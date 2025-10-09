t-online - Nachrichten für Deutschland
Israel: Armee öffnet Grenzübergang Kerem Schalom nach Gaza

Newsblog zur Lage in Nahost
Israel öffnet Grenzübergang zu Gaza

Von J. Seiferth, A. Janzen, T. Schibilla, J. Hartung, S. Cleven, N. Breuer, C. Cöln, F. Michalski
Aktualisiert am 20.10.2025 - 12:22 UhrLesedauer: 65 Min.
Nahostkonflikt - Grenzübergang Kerem Schalom
Israelische Soldaten an der Grenzstelle Kerem Schalom (Archivbild): Der Übergang soll für Hilfslieferungen in den Gazastreifen geöffnet werden. (Quelle: Jamal Awad/Xinhua/dpa/dpa-bilder)
Der Weg für Hilfslieferungen in den Gazastreifen ist frei. Trump bekräftigt die Gültigkeit seines Friedensabkommens. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 20. Oktober

Israel öffnet Übergang zu Gaza für Hilfslieferungen

Der Grenzübergang Kerem Schalom zwischen Israel und dem Gazastreifen ist israelischen Angaben zufolge am Montag wieder für Hilfslieferungen geöffnet worden. Gemäß einer Entscheidung auf politischer Ebene dürften fortan "in voller Übereinstimmung mit dem unterzeichneten Abkommen" wieder Hilfsgüter über den Grenzübergang transportiert werden, während der Übergang Rafah aber vorerst geschlossen bleibe, erklärte ein Militärvertreter.

Er nahm damit Bezug auf das am 10. Oktober unterzeichnete Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas. Israel hatte die Hilfslieferungen am Vortag gestoppt. Zuvor hatten sich beide Seiten gegenseitig vorgeworfen, den Waffenstillstand zu brechen.

Frankreich plädiert für Ausweitung der EU-Mission

Das Mandat für den EU-Grenzschutzeinsatz am Gazastreifen soll nach dem Willen Frankreichs deutlich erweitert werden. "Ich würde vorschlagen, dass wir diese Mission stärken", sagte der französische Außenminister Jean-Noël Barrot am Rande von Beratungen mit EU-Kollegen in Luxemburg. Es sollte nicht nur der Personen-, sondern auch der Güterverkehr erleichtert werden. Humanitäre Hilfe müsse nun in großem Umfang sicher nach Gaza gelangen, um das Leid der palästinensischen Bevölkerung zu lindern.

imago images 0837712973Vergrößern des Bildes
Frankreichs Außenminister Jean-Noel Barrot. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Daniel Pier/imago)

Barrot machte zudem deutlich, dass er auch eine Ausweitung der Polizeimission Eupol Copps zur Unterstützung der palästinensischen Zivilpolizei für angemessen hält. Diese sollte ihre bislang auf das Westjordanland konzentrierten Aktivitäten auch nach Gaza und in die Nachbarländer ausweiten, um dort palästinensische Polizeikräfte auszubilden. Damit könne sie auch den geplanten Prozess der Entwaffnung der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen unterstützen, sagte Barrot.

Die EU-Mission zur Unterstützung des Grenzschutzes in Rafah (Eubam Rafah) wurde 2005 eingerichtet, um bei der Kontrolle des einzigen Grenzübergangs zwischen dem Gazastreifen und Ägypten zu helfen. Nach der Machtübernahme der islamistischen Hamas 2007 im Gazastreifen gab es allerdings sehr lange kein EU-Personal mehr am Grenzübergang, weil die EU nicht mit der Hamas kooperieren wollte. Deutschland unterstützt die Mission durch Personal.

Weitere Tote nach israelischem Beschuss in Gaza

Im Gazastreifen hat es trotz der geltenden Waffenruhe israelischen und palästinensischen Angaben zufolge wieder Zwischenfälle gegeben. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete unter Berufung auf eine Klinik zwei Tote durch israelischen Beschuss im Viertel Tuffah im Osten der Stadt Gaza.

