Darüber werde man auch mit internationalen Partnern auf einer Konferenz in Paris am Donnerstag sprechen. Auch müsse schnell humanitäre und medizinische Hilfe in den Gazastreifen gelangen. Die Menschen bräuchten eine Perspektive auf einen Wiederaufbau: "Damit das schreckliche Leiden ein Ende hat."

Deutschland plant Gaza-Wiederaufbaukonferenz mit Ägypten

Deutschland will nach dem Durchbruch bei den Verhandlungen für ein Ende des Gaza-Kriegs gemeinsam mit Ägypten zu einer Wiederaufbaukonferenz einladen. "Das wird aber eine politisch breiter angelegte Konferenz sein müssen, die auch den politischen Rahmen mit vorzeichnet für den Gazastreifen und die natürlich immer im Blick hält, dass am Ende eine Zweistaatenlösung wird stehen müssen", sagte Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Rande einer Westbalkankonferenz in der nordirischen Hauptstadt Belfast.

Eine Wiederaufbaukonferenz sei "der nächste notwendige Schritt", so Wadephul, der den Durchbruch bei den Verhandlungen historisch nannte. Am Abend werden europäische und arabische Außenminister bei einer Konferenz in Paris zum Thema sprechen. Dieses Treffen sei ein Teil dessen, was jetzt gebraucht werde. "Aber Israel fehlt am Tisch und Israel gehört an den Tisch", forderte er. Die Wiederaufbaukonferenz, zu der Deutschland gemeinsam mit Ägypten einladen wolle, "muss eine sein, wo Israel und die Vereinigten Staaten dabei sind". Deutschland werde zudem humanitäre Hilfe leisten und den Aufbau einer Administration im Gazastreifen unterstützen.

Israel dementiert Beginn der Waffenruhe

Die Waffenruhe tritt nach Angaben des Büros des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu erst am Abend nach der Ratifizierung durch das Kabinett in Kraft. Der staatsnahe ägyptische Fernsehsender Qahera TV hatte zuvor berichtet, dass die Waffenruhe um 11 Uhr deutscher Zeit in Kraft getreten sei. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi erklärte, es gebe ein Abkommen für eine Waffenruhe und ein Ende des Krieges im Gazastreifen: "Die Welt wird Zeuge eines historischen Moments."

Waffenruhe in Gaza soll begonnen haben

Mehrere israelische und ägyptische Medien berichten, dass eine zwischen Hamas und Israel vereinbarte Waffenruhe am Donnerstag um 11 Uhr deutscher Zeit begonnen habe. Sie soll Teil einer Vereinbarung sein, die Israel und Hamas gegen Mittag unterzeichnen wollen.

Vor Beginn der Waffenruhe griff Israel noch massiv Ziele im Gazastreifen an. Mehrere Videos von Augenzeugen zeigen die Auswirkungen der Luftangriffe.

Erdoğan: Ziel ist souveränes Palästina

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan erklärte auf dem Kurznachrichtendienst X, er sei sehr erfreut, dass die Verhandlungen zwischen der Hamas und Israel in Ägypten zu einer Waffenruhe geführt hätten. Die Türkei habe zu den Gesprächen beigetragen. Ankara werde die strikte Umsetzung des Abkommens genau beobachten und weiterhin zu dem Prozess beisteuern. Die Türkei werde nicht ruhen, bis ein souveräner palästinensischer Staat errichtet sei.

Abbas hofft auf "Ende der israelischen Besatzung"

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat die Einigung auf eine Waffenruhe im Gazastreifen begrüßt. Die Vereinbarung mache ihm "Hoffnung, dass diese Bemühungen ein Auftakt zu einer dauerhaften politischen Lösung" in der Region sein werden, wurde Abbas am Donnerstag von der Nachrichtenagentur Reuters zitiert. Eine solche Lösung müsse "ein Ende der israelischen Besatzung" beinhalten und zur "Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates" führen.

Wann Israel und Hamas das Abkommen unterzeichnen wollen

Am Donnerstag um 11 Uhr (12 Uhr in Israel) wird einem Insider zufolge die Unterzeichnung des Abkommens erwartet, das die erste Phase des Gaza-Plans von US-Präsident Donald Trump umfasst. Sobald die Vereinbarung unterzeichnet sei, solle im Gazastreifen eine Waffenruhe in Kraft treten, sagt die in den Vorgang eingeweihte Person der Nachrichtenagentur Reuters.

UN will schnell Hilfe in Gaza leisten

Nach dem Durchbruch bei den Verhandlungen zur Beendigung des Gaza-Kriegs hat UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher dazu aufgerufen, so bald wie möglich im Gazastreifen aktiv werden zu können. "Lasst uns die Geiseln herausbekommen und schnell Hilfe leisten", schrieb er auf der Plattform X.

"Unsere Teams sind voll mobilisiert, um die Lastwagen in großem Umfang in Bewegung zu setzen und Leben zu retten", ergänzte er. Sie benötigten aber einen sicheren Zugang.

Israels Armee bereitet sich "auf jedes Szenario" vor

Die Einigung zwischen Israel und der islamistischen Hamas auf die Umsetzung einer ersten Phase des Friedensplans von Trump für den Gazastreifen betrifft auch das israelische Militär. Das bereitet wohl "starke Verteidigungsmaßnahmen" vor.

