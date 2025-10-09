Newsblog zum Krieg in Nahost Hamas: Haben Kontrolle über Gazastreifen abgegeben

Hamas-Terroristen mit einem Maschinengewehr (Archivbild): Die Terrororganisation will mit dem "Regieren" im Gazastreifen wohl nichts mehr zu tun haben. (Quelle: Abed Rahim Khatib/dpa/dpa-bilder)

Die Hamas will im Gazastreifen nicht mehr regieren. Israel ist für die "sofortige" Rückkehr der Geiseln bereit. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 12. Oktober

Mehr als 20 Staats- und Regierungschefs bei Gaza-Friedensfeier

Die ägyptische Regierung erwartet bei dem Friedensgipfel zur Waffenruhe nach zwei Jahren Gaza-Krieg am Montag Staats- und Regierungschefs aus mehr als 20 Staaten. Das von US-Präsident Donald Trump und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi organisierte Treffen soll nachmittags im Badeort Scharm el-Scheich stattfinden, wie das Präsidialamt in Kairo mitteilte. In einer Zeremonie soll dann der Friedensplan unterzeichnet werden, dem Israel und die islamistische Hamas Ende der Woche zugestimmt haben.

Ihre Teilnahme bereits bestätigt haben UN-Generalsekretär António Guterres, EU-Ratspräsident António Costa, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sowie Kanzler Friedrich Merz (CDU). Großbritanniens Premierminister Keir Starmer wird an dem Treffen ebenfalls teilnehmen, wie die britische Nachrichtenagentur PA aus Regierungskreisen meldete.

Das regierungsnahe ägyptische Medium Al-Qahera News nannte zudem als Gäste den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez, Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, den jordanischen König Abdullah II. sowie den pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif.

Hamas: Haben Kontrolle über Gazastreifen abgegeben

Die Hamas will nach Angaben aus Verhandlerkreisen auf eine führende Rolle bei der künftigen Verwaltung des Gazastreifens verzichten. Das "Regieren im Gazastreifen" stehe für die islamistische Palästinenserorganisation "nicht mehr zur Debatte", hieß es gegenüber der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag aus Hamas-Verhandlerkreisen. Die Hamas werde sich "gar nicht an der Übergangsphase beteiligen", sagte ein namentlich nicht genannter Hamas-Vertreter. Dies bedeutet nach seinen Worten, dass die Hamas "die Kontrolle über den Gazastreifen abgegeben hat". "Aber sie bleibt ein grundlegender Bestandteil der palästinensischen Struktur", fügte er hinzu.

Beide Seiten hatten zuvor der ersten Phase eines von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Friedensplans zugestimmt. Der Plan sieht in der ersten Phase die Freilassung der verbliebenen Geiseln aus der Gewalt der Hamas vor – der noch lebenden wie der toten. Im Gegenzug sollen 2.000 inhaftierte Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen werden, darunter 250 zu lebenslanger Haft Verurteilte.

Ein zentraler Punkt in Trumps Friedensplan betrifft die Entwaffnung und Entmachtung der Hamas. Die Hamas lehnt jedoch ihre Entwaffnung ab. Ein namentlich nicht genannter Hamas-Vertreter sagte der AFP, dass eine Entwaffnung der Hamas "ausgeschlossen" sei. Am Sonntag erklärte der hochrangige Vertreter Hossam Badran gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, die zweite Phase des US-Plans sei "mit vielen Komplexitäten und Schwierigkeiten verbunden".

