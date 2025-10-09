Hamas nennt Zeitpunkt für die Freilassung der Geiseln

Die katarische Botschaft in Kairo drückte ihre "tiefe Trauer und Betroffenheit" angesichts des Todes der drei Diplomaten aus. "Die Verstorbenen und Verletzten werden heute mit einem katarischen Flugzeug nach Doha gebracht", hieß es in einer Erklärung. Die Verletzten würden derzeit im internationalen Krankenhaus in Scharm el-Scheich medizinisch versorgt.

Trump trifft sich mit Familien der Geiseln

Vor seiner Rede im israelischen Parlament am Montagvormittag wird sich US-Präsident Donald Trump in der Knesset mit Angehörigen der Hamas-Geiseln treffen. Am Nachmittag werde Trump dann zu einer "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich des von ihm vermittelten Abkommens zwischen Israel und der Hamas in den ägyptischen Küstenort Scharm El-Scheich weiterreisen, teilte das Weiße Haus mit.

Zehntausende versammeln sich in Tel Aviv

Nach dem Inkrafttreten einer Waffenruhe im Gazastreifen und vor der bis Montag erwarteten Freilassung aller dort noch festgehaltenen Geiseln haben sich in Tel Aviv am Samstag zehntausende Menschen auf dem sogenannten Geiselplatz versammelt. Viele Teilnehmer trugen T-Shirts mit den Gesichtern der Geiseln darauf, die nun freikommen sollen. Die Menge schwenkte israelische und US-Flaggen, einige Demonstranten riefen "Danke, Trump!".

"Meine Gefühle sind immens, es gibt keine Worte, um sie zu beschreiben – für mich, für uns, für ganz Israel, das die Geiseln wieder zu Hause haben will und darauf wartet, dass sie alle zurückkehren", sagte Einav Zangauker, Mutter des 25-jährigen Matan Zangauker, der sich noch in den Händen der Hamas befindet.

Samstag, 11. Oktober

Trumps Tochter Ivanka übermittelt Botschaft an Geisel-Familien

Die Tochter von US-Präsident Donald Trump, Ivanka, hat vor der erhofften Freilassung der letzten Gaza-Geiseln eine Botschaft ihres Vaters auf einer Kundgebung in Tel Aviv übermittelt. "Der Präsident wollte, dass ich das mit Ihnen teile, wie er es schon so vielen von Ihnen persönlich gesagt hat: Er sieht Sie, er hört Sie. Er steht Ihnen bei", sagte die Präsidententochter an die Familien der Geiseln gerichtet.

Ivanka Trump ist die Ehefrau von Jared Kushner, der zusammen mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff stark in die Vermittlerrolle der USA im Gaza-Krieg eingebunden war. Alle drei sprachen auf der Kundgebung.

Nahost-Gipfeltreffen am Montag in Ägypten

Ägypten richtet wie erwartet am Montag einen Gipfel aus, auf dem das Abkommen zur Beendigung des Gaza-Krieg geschlossen werden soll. An dem Treffen würden mehr als 20 Staats- und Regierungschefs teilnehmen, darunter auch US-Präsident Donald Trump, sagt ein Sprecher des ägyptischen Präsidenten. Man treffe sich am Badeort Scharm el-Scheich am Roten Meer. Trump hatte bereits angekündigt, nach Ägypten zu reisen.