am Montagmorgen beginnen. "Gemäß der unterzeichneten Vereinbarung soll der Gefangenenaustausch am Montagmorgen beginnen – und es gibt keine neuen Entwicklungen in dieser Angelegenheit", sagte Osama Hamdan am Samstag der Nachrichtenagentur AFP.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherchen