Benjamin Netanjahu: Er will erneut antreten. (Quelle: Ohad Zwigenberg)

Eine Hamas-Behörde wirft der israelischen Armee vor, die Waffenruhe verletzt zu haben. Die Bundeswehr will den Friedensprozess in Nahost unterstützen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 18. Oktober

Hamas übergibt weitere Leichen von Geiseln

Die islamistische Hamas hat die mutmaßlichen Leichen von zwei weiteren getöteten Geiseln übergeben. Die israelische Armee teilte mit, die zwei Särge seien Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ausgehändigt worden. Diese seien auf dem Weg zur Übergabe an das Militär. Anschließend soll das Forensische Institut in Tel Aviv die Identität der Getöteten feststellen.

Laut der Waffenruhe-Vereinbarung muss die Hamas insgesamt 28 Leichen übergeben. Sollte Israel die Identität der nunmehr überstellten Leiche bestätigen, würden noch 16 tote Geiseln im Gazastreifen verbleiben. Die Hamas beruft sich darauf, dass es für sie schwierig sei, die Leichen zu finden, weil sie unter den Trümmern bombardierter Gebäude und Tunnel verschüttet seien.

Netanjahu: Werde 2026 wieder für antreten

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will im kommenden Jahr erneut für das Amt des Regierungschefs kandidieren. Auf eine entsprechende Frage zu den Wahlen 2026 antwortete er am Samstag in einem Interview des Senders Channel 14 mit einem knappen "Ja". Netanjahu übt das Amt des Ministerpräsidenten mit Unterbrechungen bereits seit mehr als 18 Jahren aus.

Palästinenser: Grenzübergang Rafah öffnet am Montag

Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten wird nach palästinensischen Angaben am Montag wieder geöffnet. Die palästinensische Vertretung in Ägypten teilt mit, in Ägypten lebende Palästinenser können dann in den Gazastreifen zurückkehren. Der Übergang ist seit Mai 2024 fast durchgehend geschlossen.

Hamas-Behörden: Neun Tote im Gazastreifen durch israelischen Beschuss

Der Zivilschutz der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen hat am Samstag den Vorwurf erhoben, dass neun Menschen in der Stadt Gaza durch israelischen Beschuss getötet worden seien. Zusammen mit dem Roten Kreuz habe der Hamas-Zivilschutz neun Leichen geborgen, nachdem die israelische Armee am Freitag einen Bus mit Flüchtlingen östlich des Viertels Seitun beschossen habe, erklärte der Sprecher der Hamas-Behörde, Mahmud Bassal, am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Alle Opfer gehörten demnach einer einzigen Familie an.