Israels Armee teilte mit, im Nachbarviertel Schedschaija hätten in zwei Fällen am Morgen Palästinenser ein vom Militär kontrolliertes Gebiet betreten und sich dort Soldaten genähert. Konkret hätten sie die "gelbe Linie", hinter die sich die israelische Armee als Teil der vereinbarten Waffenruhe zurückgezogen hat, überschritten. Die Palästinenser hätten eine Bedrohung für die Soldaten dargestellt, hieß es weiter. Diese hätten deshalb auf die Menschen gefeuert – die Armee sprach in beiden Fällen von "Terroristen".

Israelische Drohne stürzt wohl nahe Grenze zum Gazastreifen ab

Am Montagmorgen ist offenbar eine Drohne der israelischen Armee nahe der Grenze zum Gazastreifen abgestürzt. Das berichtet das Medium "The Times of Israel". Genauer sei die Drohne nahe der Grenzgemeinde Ein Hashlosha wegen einer Fehlfunktion vom Himmel gefallen. Angaben zu Verletzten gab es nicht. Aus Israel heißt es, man untersuche den Vorfall.

Trump äußert sich zu israelischen Angriffen

US-Präsident Donald Trump hat bekräftigt, dass die von den USA vermittelte Waffenruhe im Gazastreifen weiterhin gültig sei. Vor Journalisten sagte er an Bord des US-Präsidentenflugzeugs Air Force One, er wisse nicht, ob die jüngsten israelischen Angriffe gerechtfertigt seien. Dazu werde er sich später noch äußern. "Wir werden abwarten müssen, was passiert", so Trump. "Wir wollen sichergehen, dass mit der Hamas alles sehr friedlich verläuft." Regierungskreisen in Israel und den USA zufolge wurde erwartet, dass der US-Nahost-Gesandte Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner am Montag nach Israel reisen.

US-Präsident TrumpVergrößern des Bildes
US-Präsident Donald Trump: "Wir werden abwarten müssen, was passiert." (Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa/dpa-bilder)

Hamas-Unterhändler in Ägypten eingetroffen

Unterhändler der Hamas sind zu Gesprächen über die weitere Umsetzung des Friedensabkommens in Ägypten eingetroffen. Das teilte die Hamas am Sonntagabend mit. Die Delegation unter Leitung des Auslandschefs der Organisation, Chalil al-Haja, solle mit den Vermittlern und palästinensischen Gruppen über die weitere Umsetzung der seit dem 10. Oktober herrschenden Waffenruhe im Gazastreifen sprechen, schrieb die Organisation auf ihrer Internetseite.

Derweil werden die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner am heutigen Montag in Israel erwartet, am Dienstag soll laut Medien auch US-Vizepräsident JD Vance eintreffen. Auf Nachfrage von Reportern wollte sich Vance aber nicht festlegen, ob er kommt. Neben den USA vermitteln auch Ägypten, Katar und die Türkei in dem Konflikt.

Sonntag, 19. Oktober

Bei israelischem Angriff: Freier Mitarbeiter des ZDF in Gaza getötet

Bei den israelischen Luftangriffen vom Sonntagnachmittag ist ein freier Mitarbeiter des ZDF in Gaza getötet worden. Das berichtete ZDF-Korrespondent Thomas Reichart. Gegen 15.30 Uhr deutscher Zeit seien "unsere palästinensischen Kollegen von der Palestine Media Production (PMP) an ihrem Standort in Deir al-Balah im Süden Gazas von einer Rakete getroffen" worden, so Reichart. Ein 37-jähriger Ingenieur und sein 8-jähriger Sohn wurden dabei getötet. Ein 31-Jähriger wurde verletzt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Israel: Waffenruhe wieder in Kraft

Die Waffenruhe im Gaza-Krieg ist nach israelischen Angaben wieder in Kraft. Die israelische Armee schrieb auf der Plattform X, man habe die Waffenruhe wieder aufgenommen. "Die israelische Armee wird die Waffenruhe weiter aufrechterhalten und scharf auf jedwede Verletzung reagieren."

Netanjahu: Keine Hilfslieferungen mehr für Gaza

Der israelische Premierminister hat die Schließung aller Grenzübergänge von und nach Gaza angeordnet. Das berichten israelische Medien übereinstimmend. Außerdem ordnete Netanjahu demnach auch ein Ende sämtlicher Hilfslieferungen nach Gaza an.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
  • Eigene Recherchen
