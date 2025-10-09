Newsblog zur Lage in Nahost "Neues Ausmaß an Trauma": Unicef schlägt Alarm
Kinder leiden im Gazastreifen noch immer. US-Präsident Donald Trump droht der Hamas mit Gewalt. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 17. Oktober
Unicef schlägt Alarm wegen Zuständen in Gaza
Der Unicef warnt nach Eintreten der Waffenruhe vor großen humanitären Herausforderungen im Gazastreifen. Sprecher James Elder sagte bei t-online: "Wir können gar nicht genug betonen, wie groß der Schaden ist." Das Immunsystem der Kinder sei wegen Mangelernährung, fehlenden Unterkünften, mangelnder Gesundheitsversorgung und unsauberem Wasser so geschwächt "wie nie zuvor".
Es herrsche noch immer Hungersnot, ein Großteil der Häuser sei beschädigt und "das Gesundheitswesen ist am Boden zerstört", betont Elder, der sich aktuell in Gaza-Stadt befindet. Nun bräuchten die Kinder Ruhe, Ernährung, ein Zuhause und sauberes Wasser. "Sie brauchen einfach alles."
Man müsse sich bewusst machen, was die Kinder erlebt haben: "Sie haben gesehen, wie ihre Angehörigen getötet wurden, und haben ein Ausmaß an Trauma erlebt, das wir bei Kindern bisher noch nicht gesehen haben." Das hätte ihnen niemals genommen werden dürfen.
Die Wut auf Netanjahu ist groß
Die Freilassung der letzten lebenden Geiseln ließ Israel aufatmen. Doch der Groll auf Benjamin Netanjahu bleibt. Deshalb dankt dem Premierminister keiner der Angehörigen. Lesen Sie hier mehr dazu.
Wadephul fordert von Ankara Druck auf Hamas
Außenminister Johann Wadephul fordert von der Türkei angesichts des wackeligen Waffenstillstands im Gazastreifen Druck auf die islamistische Hamas. "Als eine der Unterstützerinnen des Friedensplans – und als ein Staat, von dem wir erwarten, weiterhin Druck auf Hamas auszuüben – kommt der Türkei eine verantwortungsvolle Rolle zu", erklärte der CDU-Politiker vor Abflug zum Antrittsbesuch in der Türkei. Lesen Sie hier mehr dazu.
Arbeiten an Friedenstruppe gehen voran
Frankreich und Großbritannien arbeiten in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten an einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, die die Grundlage für eine künftige internationale Truppe im Gazastreifen bilden soll, teilte die französische Regierung am Donnerstag mit. Da der von den USA vermittelte Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas weiterhin hält, haben die Planungen für eine internationale Truppe zur Stabilisierung der Sicherheitslage in dem palästinensischen Gebiet begonnen, sagten zwei hochrangige US-Berater am Mittwoch.
Der Sprecher des französischen Außenministeriums, Pascal Confavreux, erklärte gegenüber Reportern in Paris, dass eine solche Truppe ein Mandat der Vereinten Nationen benötige, um eine solide Grundlage im Völkerrecht zu schaffen und den Prozess der Einholung potenzieller Beiträge von Ländern zu erleichtern. Indonesien soll laut der "Jerusalem Post" ein Kontingent von 20.000 Soldaten angeboten haben.
Hamas: Rückführung von Geisel-Leichen wird dauern
Die Rückführung weiterer Leichen von Geiseln der islamistischen Hamas im Gazastreifen wird nach Aussagen der Terrororganisation Zeit brauchen. Einige dieser Leichen befänden sich in von Israels Armee zerstörten Tunneln, andere unter den Trümmern zerbombter Gebäude, erklärte die Hamas in der Nacht in einer Mitteilung. Um die Leichen weiterer Geiseln zu bergen, seien schwere Maschinen und Geräte zum Abtragen der Trümmer erforderlich, die derzeit nicht herbeigeschafft werden könnten, weil Israel ihre Einfuhr verweigere, heißt es in der Mitteilung der Hamas weiter.
Laut der Vereinbarung über die seit einer Woche geltende Waffenruhe muss die Hamas insgesamt 28 Geisel-Leichen an Israel übergeben. Bisher übergab sie die Überreste von neun Geiseln. Die Terrororganisation fügte in der Mitteilung hinzu, dass sie sich weiter an die Vereinbarung halten werde. Sie machte zugleich Israel für die Verzögerung der Geisel-Rückführungen verantwortlich.
Donnerstag, 16. Oktober
Autonomiebehörde stellt Wiederaufbauplan für Gaza vor
Die Palästinensische Autonomiebehörde will sich am Wiederaufbau in Gaza beteiligen. Das hat Israels Regierungschef bislang stets abgelehnt. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Trump droht Hamas mit dem Tod
US-Präsident Donald Trump hat der islamistischen Hamas mit dem Tode gedroht. Wenn die Terrororganisation weiter Menschen im Gazastreifen töte, "werden wir keine Wahl haben als hineinzugehen und sie zu töten", schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Vor einigen Tagen hatte Trump Berichte über Hinrichtungen durch die Hamas noch verständnisvoll kommentiert. Die Hamas habe gegen "sehr, sehr schlimme Banden" durchgegriffen, sagte Trump am Dienstag. "Das hat mich nicht groß gestört, um ehrlich zu sein. Das ist okay."
Die im Gazastreifen herrschende Terrorgruppe hatte zu Beginn der Woche ein Video veröffentlicht, das die Erschießung von acht Männern auf einer Straßenkreuzung in Gaza durch Angehörige der Hamas zeigt. Ihnen wurde vorgeworfen, Kollaborateure der israelischen Armee zu sein. Die israelische Armee hatte sich im Zuge eines Waffenstillstands teilweise aus dem Gazastreifen zurückgezogen. Mit der öffentlichen Hinrichtung markierte die Hamas ihren weiterhin geltenden Herrschaftsanspruch in Gaza.
Die letzten 20 noch lebenden Geiseln der Terrorgruppe waren am Montag freigekommen. Nun wartet Israel auf die Übergabe der Leichen von getöteten Geiseln. Ihre Zahl wurde zuletzt mit 28 angegeben, doch bisher hat die Hamas nur zehn Leichen übergeben und behauptet, vom Verbleib der übrigen nichts zu wissen. In einem Fall habe es sich nach israelischen Angaben nicht um die Leiche einer Geisel gehandelt. Die Übergabe der Leichen ist Teil der Waffenstillstandsvereinbarung. Israel drohte bereits mit der Wiederaufnahme der Kämpfe, sollte die Hamas die Abmachungen nicht erfüllen.
Huthis melden Tod eines ranghohen Anführers
Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen hat den Tod ihres Generalstabschefs bestätigt. Mohammed Abdel Karim al-Ghamari sei "im Dienst" und "zusammen mit mehreren seiner Begleiter sowie seinem Sohn" getötet worden, teilte die Miliz mit. Al-Ghamari war einer der ranghöchsten Anführer der Huthi und galt als Nummer Zwei nach Anführer Abdel Malik al-Huthi.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherchen